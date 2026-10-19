Prepa Abierta en Línea-Sep 2026: cómo registrarse, cuánto dura y cómo obtener el certificado

El registro a Prepa en Línea-SEP no tiene límite de edad para los aspirantes. (YouTube/Claudia Sheinbaum)

Guardar

Prepa en Línea-SEP abre este lunes 19 de octubre el registro para su convocatoria 2026, un programa de bachillerato a distancia, gratuito y con validez oficial que permite obtener el certificado de nivel medio superior en un mínimo de dos años.

El trámite estará disponible hasta el miércoles 28 de octubre a través del portal prepaenlinea.sep.gob.mx.

PUBLICIDAD

Los alumnos menores de 25 años que se inscriban pueden acceder además a la beca Benito Juárez, siempre que cumplan con los requisitos del programa, la cual otorga 1,900 pesos cada dos meses.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó durante la Conferencia del Pueblo de esta mañana que la convocatoria recibe cada ciclo a un promedio de 100,000 estudiantes.

Los extranjeros con estancia legal en México también pueden registrarse con su CURP. (Captura de pantalla)

Quiénes pueden inscribirse

El perfil de ingreso incluye a personas de nacionalidad mexicana, sin importar su edad ni si residen dentro o fuera del país, siempre que hayan concluido la secundaria y cuenten con su certificado o con la revalidación de estudios correspondiente.

PUBLICIDAD

No existe un límite de edad máxima para participar.

También pueden registrarse personas extranjeras con estancia legal en México que cuenten con Clave Única de Registro de Población (CURP).

Haber concluido la secundaria es requisito indispensable para el ingreso. (Gobierno de México)

Quienes hayan cursado estudios fuera del Sistema Educativo Nacional deben tramitar primero una revalidación ante la Secretaría de Educación de su entidad.

El ingreso no se realiza mediante examen de admisión. El aspirante solo debe completar el registro, aprobar el módulo propedéutico y seguir el procedimiento establecido en la convocatoria vigente.

El registro se realiza únicamente en línea, en prepaenlinea.sep.gob.mx. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo registrarse

El registro se realiza por completo en línea, en el sitio prepaenlinea.sep.gob.mx.

El primer paso consiste en ingresar nombre, apellidos, CURP y un correo electrónico personal e intransferible que no haya sido utilizado en convocatorias anteriores, condición que invalida el registro si se incumple.

PUBLICIDAD

Tras este paso, el sistema envía un mensaje de activación a la bandeja de entrada del correo registrado. El aspirante debe dar clic en el enlace adjunto para activar su cuenta y continuar con el proceso.

Tras el registro, el aspirante recibe un enlace de activación por correo. (Captura de pantalla)

El siguiente paso es llenar una hoja de datos personales: fecha y lugar de nacimiento, domicilio actual, ocupación e información de contacto.

En esta etapa también se cargan la CURP y el acta de nacimiento en formato PDF, además de responder un cuestionario obligatorio para concluir el registro.

Al terminar el cuestionario, el sistema entrega un folio y una contraseña de acceso a la plataforma educativa. Estas claves son personales e intransferibles; su mal uso puede provocar la baja del aspirante.

PUBLICIDAD

Al finalizar el registro se entregan folio y contraseña de acceso a la plataforma. (Prepa en Línea-SEP)

Qué documentos se necesitan

Para formalizar la inscripción, los aspirantes deben subir al sistema una fotografía tipo credencial en formato JPG, reciente, de frente, a color y con fondo blanco.

También se solicita el certificado de secundaria escaneado por ambos lados; si el documento no tiene reverso, debe subirse el anverso nuevamente.

Se exige, además, un comprobante de domicilio con máximo tres meses de antigüedad, que puede ser recibo de agua, luz o predial.

El certificado de secundaria debe escanearse por ambos lados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La credencial del Instituto Nacional Electoral no se acepta como comprobante de domicilio bajo ningún supuesto.

Cada archivo debe pesar un máximo de 1 MB y escanearse del documento original, visualizando los cuatro bordes.

El portal no admite fotografías de los documentos ni capturas de pantalla; la SEP recomienda usar una aplicación de escaneo.

Quienes concluyeron la secundaria recientemente y no cuentan todavía con el certificado pueden firmar una carta compromiso y entregar una constancia de estudios o un comprobante de reposición del documento, con un plazo de seis meses a partir del inicio del módulo uno para regularizar su situación.

PUBLICIDAD

Quienes no tengan certificado de secundaria cuentan con seis meses para entregarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto dura el bachillerato en línea

El plan de estudios de Prepa en Línea-SEP se organiza en 23 módulos con acreditación cuatrimestral.

La duración mínima del bachillerato es de dos años, aunque cada estudiante avanza según su propio ritmo dentro de los plazos que marca cada convocatoria.

El modelo no es completamente autodidacta. La SEP asigna un docente por cada 50 alumnos, encargado de dar seguimiento a la evolución de cada estudiante conforme avanza en los módulos del plan de estudios.

Antes de iniciar el módulo uno, los aspirantes deben aprobar un módulo propedéutico con una calificación mínima de 60 puntos.

El plan de estudios de Prepa en Línea-SEP contempla 23 módulos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes no la alcancen no son promovidos al ciclo escolar y deben esperar la siguiente convocatoria. Las clases de la convocatoria vigente inician el 23 de noviembre.

PUBLICIDAD

Para mantenerse en condición normal dentro del programa, el estudiante no debe acumular tres o más módulos no acreditados ni presentados, y su promedio general debe ser igual o mayor a 60 puntos.

El avance a un módulo superior requiere tener aprobado el inmediato anterior.

Cómo obtener el certificado

Al concluir los 23 módulos del plan de estudios, el alumno recibe el Certificado de Terminación de Estudios del Bachillerato Nacional, documento con validez oficial equivalente a la de cualquier otro bachillerato del país.

Para obtenerlo, el expediente estudiantil debe estar completo: fotografía, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y certificado de secundaria escaneado por ambos lados.

PUBLICIDAD

La CURP es necesaria para realizar el registro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo el proceso, desde el registro hasta la emisión del certificado, es gratuito y no incluye cuotas de inscripción ni colegiaturas.

La SEP señala que sus servicios son completamente gratuitos “desde el registro hasta el egreso”.

La autoridad educativa verifica la autenticidad de los documentos entregados durante todo el trámite.

Quienes presenten documentación falsa o apócrifa son dados de baja del proceso de registro, inscripción o de la trayectoria formativa cursada hasta ese momento, sin posibilidad de reincorporarse con esos documentos.

El documento tiene validez oficial equivalente a cualquier bachillerato del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes acceden a la beca Benito Juárez y cuánto dinero reciben

Mario Delgado confirmó que los estudiantes inscritos en Prepa en Línea-SEP que tengan menos de 25 años pueden acceder a la beca Benito Juárez, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para el programa.

PUBLICIDAD

El funcionario aclaró que la preparatoria virtual está disponible para todas las edades, pero el apoyo económico está dirigido únicamente a quienes cumplen con el límite de edad y los demás requisitos de la beca.

El monto de la Beca Benito Juárez es de 1,900 pesos bimestrales.

La Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez otorga un monto de 1,900 pesos bimestrales por estudiante, correspondientes a los 10 meses del ciclo escolar.

El apoyo tiene una duración máxima de 40 meses y se entrega a través de una tarjeta del Banco del Bienestar.

Para solicitarlo, los beneficiarios deben contar con una cuenta Llave MX y capturar su CURP, domicilio, teléfono y correo electrónico al momento del registro.