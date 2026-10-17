Renee, Jota Moore y Silver Rose, darán conciertos gratuitos en el Festival Ruido Joven 2026: dónde y cuándo será

Un cartel promocional anuncia la presentación en vivo del proyecto musical Silver Rose como parte del programa Ruido Joven, organizado por el Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El festival Ruido Joven tendrá a Renee, Jota Moore, Silver Rose y Exael Salcedo como parte del cartel de shows en vivo de su cuarta edición, que se realizará el sábado 31 de octubre en el Parque de Cultura Urbana (PARCUR), en la tercera sección del Bosque de Chapultepec.

El evento se realizará en contexto de las celebraciones de Día de Muertos en la CDMX y contará con concurso de disfraces, mercancía oficial y música en vivo.

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La organización compartió a través de carteles las presentaciones, lo que resuelve uno de los pendientes de la convocatoria: los shows en vivo, que se había anunciado de manera independiente al extenso listado de bandas que participan en el bazar de mercancía del festival.

El evento se trata de un festival gratuito de música y cultura urbana que combina shows en vivo con un bazar de mercancía de bandas independientes mexicanas.

La edición Vol. 4 se celebrará el sábado 31 de octubre desde las 10:00 am en el PARCUR de Chapultepec, con acceso libre para todas las edades y sin necesidad de boleto previo.

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Ruido Jóven edición pasada/ Intagram

Renee, de Monterrey a los escenarios internacionales

El cartel del evento Ruido Joven Vol. 4 anuncia un concierto en vivo de la cantante Renee en el Parque de Cultura Urbana de Chapultepec. (Ruido Joven vol 4 Secretaría de Cultura)

Sofía Renee Jiménez Alvarado, conocida artísticamente como Renee, nació el 18 de agosto de 1995 en Monterrey, Nuevo León. Comenzó a escribir canciones a los 13 años y, ya en su adolescencia, tocaba en bares de su ciudad natal hasta consolidar presencia en la escena local.

En 2018, a los 23 años, firmó contrato con la filial mexicana de Universal Music Group, un hito que derivó en el lanzamiento de su primer álbum, Breve Espacio, en 2020. El disco compiló tres EP y tres sencillos publicados entre 2019 y 2020.

Durante la pandemia, Renee utilizó TikTok para conectar con su audiencia, lo que dio origen al EP Canto Tu Historia (Vol. 1), producido junto a Soy Os y Pachi Gutiérrez. En 2022 publicó su quinto EP, mucho texto, con el que exploró nuevas sonoridades.

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Su sencillo Nunca Tristes (Me Vale Madre), parte de su segundo álbum NMDQH (2023), se convirtió en el tema más exitoso de su carrera tras volverse viral en TikTok, lo que abrió las puertas a su primer tour por México, el “Algo Bien Tour”. En diciembre de ese año estrenó el sencillo Extraños De Nuevo.

Renee ha colaborado con artistas como Bratty, con quien versionó el tema Bichota de Karol G, además de Manu Beker y Elefante. También participó como artista invitada en el Dharma Tour de Sebastián Yatra. En 2025 fue reconocida por la Academia Latina de la Grabación con un Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción de Rock por “La Torre”.

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Jota Moore: de Wiplash a su debut solista

Un cartel del festival Ruido Joven Vol. 4 anuncia la presentación en vivo del artista Jota Moore en el Parque de Cultura Urbana PARCUR de Chapultepec. (Ruido Joven vol 4 Secretaría de Cultura)

Jota Moore, nacido el 25 de marzo de 2000 en México, se dio a conocer como vocalista de Wiplash, banda mexicana de rock alternativo cuyos integrantes se conocieron a través de TikTok. Comenzó a rapear desde los 12 o 13 años, antes de consolidar su carrera musical.

Con Wiplash, el músico ganó notoriedad en redes sociales, acumulando más de 290 mil seguidores en su cuenta personal. En julio de 2021, la revista Rolling Stone publicó un artículo sobre la banda titulado “Wiplash: el futuro es hoy”.

Después de cinco años como compositor y frontman de esa agrupación, Jota Moore inició en 2026 una nueva etapa como artista solista, productor y compositor. Desde la independencia, construyó un proyecto sonoro propio en el que confluyen el rock y el hip hop con una estética emocional descrita como rebelde y cinematográfica.

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Su debut como solista llegó con el sencillo “the few”, primer corte de Autosabotaje, álbum conceptual que explora la disciplina extrema, la presión interna y los mecanismos de autodestrucción. La canción, inspirada en la experiencia real del artista dentro de una escuela militar en Estados Unidos, marca el punto de partida narrativo del disco. Autosabotaje se publicó el 22 de mayo de 2026 con once canciones, entre ellas “wrangler”, “el y ella”, “antes de morir” y “revolver”.

