México

Yahir se volvió a distanciar con su hijo Tristán: revela que lo dejó plantado en su fiesta en Hermosillo

El cantante desconoce qué pasa con su hijo mayor tras dejarlo plantado en su regreso a Hermosillo luego de salir de La Casa de los Famosos México 2026

El hijo mayor de Yahir confirmó ser bisexual
El hijo mayor de Yahir confirmó ser bisexual
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Yahir confiesa que su hijo mayor, Tristán Othón Fierro, lo dejó plantado en el festejo que le organizaron el domingo 11 de octubre en el Parque Madero de Hermosillo, Sonora, tras su participación en La Casa de los Famosos México.

El cantante sonorense, de 47 años, dijo a los medios de comunicación que desconoce el motivo de la ausencia de su hijo, de 28 años, y que desde entonces no han vuelto a tener comunicación.

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Los fans de Yahir especulan sobre un nuevo episodio de distanciamiento entre el cantante y su hijo, luego de los pasados problemas que tuvieron debido a las adicciones de Tristán.

Tristán, hijo de Yahir, deja las drogas tras años de lucha
Tristán, hijo de Yahir, deja las drogas tras años de lucha

Yahir recibió el reconocimiento Hermosillense Distinguido sin la presencia de su hijo

Durante el evento, el alcalde Antonio Astizarán entregó a Yahir el reconocimiento Hermosillense Distinguido ante cientos de asistentes que llegaron al festejo gratuito organizado para recibirlo tras su salida del reality show de Televisa. Tristán, pese a la invitación directa de su padre, no se presentó.

Abordado por la prensa tras el festejo, el intérprete de “Alucinado” fue directo al describir lo ocurrido. “No, no he podido hablar con él. Le he hablado varias veces y lo invité para Hermosillo... no llegó, me dejó plantado. Así pasa, no sé qué onda”, dijo Yahir a los medios de comunicación.

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El distanciamiento se prolongó casi tres años por problemas de adicciones

La relación entre padre e hijo atravesó una ruptura que duró aproximadamente tres años, iniciada cuando Tristán salió de un centro de rehabilitación. En ese periodo, el joven pidió a su familia que lo dejara en paz y expresó su intención de hacer su vida por su cuenta.

(Instagram/@tristan_gss y @yahirmusic)
(Instagram/@tristan_gss y @yahirmusic)

Con el tiempo, ambos lograron reconstruir el vínculo. Durante la estancia de Yahir en La Casa de los Famosos México, Tristán apareció en el programa para mostrarle su apoyo público, un gesto que el propio cantante reconoció como significativo para la relación entre ambos.

No es la primera vez que Tristán deja plantado a su padre

Esta no es la primera vez que esto ocurre. En 2024, Tristán ya había dejado plantado a su padre en un evento de presentación de un proyecto musical que el cantante realizaba junto a María León. La ausencia reciente en Hermosillo revive las dudas sobre la estabilidad de la relación entre ambos.

Yahir precisó que sí intercambió mensajes con su hijo después de salir del reality show, pero que el contacto se cortó tras la invitación al festejo en Sonora. Hasta el momento, Tristán no ha respondido públicamente a las declaraciones de su padre ni ha explicado los motivos de su ausencia.

Tristán

¿Cuántos hijos tiene Yahir Othón Parra?

El cantante Yahir Othón Parra tiene dos hijos:

  • Tristán Othón Fierro, nacido en 1998, de su relación con Jaqueline.
  • Ian Othón Literas, nacido en 2016, fruto de su relación con Cristina Literas.

¿Quién es la pareja de Yahir?

La pareja actual de Yahir Othón Parra es Cristian Lliteras (también referida en algunas fuentes como Cristina Lliteras/Literas), madre de su hijo menor, Ian.

Llevan aproximadamente 10 años juntos, según distintas versiones. No están casados y Yahir ha mantenido esta relación fuera de los reflectores durante años.

Tristán se reúne con su padre Yahir
Tristán se reúne con su padre Yahir

Cristian Lliteras no pertenece al medio del espectáculo, es originaria de Sonora y mantiene una cuenta de Instagram privada. Yahir confirmó la relación públicamente durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

Antes de esta relación, el cantante también fue vinculado sentimentalmente con Claudia Álvarez y, en redes sociales, con María León, aunque esto último nunca se confirmó.

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