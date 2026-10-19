EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 19 de octubre

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, puede hablar sobre la imputación del delito de traición a la patria a César Jáuregi Robles, exfiscal de Chihuahua, por el caso CIA.
Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.
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