Benjamín Gil deja a los Charros de Jalisco: estas son las pistas que lo vinculan como el próximo entrenador de los Diablos

El entrenador permanecerá con el cuadro tapatío en la Liga Mexicana del Pacífico pero cambiará de aire para la temporada del verano. (Instagram: México Beis)

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Los Charros de Jalisco anunciaron este miércoles que Benjamín Gil no continuará como manager del equipo para la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol. El timonel se despedirá de la organización tapatía durante la campaña de la Liga Mexicana del Pacífico.

Comunicado sobre la salida de Benjamín Gil de los Charros de Jalisco. (Charros de Jalisco)

El anuncio abre la puerta a una posible llegada del timonel a los Diablos Rojos del México, versión que comenzó a circular incluso antes de que el cuadro tapatío confirmara su salida pero con el paso de las horas, estos rumores han comenzado a tomar fuerza.

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Periodistas dan como un hecho la llegada de Benjamín Gil

Antonio de Valdés confirma la llegada de Benjamín Gil a los Diablos

Incluso, periodistas como Antonio de Valdés en su cuenta de X, ya dieron como un hecho la llegada de Benjamín Gil al conjunto escarlata, publicación a la que los propios Diablos reaccionaron con un emoji de Diablito.

Julián Ornelas reacciona a la posible llegada de Benjamín Gil

Algunos jugadores de los Pingos como Julián Ornelas y el Haper Gamboa han puesto comentarios en sus redes sociales que alimentan las versiones sobre la posible llegada del timonel de la Selección Mexicana en las últimas dos ediciones del Clásico Mundial de Beisbol.

Opinión dividida entre la afición de Diablos sobre la posible llegada de Benjamín Gil al equipo

Charros de Jalisco enfrentan presión tras polémicas declaraciones de su manager Benjamín Gil ( X @charrosbeisbol)

La posible llegada de Benjamín Gil a los Diablos Rojos del México genera opiniones divididas entre la afición escarlata. Algunos consideran que su contratación podría beneficiar al equipo por su experiencia y los títulos que ha conseguido como manager, mientras que otros recuerdan aquellas polémicas que hizo sobre el equipo en 2025.

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Durante la Serie del Rey de 2025, en la que los Diablos Rojos barrieron a los Charros de Jalisco, Gil declaró que nunca dirigiría al conjunto capitalino y aquellas palabras quedaron marcadas entre un sector de la afición, que ahora cuestiona la posibilidad de verlo al frente del club.

La declaración ocurrió en medio de una final y pudo responder al ambiente competitivo de la serie e incluso habría sido un intento de concentrar la atención de los medios en su figura y disminuir la presión sobre sus jugadores antes de enfrentar al entonces campeón de la Liga Mexicana de Beisbol.

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Para algunos aficionados, la forma en que Gil se relaciona con la prensa y el tono de sus declaraciones podría representar un foco de tensión en una organización que suele concentrar reflectores, pero su éxito y lo que ha conseguido dentro del campo lo respalda.

Sus logros dentro del diamante

Benjamín Gil ha dirigido en múltiples ocasiones a la Selección Mexicana. (Foto: World Baseball Classic)

El éxito de Benjamín Gil dentro del diamante está respaldado por sus resultados tanto en el beisbol mexicano como al frente de la selección nacional. El manager formó parte de la actuación de México en el Clásico Mundial de Beisbol de 2023, torneo en el que la novena llegó hasta las semifinales, su mejor actuación en la historia de la competencia.

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Gil también dirigió a la selección mexicana en la edición más reciente del Clásico Mundial. Su experiencia con el representativo nacional incluye participaciones en la Serie del Caribe y el cargo de manager de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La trayectoria del timonel en la Liga Mexicana del Pacífico comenzó en 2014 con los Tomateros de Culiacán. Desde entonces ha conseguido seis títulos en el circuito invernal: cuatro con los Tomateros y dos con los Charros de Jalisco.

Esa cifra lo coloca como el segundo manager más ganador en la historia de la liga, solo detrás de Francisco “Paquín” Estrada, quien levantó siete campeonatos. Sus coronas también le abrieron la puerta para comandar a México en distintas ediciones de la Serie del Caribe.

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Gil es uno de los entrenadores mexicanos con mayor presencia mediática y sus declaraciones suelen generar reacciones. Aun con ese perfil, sus resultados lo sostienen como un manager ganador, con experiencia en escenarios nacionales e internacionales.