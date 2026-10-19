México consigue un alivio económico: Hacienda refinancia deuda pública por 238 mil 153 mdp

Hacienda reprograma pagos de deuda pública por 238 mil mdp para ampliar plazos.

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación de refinanciamiento por 238,153 millones de pesos para reorganizar los vencimientos de la deuda pública y ampliar el tiempo disponible para cubrir parte de las obligaciones financieras del Gobierno federal.

La operación consistió en sustituir instrumentos de deuda que vencían entre 2026 y 2043 por otros con fechas de vencimiento de 2027 a 2047.

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De acuerdo con la dependencia, encabezada por Édgar Amador Zamora, el movimiento permitió extender en 2.9 años el plazo promedio de los compromisos refinanciados.

El anuncio se realizó este lunes 19 de octubre y corresponde a la sexta operación de este tipo que Hacienda lleva a cabo en el mercado nacional durante 2026.

¿En qué consiste el refinanciamiento de la deuda pública?

El refinanciamiento es una operación mediante la cual el Gobierno sustituye obligaciones financieras existentes por otras con condiciones o fechas de pago diferentes.

El Gobierno federal modifica los plazos de sus compromisos financieros.

En este caso, Hacienda intercambió instrumentos que estaban próximos a vencer por otros con plazos más largos.

El objetivo es distribuir los compromisos de pago a lo largo de un periodo mayor y organizar las obligaciones financieras del sector público, sin que esto signifique necesariamente una reducción del monto total de la deuda.

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La operación incluyó cuatro tipos de instrumentos utilizados por el Gobierno federal para obtener financiamiento y administrar sus compromisos:

Cetes: certificados de la Tesorería de la Federación, utilizados para financiar al Gobierno mediante instrumentos de corto plazo.

Bondes F: Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal, cuya tasa de interés se actualiza de acuerdo con las condiciones establecidas para este instrumento.

Bonos M: títulos de deuda gubernamental que pagan intereses a tasa fija .

Udibonos: instrumentos cuyo valor está vinculado a las Unidades de Inversión (UDIS), relacionadas con la inflación.

La sustitución de estos títulos permitió modificar las fechas en las que deberán cubrirse los compromisos asociados con la deuda refinanciada.

Los vencimientos de los nuevos títulos se extienden de 2027 a 2047.

Hacienda amplía en 2.9 años el plazo promedio de pago

Uno de los principales resultados de la operación fue la ampliación del plazo promedio de la deuda sustituida en 2.9 años. Esto significa que, en conjunto, los nuevos instrumentos tienen un horizonte de vencimiento más largo que los anteriores.

Según Hacienda, el cambio busca mejorar la estructura de la deuda pública denominada en pesos y favorecer las condiciones de liquidez del mercado financiero nacional.

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La liquidez se refiere a la facilidad con la que los instrumentos financieros pueden comprarse o venderse en el mercado.

Para el Gobierno, mantener condiciones adecuadas en este ámbito es relevante para administrar sus necesidades de financiamiento.

La operación permitirá distribuir los compromisos de pago en un periodo más amplio. (Cuartoscuro)

La dependencia señaló que la operación forma parte de una estrategia para manejar de manera anticipada los compromisos financieros, en lugar de concentrar todos los esfuerzos de pago en las fechas de vencimiento más próximas.

Más de la mitad del monto correspondió a vencimientos de 2027

De los 238,153 millones de pesos involucrados en la operación, la mayor parte correspondió a instrumentos que tenían vencimientos previstos para 2027.

La distribución del monto recomprado fue la siguiente:

18,823 millones de pesos correspondieron a vencimientos de 2026 .

123,910 millones de pesos estaban relacionados con vencimientos de 2027 .

44,094 millones de pesos correspondieron a vencimientos de 2028 .

51,326 millones de pesos estaban asociados con obligaciones de años posteriores.

Más de 123 mil millones de pesos del monto refinanciado correspondieron a instrumentos que vencían en 2027. (Crisanta Espinosa / Cuartoscuro )

Estas cantidades muestran que la operación abarcó compromisos de distintos plazos, aunque la mayor proporción se concentró en los vencimientos de 2027.

Al sustituir los instrumentos anteriores por otros con fechas de pago más lejanas, Hacienda busca reorganizar el calendario de sus obligaciones financieras.

Refinanciamiento forma parte del plan financiero de 2026

La Secretaría de Hacienda indicó que esta operación es parte de su estrategia integral de manejo de pasivos, conforme al Plan Anual de Financiamiento 2026.

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Este documento establece los lineamientos generales para administrar las necesidades de recursos del Gobierno federal y las obligaciones derivadas de su deuda.

El refinanciamiento también se enmarca en el objetivo de mantener una gestión prudente de las finanzas públicas y procurar que los compromisos financieros puedan atenderse dentro de los plazos previstos.

La operación forma parte de la estrategia de Hacienda para administrar los compromisos financieros del Gobierno federal durante 2026.

Hacienda sostuvo que las condiciones obtenidas reflejan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la situación macroeconómica de México.

Sin embargo, el monto refinanciado no equivale por sí mismo a una disminución de la deuda pública, ya que la operación consistió en sustituir instrumentos financieros por otros con vencimientos posteriores.

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Con esta sexta transacción del año en el mercado local, la dependencia busca mejorar el perfil de vencimientos de la deuda gubernamental y distribuir sus compromisos de pago en un horizonte más amplio, de acuerdo con los objetivos establecidos para el ejercicio fiscal 2026.