Dulce María manda mensaje de luto tras la muerte de Lua Blanco: ambas fueron ‘Roberta’ en “Rebelde” (Instagragram/@dulcemaria)

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Dulce María publicó un mensaje de luto por la muerte de Lua Blanco, actriz brasileña que interpretó a Roberta Messi en la versión de Rebelde producida en Brasil. La integrante de RBD reaccionó este 19 de octubre, un día después de que la familia de Blanco informó el fallecimiento de la artista en Río de Janeiro, a los 39 años, tras varios meses de lucha contra el cáncer.

A través de sus historias de Instagram, Dulce María compartió una imagen difundida por Rolling Stone Brasil con el rostro de Lua Blanco y los años “1987-2026”. La cantante mexicana acompañó la publicación con emojis de corazón roto, una paloma blanca y manos en oración.

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El mensaje de la exintegrante de RBD se sumó a las despedidas de seguidores y figuras cercanas a la producción juvenil. Dulce María y Lua Blanco tuvieron un encuentro profesional en Brasil en 2012, cuando la intérprete mexicana participó en la adaptación brasileña de Rebelde.

Dulce María despidió a Lua Blanco con un mensaje en Instagram

Dulce María expresó su pesar por la muerte de la actriz brasileña y recordó el momento en que ambas coincidieron durante las grabaciones de la telenovela. La mexicana publicó: “Completamente en shock. Tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas, lo siento muchísimo”.

La cantante también dirigió unas palabras a los familiares, amigos y seguidores de Lua Blanco. “Pido a Dios que le dé fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans. Les mando un abrazo con todo mi cariño, amor Lua bonita”, escribió en la historia compartida desde su cuenta oficial.

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Además de la imagen de despedida, Dulce María difundió fotografías de su convivencia con la actriz brasileña. En las postales aparecieron juntas durante su paso por Brasil, donde participaron en una grabación relacionada con la franquicia televisiva.

Dulce María despidió a Lua Blanco con un mensaje en Instagram (RS)

La publicación mostró la cercanía que ambas construyeron a partir de un personaje que marcó sus carreras en distintos países. Las dos encarnaron a una joven rebelde, frontal y vinculada a una banda musical dentro de las adaptaciones de la misma historia.

Roberta Pardo y Roberta Messi unieron a las actrices de México y Brasil

Dulce María interpretó a Roberta Pardo en la versión mexicana de Rebelde, transmitida entre 2004 y 2006. El personaje formó parte del grupo central de alumnos del Elite Way School y después integró la agrupación RBD junto con Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher von Uckermann y Christian Chávez.

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Lua Blanco asumió el papel de Roberta Messi en la versión brasileña de Rebelde, conocida también como Rebelde Rio. La producción se transmitió entre 2011 y 2012 y adaptó la historia juvenil para el público brasileño.

La actriz brasileña también formó parte de Rebeldes, grupo musical creado a partir de la telenovela. La agrupación retomó la fórmula de la producción mexicana, con canciones interpretadas por los protagonistas de la historia y presentaciones ante seguidores de la serie.

El vínculo entre Dulce María y Lua Blanco surgió de esa coincidencia. Las dos interpretaron una versión de Roberta dentro de una franquicia que tuvo adaptaciones en varios países de América Latina.

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El encuentro de Dulce María y Lua Blanco ocurrió en Brasil en 2012

El encuentro presencial entre ambas artistas ocurrió en 2012, cuando Dulce María viajó a Brasil para realizar una participación especial en la telenovela brasileña. Durante esa visita, la cantante grabó junto a Lua Blanco y convivió con parte del elenco de la adaptación.

Las fotografías que Dulce María compartió tras la muerte de Blanco correspondieron a ese periodo. La mexicana recordó la experiencia en su mensaje y subrayó que tuvo la oportunidad de conocer a la actriz fuera de la comparación natural entre los dos personajes.

La relación entre ambas se mantuvo como una muestra de respeto profesional entre intérpretes de dos producciones derivadas del mismo formato. El público identificó a Dulce María con Roberta Pardo y a Lua Blanco con Roberta Messi, personajes que compartieron rasgos dentro de sus respectivas versiones.

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El encuentro de Dulce María y Lua Blanco ocurrió en Brasil en 2012 (RS)

La familia de Lua Blanco informó su fallecimiento el 18 de octubre de 2026

La familia de Lua Blanco confirmó la muerte de la actriz el 18 de octubre de 2026 mediante un comunicado publicado en redes sociales. Sus seres queridos señalaron que la artista enfrentó cáncer durante los últimos meses de su vida y pidieron respeto ante el duelo.

“Queridos amigos y seguidores, con gran tristeza les informamos el fallecimiento de nuestra querida hermana Lua María Blanco. Ella había luchado contra el cáncer en los últimos meses de su vida, y durante este tiempo estuvo rodeada por el amor de su familia y amigos que estuvieron con ella”, señaló el texto.

El comunicado agregó que la actriz “partió en paz, llena de amor” y solicitó silencio para los familiares durante ese momento. La noticia también fue compartida por Daniel Blanco, hermano de la intérprete brasileña.

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Lua Blanco nació en São Paulo el 5 de marzo de 1987. Fue hija del músico Billy Blanco Jr. y nieta del compositor Billy Blanco, figura de la bossa nova en Brasil.

Lua Blanco desarrolló una carrera en televisión, música y escritura

Antes y después de su paso por Rebelde, Lua Blanco trabajó en producciones de televisión como Malhação, Pecado Mortal y A Força do Querer. Su carrera también incluyó proyectos como cantante, compositora y escritora.

En su faceta musical lanzó el álbum “Mão no Sonho” en 2016. Más tarde formó parte de Órbita, un proyecto de música electrónica y pop comercial.

El mensaje de Dulce María colocó de nuevo en el centro el encuentro que ambas tuvieron en Brasil 14 años antes. La despedida de la mexicana recuperó la conexión entre las dos actrices que dieron vida a Roberta en las adaptaciones de Rebelde para México y Brasil.

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