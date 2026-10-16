México busca reducir brechas para la población LGBT+: ajustan presupuesto 2027 para fortalecer los recursos en seguridad y educación

Comunidad LGBT en México (Cuartoscuro)

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México busca fortalecer las acciones dirigidas a la población LGBT+ mediante la identificación de recursos públicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027. La propuesta incorpora por primera vez un apartado específico para visibilizar el gasto relacionado con los derechos de la diversidad sexual y de género, en un contexto marcado por brechas persistentes en seguridad, educación y bienestar emocional.

El proyecto presupuestario contempla 43 mil 369 millones de pesos, equivalentes a unos 2 mil 409 millones de dólares, distribuidos en programas e intervenciones de distintas dependencias federales. La medida busca facilitar el seguimiento de estas partidas y evaluar sus resultados, aunque no implica que la totalidad del monto corresponda a dinero de nueva asignación.

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La iniciativa también abrió la discusión sobre cómo mejorar el uso de esos fondos para atender las necesidades de los grupos más vulnerables. Mientras representantes del Gobierno y organismos internacionales destacaron la importancia de reducir las desigualdades, legisladores adelantaron que impulsarán modificaciones a algunas partidas antes de que el paquete económico sea aprobado.

Incorporación del anexo 33 para recursos destinados a la diversidad sexual

Durante una presentación ante la Cámara de Diputados, Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, explicó que el nuevo anexo 33 se elaboró entre marzo y agosto en coordinación con diversas instituciones públicas.

El documento reúne acciones vinculadas con salud, vivienda, empleo, educación, cultura, seguridad y acceso a la justicia, su incorporación pretende facilitar la identificación de los programas relacionados con la comunidad, además de mejorar la coordinación entre dependencias y permitir una evaluación de los resultados obtenidos.

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Gómez Castro señaló que el objetivo consiste en hacer visibles tanto las intervenciones gubernamentales como los recursos destinados a ponerlas en práctica.

Por su parte, Silvia Morimoto, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, advirtió que el reto consiste en transformar los derechos reconocidos en oportunidades concretas para las personas LGBT.

Activistas llaman a la justicia y el respeto de las personas LGBT en Oaxaca Foto: iStock

Programas contra la violencia de la comunidad LGBT+

Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados informó que trabaja con la Secretaría de Hacienda para readecuar algunas asignaciones antes de la aprobación del presupuesto federal.

Entre las prioridades planteadas se encuentran recuperar las labores comunitarias de prevención del VIH, fortalecer los programas dirigidos a mujeres trans y otras personas en condiciones de vulnerabilidad, así como combatir las agresiones motivadas por prejuicios.

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El legislador también destacó la necesidad de ampliar las posibilidades de acceso a la educación y al empleo para quienes enfrentan obstáculos por su orientación sexual o identidad de género.

Asimismo, en materia de vivienda, se mantienen conversaciones con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para determinar cuántas casas de los programas federales podrían beneficiar a integrantes de esta población en situación vulnerable.

Índice del PNUD revela rezagos en seguridad y educación

La discusión sobre el gasto público coincidió con la presentación en el Congreso del primer Índice de Inclusión LGTBIQ+ de México, elaborado por el PNUD y publicado originalmente en junio.

El estudio, integrado por 51 indicadores distribuidos en cinco dimensiones, otorgó al país una calificación de 0.64 en una escala de cero a uno. Los resultados más bajos se registraron en seguridad personal y violencia, con 0.43 puntos, y educación, con 0.48. En contraste, la participación política y cívica alcanzó 0.84, mientras que el rubro de salud obtuvo 0.75.

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Allegra Baiocchi, coordinadora residente de la ONU en México destacó otro dato preocupante: el 28.7 % de las personas LGTBIQ+ declaró haber experimentado pensamientos suicidas o intentos de suicidio, una proporción tres veces superior a la de la población general, según cifras citadas por el organismo.