México

Progol: resultados ganadores del sorteo 2355 del 19 de octubre

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer a los ganadores del último sorteo de Progol

Consulta cuáles fueron los resultados del Progol de hoy. (Infobae)
Consulta cuáles fueron los resultados del Progol de hoy. (Infobae)
Guardar

Este lunes pronósticos para la Asistencia Pública compartió los resultados del sorteo 2355 de Progol. La combinación ganadora se dio a conocer este lunes 19 de octubre de 2026, tras finalizar la última jornada futbolera.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Resultados del Progol

Sorteo: 2355.

Fecha: lunes 19 de octubre de 2026.

Resultados: V L V V E V L L V V E E L E.

¿Cómo convertirte en ganador de Progol?

Revisa como participar en Progol. (Lotería Nacional)
Revisa como participar en Progol. (Lotería Nacional)

Progol es una quiniela de 14 juegos de futbol nacional e internacional en la que para ganar deberás de predecir los resultados de los encuentros: si gana local, hay empate o gana visita.

La bolsa garantizada inicial de Progol es de 5 millones de pesos y la meta es acertar los ganadores finales de cada uno de los partidos, siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que haya.

El volante de progol cuenta con una lista de los 14 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visitante. Con lápiz, tinta azul o negra, deberás rellenar las casillas indicando tus predicciones acerca de si ganará local o visitante, o si será empate.

Además, podrás elegir si quieres jugar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar tus posibilidades de ganar un premio. Quiniela sencilla: En esta quiniela sólo podrás marcar una opción de resultado por partido, es decir: ganará local, será empate o ganará visita.

Quiniela doble: En este caso, tendrás oportunidad de marcar dos resultados en un mismo juego. Por ejemplo: “será empate o ganará visita ” o “ganará visita o ganará local ”. Podrás jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Quiniela triple: Por último, también podrás participar en esta quiniela en donde podrás marcar las tres opciones de resultado en un mismo encuentro. Podrás jugar hasta cinco quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol tiene un precio de solo 15 pesos, mientras que las quinielas múltiples tienen un mayor costo el cual depende del número de combinaciones que hagas en tu boleta y puede llegar hasta los 4 mil pesos.

¿Qué es la Lotería Nacional?

Conoce más acerca de la Lotería Nacional de México. (Cuartoscuro)
Conoce más acerca de la Lotería Nacional de México. (Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un instituto descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

ProgolLotería NacionalProgol MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 19 de octubre: lluvias por Frente frío 2 y Tormenta tropical Trudy; activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas en la capital

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 19 de octubre: lluvias por Frente frío 2 y Tormenta tropical Trudy; activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas en la capital

La segunda manifestación por agua limpia en Jalisco tuvo una etapa pacífica y otra violenta, explica Lemus

El mandatario jalisciense señala que la movilización transcurrió sin incidentes, hasta que unas 300 personas volvieron para atacar inmuebles

La segunda manifestación por agua limpia en Jalisco tuvo una etapa pacífica y otra violenta, explica Lemus

En medio del conflicto con su madre, Gala Montes exhibe polémicas fotos fumando durante su infancia

La cantante difundió imágenes de su niñez fumando para desmentir las recientes declaraciones de su madre, Crista Montes

En medio del conflicto con su madre, Gala Montes exhibe polémicas fotos fumando durante su infancia

Temblor hoy 19 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Coyuca de Benítez, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 19 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Coyuca de Benítez, Guerrero

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de octubre? Reportan 6 heridos en choque de Línea 2 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de octubre? Reportan 6 heridos en choque de Línea 2 del MB
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados

La corrupción mexicana habría permitido el asesinato de "Kiki" Camarena, dice la DEA

Capturan a "El Charro", miembro de La Familia Michoacana acusado de desaparecer a un menor en Guerrero

Por robo de 7 coches de alta gama en la colonia Anzures: caen tres personas y recuperan cinco vehículos en Edomex

Rupturas internas en Los Chapitos: las siete células que habrían cambiado de bando en la guerra del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Latin Lover vivió una pesadilla en ¿Quién es la Máscara? 2026: destapa cómo venció su mayor miedo

Latin Lover vivió una pesadilla en ¿Quién es la Máscara? 2026: destapa cómo venció su mayor miedo

En medio del conflicto con su madre, Gala Montes exhibe polémicas fotos fumando durante su infancia

Danna Paola, Kenia Os y las famosas mexicanas que estuvieron en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Síntomas y riesgos del choque séptico, la complicación médica que mantendría intubada a Laura Bozzo

Así fue el histórico concierto de Alfredito Olivas en Cabo San Lucas: reunió a más de 90 mil personas

DEPORTES

Captan a Pedro Vite en un antro de la CDMX tras la victoria de Pumas ante Atlante

Captan a Pedro Vite en un antro de la CDMX tras la victoria de Pumas ante Atlante

Canelo explica cómo es entrenar con Oleksandr Usyk y por qué decidió hacer campamento ahí: “Nos llevamos bien”

Chivas vs Necaxa EN VIVO: dónde, cómo y a qué hora ver el partido de la jornada 13

¿Cuándo es el siguiente partido de México tras perder ante España en su debut del Mundial Femenil Sub 17?

Así fue la desgarradora lesión de Karen Luna que la hizo salir llorando del partido ante Pachuca