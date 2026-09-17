Gobierno de México invertirá más de 100 mil mdp en nuevas autopistas

Un funcionario del Gobierno de México expone el programa de Caminos Prioritarios 2025-2029, que prevé una inversión de 154.616 millones de pesos en 3.161 kilómetros de carreteras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó este jueves los avances del programa de caminos prioritarios durante la conferencia matutina y detalló que la meta para la actual administración es alcanzar 3 mil 161 kilómetros construidos, con una inversión acumulada de 154 mil millones de pesos.

De acuerdo con la exposición durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, actualmente se han concluido 407 kilómetros, equivalentes al 13 % de la meta; otros mil 113 kilómetros, que representan 35 %, se encuentran en ejecución. El resto, mil 637 kilómetros, comenzará a desarrollarse entre 2027 y 2029, para completar el 52 % pendiente.

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La cifra forma parte de un programa carretero más amplio. La SICT ha informado previamente que el Gobierno de México contempla inversiones públicas y mixtas para ampliar y modernizar la infraestructura carretera, incluidas autopistas y nuevos corredores. En agosto, la dependencia reportó que durante 2026 se cuentan con 145 mil millones de pesos para infraestructura carretera y otros 100 mil millones de pesos bajo un esquema mixto para autopistas.

<b>¿Qué carreteras construirá el Gobierno de México?</b>

Entre las obras presentadas por Esteva Medina se encuentran proyectos que buscan mejorar la conexión entre entidades y reducir los tiempos de traslado, particularmente en zonas donde actualmente existen caminos de terracería o tramos con condiciones limitadas.

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Uno de los proyectos ya concluidos es la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que conecta Sonora y Chihuahua. El funcionario explicó que la obra permitió reducir de cinco horas y media a una hora y media el tiempo estimado de recorrido. El proyecto tuvo una longitud de 134 kilómetros y una inversión de mil 800 millones de pesos.

También se encuentra concluida la carretera San Ignacio-Tayoltita, que conecta Sinaloa y Durango. En este caso, el tiempo de traslado pasó de alrededor de 10 horas a una hora y media, una reducción de aproximadamente ocho horas y media. La obra incluye 14 puentes, tres viaductos y otras estructuras.

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En Hidalgo, la conclusión de Real del Monte-Huasca forma parte del eje que conecta Pachuca con Tampico. De acuerdo con el titular de la SICT, este tramo permitió reducir aproximadamente 40 minutos el tiempo de recorrido.

Entre los proyectos que continúan en ejecución está Guaymas-Chihuahua, una conexión considerada estratégica para enlazar el puerto de Guaymas con el norte del país. En 2025 se construyeron 10 kilómetros con apoyo de la Secretaría de Marina, mientras que para 2026 están previstos otros 74 kilómetros. El proyecto permitirá reducir el traslado en aproximadamente dos horas.

Otro de los proyectos es el Circuito Tierra y Libertad, en Morelos, que incluye infraestructura para conectar la Autopista Siglo XXI con la Autopista del Sol, además de trabajos de conservación y modernización de caminos utilizados como rutas de emergencia ante una eventual actividad del volcán Popocatépetl.

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<b>Obras en Morelos, Hidalgo, Oaxaca y Guerrero</b>

La carretera Cuautla-Tlapa atraviesa Morelos, Puebla y Guerrero y contempla una longitud de 253 kilómetros. Según la presentación de Esteva Medina, el proyecto registra un avance de 42 % y durante este año se trabajan 54 kilómetros.

La modernización contempla ampliar determinados tramos a una sección de 12 metros de ancho, con dos carriles y acotamientos, además de modificar curvas para mejorar las condiciones de seguridad y reducir los tiempos de recorrido. La estimación es disminuir aproximadamente una hora el traslado.

En la zona de San Luis Potosí e Hidalgo también avanza la carretera Tamazunchale-Huejutla, integrada al corredor que conecta con Pachuca y posteriormente con Tampico. El proyecto registra un avance de 22 % y contempla nuevos puentes y kilómetros de carretera. Su conclusión está prevista para diciembre de 2029.

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El Gobierno de México también trabaja en la carretera Macuspana-Escárcega, que forma parte de un corredor para conectar el sureste con otras regiones del país. El proyecto tiene una longitud total de 250 kilómetros y contempla la ampliación a cuatro carriles del tramo entre Escárcega y Macuspana.

En Oaxaca y Guerrero, el eje Salina Cruz-Lázaro Cárdenas amplía el alcance originalmente previsto hasta Zihuatanejo, con la incorporación de tramos hacia Michoacán. Durante 2025 se realizaron trabajos en 15 kilómetros en Oaxaca y se rehabilitaron ocho puentes en Guerrero. Para 2026 están previstos otros 22 kilómetros en Oaxaca, donde el avance reportado es de 26 %.

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El proyecto contempla además trabajos de conservación en la carretera federal 200, que recorre parte de la costa del Pacífico y conecta entidades como Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

En el corredor Toluca-Zihuatanejo, que atraviesa zonas del Estado de México, Michoacán y Guerrero, durante 2025 se construyeron 12 kilómetros, un puente y tres entronques. Para este año se contemplan 47 kilómetros adicionales, con un avance reportado de 7 %.

La SICT también ha señalado que el programa carretero de la actual administración incluye otros proyectos de infraestructura, además de los ejes prioritarios, como puentes, distribuidores viales, conservación y autopistas bajo esquemas de inversión pública y mixta. En marzo, la dependencia reportó una inversión global de 397 mil 46 millones de pesos para intervenir 4 mil 937 kilómetros de carreteras y autopistas, además de 21 puentes.

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Con este conjunto de proyectos, la administración federal plantea ampliar y modernizar corredores carreteros en diferentes regiones del país, con obras cuya ejecución se extenderá hasta 2029 y que, de acuerdo con la SICT, buscan reducir tiempos de traslado y mejorar la conexión entre comunidades, ciudades, puertos y regiones productivas.