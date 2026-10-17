México

Legisladores de Morena expresan su desacuerdo con los destapes de las “corcholatas” estatales

La designación de los 17 coordinadores estatales del partido oficial continúan generando desacuerdos internos

El senador de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, se fue con todo contra la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de la transformación en Chihuahua. Crédito: @JuanCLoera_

Guardar

El destape de las 17 “corcholatas” estatales de Morena sigue sin dejar a todos contentos, en este caso, algunos legisladores guindas cuestionaron las designaciones hechas por la dirigencia de su partido.

Uno de los que alzó la voz fue el senador Juan Carlos Loera, quien, de plano dijo que la postulación de Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua, deja más dudas que certezas.

PUBLICIDAD

Lo anterior, porque, según el senador, el proceso interno careció de imparcialidad, equidad y un auténtico sentido democrático.

Legisladores de Morena no están de acuerdo con las “corcholatas” estatales

Por su parte, la diputada federal y exaspirante a coordinadora en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo –nombre que le da Morena a sus eventuales candidatos–, Marybel Villegas, mantuvo un diálogo cercano con diferentes actores, entre ellos Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo (PT), en busca de alternativas tras no obtener la postulación guinda.

Eugenio Segura fue electo como coordinador estatal de Morena en Quintan Roo. | YouTube Morena
Eugenio Segura fue electo como coordinador estatal de Morena en Quintan Roo. | YouTube Morena

Ayer, ante medios de comunicación, en la sede del Senado de la República, donde acudió para sostener una reunión con Anaya, reveló que las encuestas con las que se designó a Eugenio Segura como coordinador no responden a la realidad de la entidad.

PUBLICIDAD

Morena cayó en Quintana Roo: Marybel Villegas

Marybel Villegas cuestionó que se le atribuya apenas 4 por ciento de conocimiento público. Argumentó que fue la senadora más votada en su momento y que acumula casi 25 años de trayectoria. Segura, en contraste, se incorporó recientemente a la actividad pública y tiene antecedentes de militancia en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Villegas subrayó que la designación de Segura generó descontento entre las bases de Morena. Atribuyó a ese malestar la caída de 13 puntos del partido en las encuestas.

La diputada de Morena, Marybel Villegas no estuvo de acuerdo con los resultados de la encuesta en Quintana Roo. Crédito: X / @radioturquesa
La diputada de Morena, Marybel Villegas no estuvo de acuerdo con los resultados de la encuesta en Quintana Roo. Crédito: X / @radioturquesa

Fue claro el favoritismo a Pérez Cuéllar en Chihuahua

Mientras tanto, el senador Juan Carlos Loera afirmó que el proceso interno en Chihuahua careció de imparcialidad, ya que hubo una evidente inclinación y preferencia de sectores relevantes de la dirigencia nacional hacia uno de los aspirantes.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Loera de la Rosa destacó que las expresiones públicas, los posicionamientos y las numerosas imágenes que circularon durante meses, mostraron una cercanía entre importantes actores políticos y el alcalde con licencia de Juárez, lo que generó la percepción fundada de que había un favorito.

“Cuando el o la árbitro transmite señales de preferencia, la confianza se debilita y la credibilidad se erosiona”, expresó.

Con una trayectoria de tres décadas entre el PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, Cruz Pérez Cuéllar asumió la coordinación estatal en Chihuahua. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM)
Con una trayectoria de tres décadas entre el PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, Cruz Pérez Cuéllar asumió la coordinación estatal en Chihuahua. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM)

El proceso no fue equitativo: Loera

Loera de la Rosa sostuvo que el proceso tampoco fue equitativo. Señaló que algunos aspirantes recorrieron el estado con esfuerzos propios, recursos limitados y sin estructuras clientelares de gobierno, mientras los chihuahuenses fueron testigos de una presencia desproporcionada en redes sociales, prensa, radio y televisión a favor de un solo contendiente.

El senador de Chihuahua puntualizó que la promoción mediática extraordinaria rompió cualquier condición de piso parejo. Agregó que el uso de estructuras burocráticas a favor del designado coordinador estatal manchó el proceso.

