México

Sheinbaum aclara que Trump no condiciona el T-MEC a la entrega de “narcopolíticos” ni ha usado esa palabra en sus llamadas

La mandataria mexicana desmintió que el presidente estadounidense haya condicionado el T-MEC a la entrega de políticos y detalló los ejes reales de una negociación

La mandataria mexicana desmintió que el presidente estadounidense haya condicionado un acuerdo comercial a la entrega de políticos y detalló los ejes reales de una negociación que avanza entre concesiones y fronteras legales infranqueables
La mandataria mexicana desmintió que el presidente estadounidense haya condicionado un acuerdo comercial a la entrega de políticos y detalló los ejes reales de una negociación que avanza entre concesiones y fronteras legales infranqueables
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en la conferencia matutina que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha condicionado la firma de un acuerdo comercial a la entrega de políticos presuntamente vinculados al narcotráfico. Aseguró también que el mandatario estadounidense nunca ha usado la palabra “narcopolíticos” en sus conversaciones telefónicas.

Al ser cuestionada sobre el tema, la mandataria respondió de forma tajante: “No, nada de eso”. Y cuestionó: “¿Cuáles narcopolíticos?”. Añadió que tampoco se ha hablado de corrupción en esos términos.

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Seguridad y comercio, los temas de las llamadas

Sheinbaum afirmó que la llamada con Trump fue "muy cordial". | Twitter Claudia Sheinbaum
Sheinbaum afirmó que la llamada con Trump fue "muy cordial". | Twitter Claudia Sheinbaum

Sheinbaum explicó que, en general, las llamadas con Trump giran en torno a dos ejes:

  • Seguridad: el interés de Trump es que cruce menos fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.
  • Comercio: siempre aparece el déficit comercial, tema que el mandatario también expone públicamente.

Al cierre de las conversaciones, dijo, se acuerda que los equipos de ambos países sigan trabajando para llegar a un entendimiento, sobre todo en materia comercial, que es el tema que hoy se negocia. En seguridad, agregó, existe “mucha comunicación”.

“Zonas gobernadas” por cárteles

La presidenta reveló los ejes de su diálogo con el mandatario estadounidense: resultados concretos en seguridad y una línea constitucional clara frente a las presiones sobre los recursos energéticos del país. EFE/ Mario Guzmán
La presidenta reveló los ejes de su diálogo con el mandatario estadounidense: resultados concretos en seguridad y una línea constitucional clara frente a las presiones sobre los recursos energéticos del país. EFE/ Mario Guzmán

La presidenta reconoció que Trump ha llegado a plantear que hay zonas de México gobernadas por cárteles, aunque precisó que no lo expresa de forma generalizada. Ante ello, dijo, le responde con resultados: una reducción de “sesenta y tantos por ciento” en el cruce de fentanilo y una disminución a la mitad en el número de homicidios.

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Sheinbaum sostuvo que esas opiniones se plantean de manera amable y sin confrontación, y recordó que en Estados Unidos “están en campaña”, por lo que, a su juicio, algunos planteamientos buscan un uso electoral.

Pemex y gas natural

La mandataria también abordó otros temas de las llamadas:

  • Gas natural: confirmó que en alguna conversación se tocó la posibilidad de que México compre más gas a Estados Unidos. Respondió que el país tiene cinco plantas nuevas de ciclo combinado y que también busca fortalecer su producción.
  • Pemex: dijo que Trump no pidió activos “a cambio” del acuerdo, pero sí planteó en algunos momentos si podía ayudar en la producción petrolera. Sheinbaum le respondió que la Constitución y las leyes mexicanas no permiten otorgar derechos sobre el petróleo.

Señaló que sí existen esquemas de participación para empresas estadounidenses, como los contratos con Pemex, regulados en la nueva ley de la petrolera. Citó como ejemplos a Halliburton, con ochenta años de trabajo en Pemex, y a Sempra Energy, que opera una planta de licuefacción de gas en Ensenada.

Frecuencia de las llamadas

Sobre la periodicidad del contacto, Sheinbaum indicó que no hablan cada mes. Hay periodos en que conversan cada quince días y otros en que pasan hasta tres meses sin comunicarse. La última llamada, precisó, fue el 16 de septiembre.

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