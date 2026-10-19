Vinculan a proceso a un hombre por extorsionar a una adulta mayor en Tláhuac a nombre del CJNG. FGJCDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Hugo Gabriel “N” por participación en el delito de extorsión agravada en pandilla, contra una mujer adulta mayor en Tláhuac.

El acusado se habría hecho pasar por integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para exigir el pago a la víctima. Suman cinco las personas vinculadas a proceso por este mismo ilícito.

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El caso se originó por una serie de llamadas telefónicas con amenazas que llevaron a la víctima a entregar, en total, 125 mil pesos mediante 28 depósitos bancarios. A lo largo de 2026, la Fiscalía CDMX ha identificado de manera sucesiva a distintos titulares de las cuentas receptoras del dinero, lo que permitió judicializar a cinco personas por el mismo expediente.

El delito fue calificado como extorsión agravada continuada en pandilla, figura que contempla la participación de varias personas en una secuencia de hechos relacionados. Cada nueva vinculación a proceso corresponde a una cuenta bancaria distinta en la que la víctima depositó parte del dinero exigido.

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El esquema de amenazas y los pagos de la víctima

De acuerdo con la investigación, del 29 de julio al 16 de septiembre de 2022, la víctima recibió diversas llamadas telefónicas. Un hombre que afirmaba pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le exigió inicialmente 50 mil pesos, bajo amenazas de causarle daño a ella y a su hija.

Posteriormente, la exigencia aumentó a 125 mil pesos. La mujer entregó esa cantidad mediante 28 depósitos realizados a distintas cuentas bancarias durante el periodo señalado, es decir, un promedio cercano a cuatro mil 464 pesos por operación.

Vinculan a proceso a un hombre por extorsionar a una adulta mayor en Tláhuac a nombre del CJNG (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema se extendió durante casi dos meses, periodo en el que la víctima mantuvo contacto telefónico con quienes la amenazaban. La invocación de un grupo delictivo como el CJNG formó parte de la estrategia para generar temor y presionar los pagos.

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A partir de la denuncia presentada por la mujer, el agente del Ministerio Público integró el expediente con tres entrevistas de la víctima, los 28 comprobantes de depósito, información financiera proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), informes policiales y un dictamen pericial en psicología.

El dictamen pericial en psicología formó parte de los elementos recabados por el Ministerio Público para sustentar el estado emocional de la víctima derivado de las amenazas recibidas, junto con el resto de las pruebas documentales y financieras.

La captura de Hugo Gabriel “N” en Tlaxcala

El análisis de la información financiera permitió identificar una cuenta bancaria a nombre de Hugo Gabriel “N”, utilizada presuntamente para recibir depósitos relacionados con la extorsión. Con los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

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Agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo localizaron y aprehendieron el 11 de octubre de 2026 en Tlaxcala, en colaboración con autoridades de esa entidad. La detención se concretó fuera de la Ciudad de México, lo que requirió coordinación entre ambas jurisdicciones.

Tras su aprehensión, Hugo Gabriel “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de un juez para la audiencia correspondiente.

Vinculan a proceso a un hombre por extorsionar a una adulta mayor en Tláhuac a nombre del CJNG (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la audiencia celebrada el 13 de octubre, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba que sustentaron la vinculación a proceso del imputado. La autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Ese plazo, contado a partir de la audiencia, marcará el límite para que el Ministerio Público consolide los elementos adicionales que permitan sostener la acusación en las etapas posteriores del proceso penal.

Cuatro vinculaciones previas por los mismos hechos

Hugo Gabriel “N” no es el primer imputado en este expediente. Por estos mismos hechos, la Fiscalía CDMX obtuvo previamente la vinculación a proceso de Ana “N” y Karla “N”, el 9 y 16 de abril de 2026, respectivamente.

También fueron vinculados a proceso Raúl “N”, el 30 de junio, y Miguel “N”, el 24 de agosto. Todos ellos fueron identificados, al igual que Hugo Gabriel “N”, como titulares de cuentas receptoras de los depósitos que realizó la víctima.

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Vinculan a proceso a un hombre por extorsionar a una adulta mayor en Tláhuac a nombre del CJNG (Imagen Ilustrativa Infobae)

La identificación de cada uno de los cinco imputados se desprendió del mismo análisis financiero realizado sobre los 28 comprobantes de depósito entregados por la mujer durante la denuncia. Ese cruce de información bancaria con los movimientos reportados por la víctima permitió a la Fiscalía CDMX construir, caso por caso, las órdenes de aprehensión correspondientes.

Las cinco vinculaciones a proceso se produjeron de forma escalonada a lo largo de 2026, entre abril y octubre, lo que refleja un proceso de investigación continuo sobre un mismo expediente iniciado por los hechos ocurridos en 2022.

El proceso judicial continúa abierto

La Fiscalía CDMX señaló que continuará fortaleciendo las investigaciones para esclarecer la participación de cada uno de los imputados y procurar justicia para la víctima.

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Tras la audiencia del 13 de octubre, la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria en el caso de Hugo Gabriel “N”, de manera similar a los plazos establecidos en las audiencias previas de los otros cuatro imputados.