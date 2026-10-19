México

Alfredo Adame descarta colaborar con Sabrina Sabrok en un proyecto íntimo porque tiene novia

El conductor explicó que está enamorado de su pareja y rechazó participar en una propuesta íntima con la modelo argentina

Alfredo Adame señaló que la enfermedad de Aldo Rendón fue un inventó de la producción
Alfredo Adame señaló que la enfermedad de Aldo Rendón fue un inventó de la producción de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )
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Alfredo Adame sorprendió al hablar sobre la posibilidad de realizar una colaboración con Sabrina Sabrok, quien anteriormente había manifestado que ambos habían conversado sobre trabajar juntos. Sin embargo, el actor dejó claro que su situación sentimental modificó sus planes y descartó participar en un proyecto de carácter íntimo con la argentina.

“Ya tengo novia y la amo a mi novia, así es que ya no. Me hubiera dicho antes”, respondió Adame cuando le preguntaron si concretaría la colaboración. Entre risas, el conductor explicó que ahora tiene una relación sentimental que influye en su decisión, aunque no descartó por completo la posibilidad de compartir otro tipo de proyecto con Sabrok.

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La conversación también estuvo marcada por las declaraciones previas de la modelo, quien aseguró que el actor había aceptado inicialmente la propuesta. A esto se sumó el tema del enfrentamiento legal entre Adame y Gustavo Adolfo Infante, una disputa que volvió a aparecer durante el encuentro con la prensa y que ha generado interrogantes sobre las posibles consecuencias jurídicas para el conductor.

Alfredo Adame descarta un trío con Sabrina Sabrok

Alfredo Adame causaría baja de La Granja VIP por sus declaraciones sobre el reality
Alfredo Adame causaría baja de La Granja VIP por sus declaraciones sobre el reality

Durante el encuentro con los medios de comunicación, Adame fue cuestionado sobre la posibilidad de trabajar con Sabrina Sabrok. Su respuesta fue directa y dejó claro que no está dispuesto a participar en una colaboración íntima, principalmente porque actualmente mantiene una relación sentimental.

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“Sí, a lo mejor salgo cantando con ella”, comentó el actor al referirse a una alternativa profesional. No obstante, cuando la conversación regresó a la posibilidad de un encuentro de carácter sexual, remató con una frase que llamó la atención: “Un trío no”.

La declaración marcó una diferencia entre colaborar artísticamente con Sabrok y aceptar la propuesta que se había comentado anteriormente. De esta manera, Adame dejó abierta la posibilidad de compartir un proyecto musical, pero descartó la otra opción.

Sabrina Sabrok aseguró que Alfredo Adame ya había aceptado

Sabrina Sabrok
Sabrina Sabrok se ha distinguido por su exhuberante figura al paso de los años (Foto: Instagram)

Antes de las declaraciones del actor, Sabrina Sabrok había hablado sobre la posibilidad de realizar una colaboración con él. Al ser cuestionada por los reporteros, la argentina confirmó que el tema ya se había planteado y aseguró que la respuesta inicial de Adame había sido favorable.

“Él me había dicho que sí, pero en cuanto tuvo novia ya me dijo que no”, explicó Sabrok. Su declaración apuntó a que el cambio en los planes ocurrió después de que el conductor iniciara una relación sentimental, situación que, según su versión, habría influido directamente en la decisión.

Durante la misma conversación, la modelo también expresó su respaldo a Adame en el conflicto que mantiene con Gustavo Adolfo Infante. “Lo apoyo totalmente a Adame”, afirmó, aunque aclaró que no conoce todos los detalles del procedimiento y que prefería no involucrarse demasiado. Además, manifestó su inconformidad con el periodista: “Gustavo Adolfo me cae mal, porque la verdad siempre me ha tirado a mí, mucho me ha tirado”.

¿Alfredo Adame podría ir a la cárcel por su conflicto con Gustavo Adolfo Infante?

Composición de dos imágenes con un hombre en traje negro sonriendo a la izquierda y un hombre con camisa de flores y lentes a la derecha.
Gustavo Adolfo Infante tachó a Alfredo Adame de ser un patán y violentador (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfrentamiento entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante tiene un componente legal relacionado con declaraciones del actor sobre Elvia Inés Seañez, madre del periodista.

El caso derivó en un procedimiento penal por discriminación, por lo que la controversia no se limita a los intercambios públicos entre ambas figuras.

En octubre de 2026 se informó de una resolución judicial que declaró culpable a Adame por discriminación. Entre las sanciones señaladas se encuentran una multa de 67 mil 628 pesos y 33 horas de servicio comunitario. Antes de conocerse esos términos, durante las conversaciones públicas sobre el caso se había mencionado la posibilidad de una pena de hasta tres años de prisión. Sin embargo, esa cifra no debe confundirse con una sentencia de cárcel efectivamente impuesta.

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