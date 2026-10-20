Difunden el momento en que un Metrobús de la Línea 5 se incendió en la estación Escuadrón 201: pasajeros lograron escapar

Usuarios de la Línea 5 del Metrobús y automovilistas captaron el momento en el que una unidad se incendió frente a la estación Escuadrón 201 (X/ @Loobito16)

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La noche de este lunes 19 de octubre se registró un incendio en la Línea 5 del Metrobús, una unidad que circulaba por su carril confinado comenzó a desprender humo y posteriormente se propagó un conato de incendio, el incidente ocurrió cuando arribó el autobús arribó a la estación Escuadrón 201, ubicada sobre el Eje 3 Oriente en la alcaldía Iztapalapa.

Los pasajeros lograron evacuar el Metrobús antes de que las llamas consumieran la parte delantera de la unidad. En redes sociales se difundió un video que captó el momento en el que se originó el fuego que se propagaron rápidamente y provocó pánico entre los usuarios y automovilistas.

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En las imágenes se puede observar la dimensión del incendio, incluso se aprecia que la zona del conductor fue consumido por el fuego y las llamas alcanzan la parte del techado de la estación. Alrededor del siniestro los vehículos permanecían detenidos por las condiciones de tránsito debido a la obstrucción de un carril por la presencia de un tráiler atorado en el Circuito Interior.

Una unidad de la Línea 5 del Metrobús se incendió frente a la estación Escuadrón 201 (X/ @Loobito16)

Algunos automovilistas aprovecharon el momento para captar detalles del accidente; de inmediato, policías auxiliares del servicio Metrobús activaron los protocolos de emergencia, y con los extintores de las instalaciones de la Línea 5 empezaron a controlar el fuego.

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Al lugar llegó el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ayudar con el avance de los vehículos y permitir el arribo de personal de protección civil.

Metrobús aclara qué pasó en la Línea 5 tras el incendio de una unidad

Por medio de un comunicado oficial, el Metrobús CDMX confirmó el siniestro que afectó el servicio de la Línea 5 y aclaró que no hay lesionados, pues tanto el conductor como los pasajeros fueron desalojados a tiempo.

De acuerdo con el sistema de videovigilancia, la unidad comenzó a liberar humo en la parte delantera. Ante la situación, los pasajeros fueron desalojados de inmediato y el autobús permaneció en el sitio para su retiro. Poco después, se presentó un conato de incendio.

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Los bomberos y policías atienden un incendio en una unidad del Metrobús frente a la estación Escuadrón 201 en Ciudad de México. (X/ @luismiguelbaraa)

“Esta tarde, se registró un conato de incendio en una unidad de Metrobús en la estación Escuadrón 201, de la Línea 5. Al respecto, Metrobús informa: los hechos ocurrieron en la avenida Eje 3 Ote, colonia Escuadrón 201, en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con el sistema de videovigilancia, una unidad comenzó a liberar humo en la parte delantera por lo que de inmediato fue desalojada. Permanecía en sitio para el retiro cuando se presentó un conato de incendio”, aclaró el Metrobús.

El personal dio aviso al Centro de Control para solicitar la presencia de los servicios de emergencia, que arribaron de inmediato para controlar la situación. Metrobús señaló que no se reportaron personas lesionadas. La unidad permanece en el lugar y la estación Escuadrón 201 no brinda servicio mientras se realizan las labores correspondientes.

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“Se dio aviso al Centro de Control para solicitar los servicios de emergencia quienes arribaron de manera inmediata para controlar la situación. No se reportan personas lesionadas. La unidad se mantiene en sitio y la estación no brinda servicio en tanto se realizan las labores correspondientes”, se lee en el boletín que compartió el Metrobús CDMX.