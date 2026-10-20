México

Difunden el momento en que un Metrobús de la Línea 5 se incendió en la estación Escuadrón 201: pasajeros lograron escapar

Bomberos de la CDMX junto con la policía auxiliar atendieron la emergencia, los usuarios fueron desalojados antes de que el fuego se propagara

Usuarios de la Línea 5 del Metrobús y automovilistas captaron el momento en el que una unidad se incendió frente a la estación Escuadrón 201 (X/ @Loobito16)

Guardar

La noche de este lunes 19 de octubre se registró un incendio en la Línea 5 del Metrobús, una unidad que circulaba por su carril confinado comenzó a desprender humo y posteriormente se propagó un conato de incendio, el incidente ocurrió cuando arribó el autobús arribó a la estación Escuadrón 201, ubicada sobre el Eje 3 Oriente en la alcaldía Iztapalapa.

Los pasajeros lograron evacuar el Metrobús antes de que las llamas consumieran la parte delantera de la unidad. En redes sociales se difundió un video que captó el momento en el que se originó el fuego que se propagaron rápidamente y provocó pánico entre los usuarios y automovilistas.

PUBLICIDAD

En las imágenes se puede observar la dimensión del incendio, incluso se aprecia que la zona del conductor fue consumido por el fuego y las llamas alcanzan la parte del techado de la estación. Alrededor del siniestro los vehículos permanecían detenidos por las condiciones de tránsito debido a la obstrucción de un carril por la presencia de un tráiler atorado en el Circuito Interior.

Una unidad de la Línea 5 del Metrobús se incendió frente a la estación Escuadrón 201 (X/ @Loobito16)
Una unidad de la Línea 5 del Metrobús se incendió frente a la estación Escuadrón 201 (X/ @Loobito16)

Algunos automovilistas aprovecharon el momento para captar detalles del accidente; de inmediato, policías auxiliares del servicio Metrobús activaron los protocolos de emergencia, y con los extintores de las instalaciones de la Línea 5 empezaron a controlar el fuego.

PUBLICIDAD

Al lugar llegó el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ayudar con el avance de los vehículos y permitir el arribo de personal de protección civil.

Metrobús aclara qué pasó en la Línea 5 tras el incendio de una unidad

Por medio de un comunicado oficial, el Metrobús CDMX confirmó el siniestro que afectó el servicio de la Línea 5 y aclaró que no hay lesionados, pues tanto el conductor como los pasajeros fueron desalojados a tiempo.

De acuerdo con el sistema de videovigilancia, la unidad comenzó a liberar humo en la parte delantera. Ante la situación, los pasajeros fueron desalojados de inmediato y el autobús permaneció en el sitio para su retiro. Poco después, se presentó un conato de incendio.

Un camión de bomberos y agentes atienden un autobús rojo detenido junto a una estación de transporte en una avenida por la noche
Los bomberos y policías atienden un incendio en una unidad del Metrobús frente a la estación Escuadrón 201 en Ciudad de México. (X/ @luismiguelbaraa)

“Esta tarde, se registró un conato de incendio en una unidad de Metrobús en la estación Escuadrón 201, de la Línea 5. Al respecto, Metrobús informa: los hechos ocurrieron en la avenida Eje 3 Ote, colonia Escuadrón 201, en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con el sistema de videovigilancia, una unidad comenzó a liberar humo en la parte delantera por lo que de inmediato fue desalojada. Permanecía en sitio para el retiro cuando se presentó un conato de incendio”, aclaró el Metrobús.

El personal dio aviso al Centro de Control para solicitar la presencia de los servicios de emergencia, que arribaron de inmediato para controlar la situación. Metrobús señaló que no se reportaron personas lesionadas. La unidad permanece en el lugar y la estación Escuadrón 201 no brinda servicio mientras se realizan las labores correspondientes.

“Se dio aviso al Centro de Control para solicitar los servicios de emergencia quienes arribaron de manera inmediata para controlar la situación. No se reportan personas lesionadas. La unidad se mantiene en sitio y la estación no brinda servicio en tanto se realizan las labores correspondientes”, se lee en el boletín que compartió el Metrobús CDMX.

Temas Relacionados

MetrobúsCDMXLínea 5Escuadrón 201Iztapalapamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 19 de octubre: liberan Eje 1 Poniente Guerrero y Eje 1 Norte

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 19 de octubre: liberan Eje 1 Poniente Guerrero y Eje 1 Norte

César Bono pierde el ojo izquierdo en una cirugía para retirar un tumor cancerígeno

El actor de 76 años ingresó al quirófano para la extracción de una masa anormal en el rostro y permanece bajo observación médica a la espera de los análisis de patología

César Bono pierde el ojo izquierdo en una cirugía para retirar un tumor cancerígeno

México suspende importaciones avícolas de Brasil por brote viral: estos productos quedan restringidos

Sader cerró el paso a diversos productos avícolas brasileños tras confirmarse la enfermedad en una granja; la medida también alcanza a los artículos que llevan los turistas

México suspende importaciones avícolas de Brasil por brote viral: estos productos quedan restringidos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados

Los sujetos son señalados por pertenecer a una célula criminal dedicada al robo de automóviles en la colonia Álvaro Obregón, en la Ciudad de México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados

Confiscan en Oaxaca más de 365 mil dólares en efectivo a un pasajero proveniente de EEUU

Los oficiales de aduanas hallaron el capital en cuatro maletas

Confiscan en Oaxaca más de 365 mil dólares en efectivo a un pasajero proveniente de EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados

Sentencian a un hombre por viajar con casi 100 kilos de metanfetamina oculta en las ruedas de su camión: iba de Jalisco a Baja California

La corrupción mexicana habría permitido el asesinato de "Kiki" Camarena, dice la DEA

Capturan a "El Charro", miembro de La Familia Michoacana acusado de desaparecer a un menor en Guerrero

Por robo de 7 coches de alta gama en la colonia Anzures: caen tres personas y recuperan cinco vehículos en Edomex

ENTRETENIMIENTO

César Bono pierde el ojo izquierdo en una cirugía para retirar un tumor cancerígeno

César Bono pierde el ojo izquierdo en una cirugía para retirar un tumor cancerígeno

Gael García Bernal recibe un golpe en el rostro con una mantequilla de juguete durante el Festival de Cine de Morelia

Fechas y boletos para ver “Los Otros”: la película de Nicole Kidman se reestrena en México por su 25 aniversario

Médicos frenan trasplante de pulmón a Jorge Ortiz de Pinedo: el actor actualiza su estado de salud

Exigen sanción para Kunno en La Granja VIP tras sugerir poner cloro en la comida de sus compañeros

DEPORTES

Es un hecho, Memo Ochoa será homenajeado con América en el Estadio Azteca

Es un hecho, Memo Ochoa será homenajeado con América en el Estadio Azteca

Captan a Pedro Vite en un antro de la CDMX tras la victoria de Pumas ante Atlante

Canelo explica cómo es entrenar con Oleksandr Usyk y por qué decidió hacer campamento ahí: “Nos llevamos bien”

Chivas vs Necaxa EN VIVO: dónde, cómo y a qué hora ver el partido de la jornada 13

¿Cuándo es el siguiente partido de México tras perder ante España en su debut del Mundial Femenil Sub 17?