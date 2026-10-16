Diablos señoritas: así golpearon brutalmente a un hombre en Monterrey para robarle l VIDEO

Las mujeres fueron identificadas como Marlen ’N’, de 40 años de edad, y Johana ’N’, de 29 años. Ambas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal Fotos: Policía de Monterrey

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Dos mujeres fueron detenidas tras presuntamente golpear y asaltar a un hombre de 55 años en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y la calle Ruperto Martínez, en el centro de Monterrey, Nuevo León. Elementos de la Policía de Monterrey recuperaron 580 pesos en efectivo que pertenecerían a la víctima.

Las sospechosas fueron identificadas como Marlen “N”, de 40 años, y Johana “N”, de 29. Ambas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal; hasta el momento se desconocía si el hombre presentó una denuncia formal.

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La agresión fue detectada mediante una cámara de seguridad instalada sobre la avenida Cuauhtémoc. El sistema permitió observar que las dos mujeres golpeaban al hombre, por lo que los elementos de seguridad acudieron al sitio para auxiliarlo.

La víctima explicó que esperaba una unidad de transporte público cuando las mujeres se acercaron y comenzaron a lanzarle golpes mientras le exigían sus pertenencias. El hombre intentó resistirse, y después del aviso las autoridades rastrearon a las sospechosas hasta localizarlas varias cuadras adelante.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que dos mujeres agredieron físicamente a un hombre de 55 años en la vía pública. Tras el seguimiento de los operadores de seguridad, policías de Monterrey acudieron al lugar y detuvieron a las sospechosas. Durante la intervención, los oficiales recuperaron el dinero en efectivo que presuntamente había sido sustraído a la víctima.

Aumentan delitos en Nuevo León

Septiembre de 2026 pasó a la historia de la incidencia delictiva de Nuevo León como el noveno mes de año con más delitos de violación, al cerrar con 96 casos investigados por la autoridad.

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Además, los 96 delitos el mes pasado fueron la cantidad más alta en la entidad en el año en curso y en los dos años recientes, al aparecer hasta octubre de 2024 un mes con más averiguaciones previas por violación en el estado, al concluir con 99.

Asimismo, y de acuerdo con los datos de la Fiscalía General de Justicia estatal, destacar que previo al septiembre de 2026 solo en dos ocasiones un noveno mes de año registró más de 90 delitos por violación, luego de los 92 en el 2023 y los 92 en el 2022.

Señalar de las cifras oficiales que del 2008 al 2013 en ningún mes de septiembre se superaron los 50 casos de violación, posterior a ello y por cinco años consecutivos se mantuvieron por debajo de los 70, mientras que del 2021 al 2026 en todos se rebasó los 80 casos, con el ya citado récord impuesto en el año en curso.

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Con base en las estadísticas de la Fiscalía, resalta que en la entidad se acumularon en los primeros nueves meses de este año 704 delitos de violación.

Tras los 59 en enero, 58 en febrero, 84 en marzo, 75 en abril, 70 en mayo, 85 en junio, 90 en julio, 87 en agosto y 96 en septiembre.

De tal forma, el delito de violación en septiembre, en relación con el mes de agosto de este año, se tuvo un incremento del 10.34 por ciento, al pasar de 87 a 96.

Sin embargo, con respecto al mes de septiembre del 2025 el aumento este año es de 17.07 por ciento, al subir de 82 a 96.

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En tanto que del 1 de enero al 30 de septiembre del año previo sumaron en Nuevo León 676 denuncias por violación que derivaron en una carpeta de investigación, por 704 en ese lapso del año en curso, lo que representa un alza del 4.14 por ciento en el 2026 en comparación con el 2025.

Por último, los datos de la Fiscalía muestran que en general en cinco meses se superaron los cien delitos de violación en la historia del estado, liderados por los 121 en marzo del 2024, y seguido de los 114 en junio de 2023, los 111 en marzo de 2023, los 107 en junio de 2022 y los 103 en mayo de 2022.

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