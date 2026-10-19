SICT reporta avance de 81.5% en obra que conecta San Luis Potosí e Hidalgo

Los 37 kilómetros de este año se dividen entre los tramos Huejutla-Tamazunchale y Tehuetlán-Quetzaltzongo. (Foto: Gobierno de México)

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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reporta un avance de 81.5% en la modernización de la carretera Tamazunchale-Huejutla durante 2026, vía que conecta a los estados de San Luis Potosí e Hidalgo a lo largo de 158 kilómetros.

El proyecto, encabezado por el titular de la dependencia Jesús Esteva Medina, contempla una inversión total de 7,886 millones de pesos para la modernización completa del corredor.

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Los trabajos en 2026 abarcan 37 kilómetros con 16 frentes de obra

Durante este año, las labores se concentran en 37 kilómetros distribuidos en los tramos Huejutla-Tamazunchale y de Tehuetlán a Quetzaltzongo.

Para ejecutar estos trabajos, la dependencia desplegó 16 frentes de obra simultáneos.

El avance general del proyecto durante 2026 es de 81.5%, según la SICT. (Gobierno de México)

El avance no es uniforme entre los dos estados. En Hidalgo, las labores abarcan 30 kilómetros y cuatro puentes, con un progreso de 73%.

En San Luis Potosí, los trabajos cubren 7 kilómetros y tres puentes, con un avance de 90%.

La ampliación duplica el ancho de la carpeta asfáltica

La modernización consiste en ampliar la carpeta asfáltica de 7 a 12 metros de ancho. El diseño final contempla dos carriles de circulación de 3.5 metros, uno por sentido, además de acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno.

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La diferencia de avance entre ambos estados responde a la extensión de los tramos asignados a cada entidad. (Foto: Gobierno de México)

Esta ampliación forma parte de una estrategia por etapas. En 2025, la primera fase de construcción cubrió 27 kilómetros: 17 en territorio de Hidalgo, donde también se concluyeron cinco puentes, y 10 en San Luis Potosí, con otros cinco puentes terminados.

La vía se conecta con el eje Ciudad Valles-Tampico hacia el Golfo de México

La carretera Tamazunchale-Huejutla no opera de forma aislada. Se conecta con el eje carretero Ciudad Valles-Tampico, lo que amplía su función hacia la movilidad de largo itinerario en dirección a Tamaulipas y el litoral del Golfo de México.

Según datos de la SICT, esta conexión permitirá a los usuarios ahorrar hasta 65 minutos en sus recorridos una vez que concluyan los trabajos de ampliación en ambos corredores.

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El nuevo diseño contempla dos carriles de circulación de 3.5 metros, uno por sentido. (Foto: Gobierno de México)

La obra forma parte de siete ejes carreteros prioritarios para 2026

De acuerdo con el Programa de Trabajo 2026 de la SICT, la dependencia impulsa la construcción y modernización de 11 ejes carreteros prioritarios en el país, que en conjunto suman una longitud de 2,323 kilómetros.

Para este año, la SICT tiene programado continuar la construcción en siete de esos ejes.

La carretera Tamazunchale-Huejutla se conecta con el eje Ciudad Valles-Tampico. (Foto: Gobierno de México)

Junto con Tamazunchale-Huejutla-Pachuca se encuentran los corredores Cuautla-Tlapa, Macuspana-Escárcega, Toluca-Zihuatanejo, Salina Cruz-Zihuatanejo, Ciudad Valles-Tampico y Guaymas-Esperanza-Yécora-Chihuahua.

La meta federal para 2026 contempla la construcción y modernización de 103.3 kilómetros en el conjunto de ejes prioritarios, de los cuales 81.7 corresponden a la Red Federal y 21.6 a la Red Estatal y Alimentadora.

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La entrada en operación de la vía se proyecta para diciembre de 2028

De acuerdo con la Plataforma de Proyectos de Inversión del Gobierno de México, la construcción de este tramo inició en abril de 2025. La entrada en operación de la carretera está programada para diciembre de 2028.

El monto de inversión registrado en dicha plataforma asciende a 6,674 millones de pesos, cifra que forma parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera a cargo de la SICT para el periodo 2025-2030.

En el marco del mismo programa sexenal, la dependencia federal proyecta construir y modernizar 5,483 kilómetros de carreteras y autopistas a nivel nacional para 2030, además de concluir 619 puentes y distribuidores viales en el territorio mexicano.

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La SICT estima un ahorro de hasta 65 minutos en los recorridos una vez concluida la obra. Foto: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

De acuerdo con proyecciones de la SICT, la construcción de este tramo implica la contratación de 365 empleos directos y 1,461 indirectos durante el periodo de obra.

Se prevé, además, que al término de los trabajos la vía beneficie a 133,000 habitantes de la región ubicada entre San Luis Potosí e Hidalgo.