Chihuahua merece decisiones que unan, no que dividan: senador de Morena

La molestia de Juan Carlos Loera fue evidente, pues también consideró que lo ocurrido en el “estado grande” no fue una contienda democrática, ya que la encuesta dio resultados muy cerrados.

El senador de Morena, Juan Carlos Loera, criticó fuertemente la designación de Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua. Crédito: Morena
El senador de Morena, Juan Carlos Loera, criticó fuertemente la designación de Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua. Crédito: Morena

No obstante, expresó el legislador, en lugar de reconocer la incertidumbre de esos números y actuar con prudencia, se optó por una decisión unilateral, que, al final, favoreció a uno de los aspirantes.

El legislador pidió tomar en cuenta que un empate técnico no puede convertirse en una victoria contundente. Destacó que el estado merece decisiones que unan, no designaciones que dividan.

Finalmente, exigió que los procesos internos, actuales y futuros, cuenten con mecanismos de revisión, observación y auditoría.

A casi un mes de que Morena destapó a sus 17 “corcholatas” estatales, la inconformidad aún está latente, tan es así, que algunos legisladores cuestionaron las designaciones de Quintana Roo y Chihuahua.

Temas Relacionados

MorenaChihuahuaQuintana RooSenado de la RepúblicaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conoce el clima de este 17 de octubre en Monterrey

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Conoce el clima de este 17 de octubre en Monterrey

¿Cómo estará el clima en Tijuana este 17 de octubre?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

¿Cómo estará el clima en Tijuana este 17 de octubre?

Reportan orden de aprehensión contra empresario por el asesinato de Micky Hair en Polanco; le debía 4 millones de pesos

El estilista fue atacado a las afueras de su salón de belleza en Masaryk

Reportan orden de aprehensión contra empresario por el asesinato de Micky Hair en Polanco; le debía 4 millones de pesos

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 16 de octubre: huracán Trudy se debilita a categoría 1; reportan fuertes lluvias

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 16 de octubre: huracán Trudy se debilita a categoría 1; reportan fuertes lluvias

Puerto Vallarta: la previsión meteorológica para este 17 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Puerto Vallarta: la previsión meteorológica para este 17 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

Caso de la familia LeBarón: posponen hasta marzo de 2027 audiencia contra “El Janos”, miembro de La Línea

Detienen en Zapopan al “Ingeniero”, integrante del CJNG señalado por construir túneles hacia EEUU bajo las órdenes de “El 03″

Ejército localiza con vida a 6 campesinos desaparecidos en la sierra de Guerrero: sigue operativo para encontrar a un séptimo

Golpe al narco en Durango: autoridades aseguran más de 1.3 toneladas de metanfetamina en laboratorio clandestino

ENTRETENIMIENTO

Acusan censura en el Tiny Desk de los Tigres del Norte: se habría cortado el inicio de la presentación por mensaje a migrantes

Acusan censura en el Tiny Desk de los Tigres del Norte: se habría cortado el inicio de la presentación por mensaje a migrantes

“La venganza del Charro Negro” promete el momento más conmovedor de toda la saga de Las Leyendas, adelantan sus protagonistas

Dictan medidas de protección para Michelle Vieth y limitan el contacto con Héctor Soberón

Michelle Salas sorprende con lujoso vestido de su bisabuela Silvia Pinal y fotos inéditas de su boda en Madrid

Renee, Jota Moore y Silver Rose, darán conciertos gratuitos en el Festival Ruido Joven 2026: dónde y cuándo será

DEPORTES

Armando “Toro” Reséndiz sustituye a Jermall Charlo para enfrentar a Koen Mazoudier en Las Vegas

Armando “Toro” Reséndiz sustituye a Jermall Charlo para enfrentar a Koen Mazoudier en Las Vegas

Cota o Malagón: Guillermo Almada ya habría decidido al titular del América para el resto del Apertura 2026

Televisora mexicana confirma transmisión de Canelo vs Mbilli: cuándo y dónde ver la pelea de manera gratuita

Enfermera acepta reto de box en calles de CDMX y gana mil 500 pesos para sus gastos de la semana

Diego Lainez respalda a Gilberto Mora ante el interés del futbol internacional: “México necesita un referente en Europa”