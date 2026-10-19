Paxon Ruffin debutó con Rayados a los 16 años: el nuevo récord del club Monterrey (REUTERS/Daniel Becerril)

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El mediocampista Paxon Ruffin debutó en Primera División, la noche de este domingo 18 de octubre se estrenó en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX con Rayados de Monterrey a los 16 años, ocho meses y 21 días. Ingresó al ingresar al minuto 77 en lugar de Ricardo Chávez durante el triunfo 2-1 sobre Pachuca. }

Con esa edad, el futbolista mexicoamericano se convierte en el jugador más joven del club en estrenarse durante la era de los torneos cortos, según datos de Transfermarkt. Se ubicó como uno de los jugadores más jóvenes en competir en la liga mexicana tan solo por detrás de Gilberto Mora, quien debutó a los 15 años y 10 meses.

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La participación de Ruffin también contribuye al cumplimiento de la regla de menores. Rayados de Monterrey lo mantiene dentro de su proceso de desarrollo en las Fuerzas Básicas, con la expectativa de que sume futuras convocatorias al plantel profesional.

Paxon Ruffin y la nueva marca que registró con Rayados

El futbolista Paxon Ruffin conduce el balón durante su debut con el club Rayados de Monterrey en la cancha de un estadio. (X/ @Rayados)

Paxon Ruffin se convirtió en el jugador más joven que ha debutado con la camiseta de los Rayados de Monterrey. La referencia anterior de menor edad era Misael Domínguez, quien disputó sus primeros minutos con Monterrey a los 16 años, nueve meses y ocho días en la Liga de Campeones de Concacaf ante Don Bosco, en agosto de 2016. En Primera División, Domínguez se estrenó meses después, a los 17 años y 10 días.

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Otros jugadores también recibieron su primera oportunidad antes de los 18 años, aunque los registros corresponden a distintas competencias: Luis Maldonado, a los 17 años, cuatro meses y tres días, ante Toluca; Jesús “Tecatito” Corona, a los 17 años, siete meses y dos días, contra Atlante; y Joaquín Moxica, Francisco Valenzuela y Javier Ibarra, con edades superiores a los 17 años y nueve meses.

El estreno llegó tras varias semanas en las que Ruffin se incorporó a los entrenamientos del primer equipo en El Barrial, mientras continuaba su formación en las categorías juveniles. El mediocampista puede actuar como mediocampista ofensivo o como extremo por cualquiera de las dos bandas.

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El antecedente de Matías Almeyda con jugadores jóvenes

El director técnico Matías Almeyda ya tiene antecedentes de abrir espacios a futbolistas de las Fuerzas Básicas. Durante su etapa con Chivas, dio oportunidades en Primera División a Marco Granados, Edson Torres, Michelle Benítez, Mauro Contreras, Jesús Godínez, Fernando Beltrán, Alejandro Mayorga, José Juan Macías, Ángel López y Óscar Macías.

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Pachuca - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - October 18, 2026 Monterrey coach Matias Almeyda gives directions to Monterrey's Carlos Salcedo REUTERS/Daniel Becerril

Las trayectorias de aquella generación tomaron rutas distintas, entre jugadores que lograron consolidarse y otros con participaciones más limitadas. Para Ruffin, el partido ante Pachuca abre su recorrido con Monterrey y la posibilidad de volver a competir por un lugar en las convocatorias de Almeyda.

Rayados vence a Pachuca

Rayados de Monterrey venció 2-1 a Pachuca en el Estadio BBVA, en un partido definido por dos goles del conjunto regiomontano en un lapso de tres minutos y por la presión que ejercieron los Tuzos durante la segunda mitad. El resultado permitió que el equipo dirigido por Matías Almeyda regresara a la zona de Liguilla. Las anotaciones de Diego Rossi y Jesús Corona marcaron la diferencia, mientras Salomón Rondón volvió a marcar y se afianzó en el liderato de goleo.

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Monterrey abrió el marcador al minuto 13 mediante un penal señalado después de que Jorge Berlanga derribó a Jesús Corona dentro del área con un jalón. Lucas Ocampos ejecutó el disparo desde los 12 pasos, pero Carlos Moreno logró detenerlo. El rebote quedó a disposición de Diego Rossi, quien superó el achique del portero de Pachuca y envió el balón a las redes.

Tres minutos después, Rayados amplió la ventaja en un contragolpe encabezado por Lucas Ocampos. El argentino asistió a Jesús Corona, quien esperó la salida de Carlos Moreno y definió con un disparo sutil por encima del guardameta de los Tuzos. La rápida ventaja dejó a Pachuca contra las cuerdas, aunque el conjunto local no aprovechó las oportunidades que tuvo para aumentar la diferencia.

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Rayados vence a Pachuca (REUTERS/Daniel Becerril)

Los Tuzos apenas consiguieron su primer disparo a la portería de Esteban Andrada antes del descanso. En el complemento, el equipo visitante mostró una reacción inmediata y generó dos acciones de peligro. El descuento llegó al minuto 75, cuando Salomón Rondón superó la marca de Carlos Salcedo y remató de cabeza para colocar el 2-1.

Los futbolistas de Monterrey reclamaron una supuesta falta previa de Christian Rivera sobre Orbelín Pineda en la jugada que derivó en el gol. En los minutos finales, Pachuca estuvo cerca de conseguir el empate, pero una anotación fue anulada por fuera de lugar. El árbitro César Arturo Ramos Palazuelos invalidó la acción por posición adelantada.

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En las últimas acciones de peligro, Esteban Andrada evitó la igualada con una atajada ante un cabezazo de Eduardo Bauermann. La intervención del guardameta permitió que Rayados conservara la ventaja y cerrara una victoria sufrida ante los Tuzos.