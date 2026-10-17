México

Ejército localiza con vida a 6 campesinos desaparecidos en la sierra de Guerrero: sigue operativo para encontrar a un séptimo

Los hombres fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes, de acuerdo con información oficial

Fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Crédito: Especial
Fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Crédito: Especial
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Elementos del Ejército Mexicano en coordinación con personal de la Guardia Nacional localizaron con vida a seis de los siete campesinos desaparecidos desde el 24 de septiembre en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, hecho atribuido a presuntos miembros de La Familia Michoacana. Las autoridades continúan la búsqueda de una séptima persona, según un comunicado de la IX Región Militar y la 27/a. Zona Militar emitido este 16 de octubre.

Los seis hombres rescatados son Everardo León, de 17 años; Fidel Quirino Atanacio, de 54; Isidro Brito Arriola, de 32; Eulises Medrano López, de 26; José Leodanis Medrano, de 24, y Nicolás Atanacio González, de 74. El que continúa sin localizarse es Domingo Atanacio Quirino, de 50 años.

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Originalmente fueron ocho los vecinos del ejido El Balcón privados de la libertad el 24 de septiembre en el paraje La Lajita mientras realizaban labores del campo. Jordi Alberto Atanacio Vidal, de 12 años, fue liberado el pasado 1 de octubre.

Información en desarrollo...

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