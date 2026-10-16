Caso Dafne Zapata: sentencian a 20 años al padre de la menor por abuso sexual

Continúa el juicio contra el padre de Dafne Zapata por abuso sexual tras más de ocho horas de audiencia.

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Un juez de Tamaulipas condenó a 20 años de prisión a Gabriel “N” por el delito de abuso sexual agravado contra su hija Dafne Zapata. La sentencia la dictó el juez Eliseo Sánchez Wong este viernes en el Centro Integral de Justicia de El Mante, Tamaulipas.

El proceso se originó con una denuncia presentada en 2019 por Alejandra Quintos, madre de la menor, por hechos ocurridos cuando Dafne era menor de edad. La resolución llegó cuatro días después de que el mismo juzgador declarara culpable al acusado, en una audiencia que comenzó a las 10:00 horas.

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El juez Eliseo Sánchez Wong fija la pena de 20 años en El Mante

El abogado Víctor Paz confirmó que el juzgador determinó la pena de 20 años de prisión contra Gabriel “N”. El litigante estuvo presente en la audiencia final del proceso, según precisó el diario.

Gabriel “N” calificó la sentencia como mínima y adelantó que apelará la resolución. El condenado señaló que, si ese recurso no resulta favorable, acudirá a un amparo.

Padre de Dafne Zapata deberá presentarse ante el juez este lunes en Tamaulipas por presunto abuso sexual contra su hija,

A la audiencia del viernes asistieron el juez Sánchez Wong, la representación legal de Gabriel “N” y la defensa de Alejandra Quintos. La propia Quintos, denunciante y madre de Dafne, no acudió a la sesión en la que se dictó la condena.

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El juez Eliseo Sánchez Wong resolvió que Gabriel “N” cometió abuso sexual agravado contra su hija Dafne y fijó una pena de 20 años de prisión tras un proceso iniciado en 2019. La sentencia se dictó el 16 de octubre en el Centro Integral de Justicia de El Mante, en Tamaulipas, y la defensa del condenado anunció que apelará el fallo.

La denuncia de 2019 y el cambio en la calificación jurídica

La resolución puso fin a un proceso penal que se extendió por más de siete años desde la denuncia original, de acuerdo con lo detallado por Infobae. La acusación inicial contra Gabriel “N” se formuló por el delito de violación equiparada.

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Con el avance de la causa, la calificación jurídica del hecho se modificó. El delito quedó reclasificado como abuso sexual agravado, figura bajo la cual se desarrolló el resto del juicio.

Una imagen compuesta muestra a una joven con vestido y corona dividida de un hombre, representando la situación legal del padre de Dafne Zapata Quintos por presunto abuso sexual. (Especial Infobae México)

El proceso judicial se prolongó durante dos meses de audiencias, en las que se desahogaron pruebas y testimonios. La recta final del juicio llegó el lunes 12 de octubre, cuando el juez declaró culpable al acusado.

El pasado viernes 9 de octubre se había realizado una audiencia en el mismo centro de justicia, en la que se esperaba conocer el fallo. Esa sesión concluyó sin resolución y duró alrededor de 20 minutos.

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El juez Sánchez Wong solicitó 24 horas adicionales para analizar las pruebas presentadas durante el juicio. La cantidad de material que debía revisar motivó la postergación, según indicó el medio.

La nueva audiencia quedó reprogramada para el lunes a las 9:00 horas. Esa sesión se extendió tres horas y media, con un receso de cinco minutos antes de reanudarse.

Tras el feminicidio de Dafne Zapata, la ODI señala a la SEP por ignorar años de alertas sobre escuelas privadas sin control (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al término de esa audiencia, el juez declaró culpable a Gabriel “N” por abuso sexual agravado. El acusado calificó al juzgador de “inexperto” en su resolución.

Gabriel “N” indicó que contaba con plazo hasta el 16 de octubre para presentar su apelación. Esa estrategia legal quedó en manos de los magistrados que revisen el caso en segunda instancia.

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Antes de conocerse el veredicto de culpabilidad, Gabriel “N” había expresado su expectativa de que la decisión judicial no estuviera influida por la presión social. El acusado llegó acompañado de sus abogados antes de las 9:00 horas de ese lunes.

Minutos más tarde arribó Alejandra Quintos al Centro Integral de Justicia de El Mante. La denunciante remarcó que esperaba una resolución favorable para Dafne.

La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)

Quintos señaló que la familia buscaba justicia para los dos casos vinculados a la joven. En audiencias previas, el abogado de Gabriel “N” había manifestado confianza en las pruebas y en los alegatos finales del proceso.

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La muerte de Dafne Zapata Quintos en un campamento de Ciudad Madero

El proceso penal por abuso sexual agravado contra Gabriel “N” es distinto al relacionado con la muerte de su hija, Dafne Zapata Quintos. El deceso de la adolescente ocurrió meses antes del veredicto de culpabilidad dictado este mes.

Dafne, de 13 años y originaria de El Mante, ingresó el 13 de julio de 2026 a un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero. El curso tenía un costo de 25 mil pesos y preveía extenderse hasta el 31 de julio.

El reglamento del campamento prohibía el contacto telefónico directo entre los alumnos y sus familias. Según el relato de la madre recogido por Infobae, el martes 14 de julio le informaron que Dafne había vomitado y se había desmayado, con una lesión en el labio.

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El caso de la muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas llegó a los escritorios de la SEP. Crédito: Facebook

Los días siguientes reportaron una mejoría en el estado de la menor. La noche del jueves 16 de julio llamaron a Quintos para avisarle que su hija presentaba tos, vómito e incontinencia.

Minutos después, una persona le comunicó que la menor ya no tenía signos vitales. Al llegar al plantel, Quintos encontró el cuerpo de su hija ya embolsado.

En el lugar no había presencia de Protección Civil ni de la policía al momento en que la madre llegó. El certificado de defunción clasificó la muerte como homicidio.

La causa de muerte se determinó como asfixia por sumersión, por el exceso de agua hallado en los pulmones y la tráquea de la menor. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió la investigación bajo el protocolo de feminicidio.

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Dafne Zapata sonríe en primer plano y, en un recuadro, su padre es identificado como el principal investigado por feminicidio y abuso sexual. (Facebook / YouTube: Telediario)

La fiscalía, a cargo del fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco, aseguró el inmueble del campamento bajo la carpeta 0027/2026. A fines de julio, detuvo a Jorge Luis Ponce Ortega, director de la academia.

También fue detenida Estrellita Mora, instructora encargada del área femenil del campamento. Ambos quedaron vinculados a proceso por su probable participación en el feminicidio.

Días antes había sido detenida Danna Yanina “N”, instructora auxiliar del área femenil de la academia. Ella también quedó vinculada a proceso por su probable participación en los hechos.

Hasta el momento, tres personas permanecen vinculadas a la causa por la muerte de Dafne, que continúa bajo investigación. Ese proceso avanza de manera independiente al caso por abuso sexual agravado resuelto este viernes contra Gabriel “N”.