Silver Rose, el proyecto personal de Carla Sariñana

El cartel del festival Ruido Joven Vol. 4 anuncia la presentación en vivo de la artista Silver Rose en el PARCUR Chapultepec. (Ruido Joven vol 4 Secretaría de Cultura)

Silver Rose es el proyecto solista de Carla Sariñana, bajista y cofundadora de la banda mexicana de rock Ruido Rosa, agrupación en la que ha tocado y compuesto desde 2005. Con Ruido Rosa, Sariñana se presentó en recintos como el Harvard and Stone, participó en el South by Southwest (SXSW) y el Vive Latino, y fue telonera de bandas como Kiss, Maroon 5 y Queens of the Stone Age.

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Silver Rose nació en 2015, durante una estancia de Sariñana en Los Ángeles, como un espacio para expresar un costado más vulnerable y romántico. El proyecto mezcla influencias del shoegaze y el dream pop, con referencias a bandas como The Jesus and Mary Chain, Mazzy Star y Slowdive.

Su primer EP homónimo se lanzó en 2016, grabado en los estudios Panoram de la Ciudad de México con la colaboración de Edward Patrick en batería y Javier Blake, de la banda División Minúscula. En 2020 publicó Las Distancias, material con el que se consolidó dentro de la escena de rock alternativo mexicano.

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A lo largo de más de 15 años en la escena independiente, Sariñana ha descrito el rock como “su hogar” y ha mantenido en paralelo sus dos proyectos: Ruido Rosa y Silver Rose, con temas como “Tu Mundo”, “Huracán” y “Caer” dentro de su catálogo más reciente.

Exael Salcedo, de URSS Bajo el Árbol a su etapa solista

El cartel promocional del festival Ruido Joven Volumen 4 anuncia una presentación en vivo del músico Exael Salcedo en el Parque de Cultura Urbana. (Ruido Joven vol 4 Secretaría de Cultura)

Exael Salcedo se dio a conocer como guitarrista de URSS Bajo el Árbol, banda experimental y psicodélica formada en la Ciudad de México en 2009. La agrupación surgió del encuentro entre Salcedo y Rogelio Gómez en la escuela, donde ambos compartían el gusto por la música experimental.

URSS Bajo el Árbol publicó en 2011 su primer EP, LIN3AS M3NTAL3S, con la participación del saxofonista de The Mars Volta, Adrián Terrazas González. La banda se convirtió en una de las agrupaciones emergentes de referencia dentro de la escena de rock independiente mexicano, con un trabajo descrito como introspectivo y conceptual.

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Tras consolidar esa trayectoria, Exael Salcedo construyó una nueva etapa artística como solista marcada por la exploración sonora. En septiembre de 2026 presentó “Anhelo”, primer sencillo de su próximo álbum El Fin del Mundo, el proyecto más ambicioso de su carrera hasta el momento, que se publicará también en formatos vinilo y cassette.

El disco recorre géneros como el folk, el rock avant-garde, la música experimental y la psicodelia, con colaboraciones de Vicente Jáuregui (San Pascualito Rey) y Alex Otaola (Santa Sabina). “Anhelo” fue grabada por Pipe Ceballos, de Zoé, mezclada por César Salazar, de The Shelter, y masterizada por Juan Sebastián Rodríguez, ganador del Grammy por su trabajo con Zoé, Phoenix, Molotov y Little Jesus.

En esta nueva etapa, Salcedo ha compartido escenario con Seafret en el Auditorio BB y ha realizado giras junto a Rafa Arreguín y Beta, además de presentarse en el Foro Indie Rocks! y ofrecer un concierto acústico en el Foro Lenin. Lo acompaña en vivo La Orquesta del Fin del Mundo, la banda que respalda este nuevo capítulo de su carrera.

El contexto de la cuarta edición del festival

Además de los shows en vivo confirmados, más de 120 bandas y artistas tendrán presencia en el bazar de mercancía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta edición de Ruido Joven combina tres celebraciones en una misma fecha: Halloween, Día de Muertos y el primer aniversario del festival. La jornada incluirá un concurso de disfraces abierto a todos los asistentes, en sintonía con la temática que caracteriza esta cuarta entrega.

Además de los shows en vivo confirmados, más de 120 bandas y artistas tendrán presencia en el bazar de mercancía, lo que la organización describe como la edición más grande realizada hasta ahora. El recinto, el PARCUR, cuenta con infraestructura permanente dedicada a actividades juveniles y de cultura urbana, con dos foros para espectáculos en vivo, áreas de skate conocidas como bowls y un cine al aire libre.

El cartel del evento musical Ruido Joven Vol. 4 anuncia la presentación de más de 120 proyectos el 31 de octubre en PARCUR Chapultepec. (Ruido Joven vol. 4/redes sociales)

Los materiales promocionales de esta edición cuentan con el respaldo de DC Shoes, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura, y Raven Picks como parte de la organización del evento.