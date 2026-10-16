Cae en Querétaro “El Trébol”, operador de célula que enviaba drogas a Texas

Erick Eduardo Ríos Estrada, alias "El Trébol" o "Chilangolandia", fue detenido en Querétaro por elementos de la SSPC y la FGR. El hombre es requerido por el Tribunal Federal de Distrito Sur de Texas con fines de extradición. Crédito: Especial

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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Querétaro a Erick Eduardo Ríos Estrada, alias “El Trébol” o “Chilangolandia”, señalado como integrante de una célula criminal transnacional dedicada al trasiego de cocaína y metanfetamina desde México hacia Texas, Estados Unidos.

La captura se ejecutó mediante una orden de detención con fines de extradición, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) e Interpol México. El requerimiento proviene del Tribunal Federal de Distrito Sur de Texas, que solicitó la entrega del detenido por su presunta participación en el tráfico binacional de narcóticos.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República ejecutaron la orden en Querétaro

La SSPC y la FGR actuaron de manera coordinada en territorio queretano para cumplir la orden de detención. Ambas instituciones operaron a través de la AIC e Interpol México, instancia encargada de los procesos de cooperación policial internacional.

El intercambio de información con agencias de Estados Unidos permitió a los agentes mexicanos ubicar a Ríos Estrada en la capital del estado. A partir de ese dato, el equipo de investigación desplegó tareas de vigilancia en la zona.

Erick Eduardo Ríos Estrada, alias "El Trébol" o "Chilangolandia", fue detenido en Querétaro por elementos de la SSPC y la FGR. El hombre es requerido por el Tribunal Federal de Distrito Sur de Texas con fines de extradición. Crédito: Especial

Durante esas labores, los agentes identificaron los vehículos en los que se desplazaba el hombre conocido como “El Trébol”. Esa información resultó determinante para definir el punto exacto del operativo final.

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Con los datos reunidos, las corporaciones desplegaron un operativo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Querétaro. En ese lugar, los agentes ubicaron al sujeto y cumplimentaron la orden de detención en su contra.

Al momento de la captura, a Ríos Estrada le fueron leídos sus derechos conforme a la ley mexicana. Posteriormente, quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

El representante del Ministerio Público será la autoridad encargada de determinar la situación jurídica del detenido. Ese proceso definirá los pasos siguientes dentro del procedimiento de extradición solicitado por Estados Unidos.

Un hombre permanece esposado frente a una mesa con una computadora portátil, una tableta y un teléfono inteligente durante una investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Federal de Distrito Sur de Texas reclama a Erick Eduardo Ríos Estrada por narcotráfico

El requerimiento judicial contra el detenido proviene de manera específica del Tribunal Federal de Distrito Sur de Texas. Esa instancia es la que solicitó formalmente la orden de detención con fines de extradición en su contra.

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De acuerdo con la información oficial, Ríos Estrada forma parte de una célula criminal transnacional dedicada al trasiego de drogas. La estructura opera de manera específica con cocaína y metanfetamina entre territorio mexicano y el estado de Texas.

Los alias “El Trébol” y “Chilangolandia” aparecen vinculados al detenido dentro del reporte de las autoridades mexicanas. El comunicado no precisó cuál de los dos apodos utiliza con mayor frecuencia dentro de la organización.

El documento oficial tampoco detalló el número de integrantes que conforman la célula señalada. Se desconoce además el tiempo que Ríos Estrada habría permanecido activo dentro de esa estructura delictiva.

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Un hombre salvadoreño permanece esposado de espaldas frente a una reja perimetral con un avión comercial estacionado en la pista de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solicitud de extradición se enmarca en los mecanismos legales previstos entre México y Estados Unidos para perseguir delitos transnacionales. Ese tipo de procedimientos requiere la validación de un juez mexicano antes de concretarse cualquier entrega.

Mientras avanza el proceso judicial, Ríos Estrada permanece bajo la jurisdicción de las autoridades mexicanas. Será un juez quien resuelva, en etapas posteriores, si procede su entrega al tribunal texano.

La cooperación entre México y Estados Unidos debilita una célula dedicada al tráfico de cocaína y metanfetamina

La detención se originó a partir del intercambio de información entre agencias mexicanas y autoridades estadounidenses. Ese intercambio permitió ubicar la zona de movimiento de Ríos Estrada antes de concretar el operativo.

Según el reporte oficial, con esta acción las instituciones del Gabinete de Seguridad debilitan las estructuras operativas de una organización criminal transnacional. El documento destaca además el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional contra el crimen organizado.

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La captura se suma a la estrategia de colaboración binacional orientada a enfrentar el tráfico de cocaína y metanfetamina entre México y Estados Unidos. Ese esquema involucra de manera directa a instituciones como la SSPC, la FGR y las autoridades estadounidenses.

Un hombre bajo custodia policial permanece de pie con las manos esposadas a la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AIC e Interpol México funcionan como los canales operativos para este tipo de requerimientos internacionales. Ambas instancias participan de forma habitual en la ejecución de órdenes de detención con fines de extradición.

El caso de Erick Eduardo Ríos Estrada ilustra el tipo de operativos que derivan del intercambio constante de información entre agencias de seguridad de ambos países. Ese flujo de datos resulta determinante para la localización de personas requeridas por tribunales estadounidenses.

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Las autoridades mexicanas no informaron si existen otros integrantes de la célula bajo investigación en este momento. Tampoco se dieron a conocer detalles adicionales sobre el estado procesal más allá de la puesta a disposición del Ministerio Público.

El uso de dos alias por parte del detenido, “El Trébol” y “Chilangolandia”, sugiere una trayectoria previa dentro de la organización señalada. Ese tipo de apodos suele emplearse en estructuras delictivas para dificultar la identificación de sus integrantes.

La detención de Ríos Estrada representa un avance puntual dentro de las investigaciones binacionales sobre el trasiego de drogas hacia territorio texano. El caso continúa su curso dentro del sistema de justicia mexicano, a la espera de las determinaciones que correspondan.

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La resolución final sobre la extradición dependerá de las siguientes etapas del proceso legal mexicano. Hasta el momento, no se ha informado una fecha para la siguiente audiencia relacionada con el caso.