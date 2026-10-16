Caen cuatro integrantes de Los Chapitos, incluido “El Pokemón”, encargados de abastecer de armamento al cártel en Sinaloa

Cuatro integrantes de Los Chapitos fueron capturados en un operativo en Sinaloa, entre ellos "El Pokemón" Foto: Defensa

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Cuatro hombres fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal. Las autoridades los vincularon con una célula dedicada al tráfico, traslado, mantenimiento y reparación de armamento para el Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”.

Durante el operativo fueron asegurados una ametralladora, tres armas cortas, 16 cargadores, 417 cartuchos, 200 dosis de cristal y un vehículo. Germán G. y Mario Alberto G., alias “Pokémon”, tenían órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas.

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La investigación identificó domicilios en Culiacán relacionados con las actividades de la célula delictiva. En las labores participaron la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la FGR, y la SSPC, en coordinación con Defensa, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El despliegue se realizó a partir de trabajos de inteligencia, investigación e intercambio de información con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, mediante Homeland Security Investigations (HSI).

El grupo era encargado de contrabandear, darle mantenimiento, arreglar y surtir de armas al cártel de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán Foto: FGR

Operativo interinstitucional derivó en cuatro detenciones

La información recabada permitió ubicar los inmuebles y organizar una operación conjunta en Culiacán. En ella también fueron detenidos Adolfo G. y Pavel Santiago R., quienes quedaron vinculados con la misma célula.

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Dos de los detenidos contaban con órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada y tráfico de armas. Las autoridades no precisaron en el comunicado la fecha de emisión de esos mandamientos judiciales.

El grupo era encargado de conseguir, arreglar, darle mantenimieto y surtir a Los Chapitos de todo tipo de armamento Foto: FGR

Tras su captura, los cuatro hombres fueron informados de sus derechos. Después quedaron, junto con las armas, los cartuchos, las dosis de cristal y el vehículo asegurados, a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

El representante de la FGR determinaría la situación jurídica de los detenidos. La operación interrumpió las labores de traslado, mantenimiento y reparación del armamento que utilizaban integrantes de la organización criminal.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantuvieron acciones coordinadas de inteligencia e investigación, además de mecanismos de cooperación internacional, para combatir el tráfico de armas y debilitar estructuras criminales.

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Entre el armamento y cartuchos también les fue encontrada droga Foto: FGR

Cuatro hombres fueron detenidos en Culiacán por su presunta relación con una célula dedicada al tráfico y mantenimiento de armas.

Dos de los detenidos tenían órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas.

El operativo dejó como saldo el aseguramiento de una ametralladora, tres armas cortas, 16 cargadores, 417 cartuchos, 200 dosis de cristal y un vehículo.

También debilitan a Los Mayos desintegrando a Los Rugrats

Un operativo federal dejó siete personas detenidas en Culiacán, Sinaloa, tras la ejecución de cinco órdenes de cateo contra la célula delictiva “Los Rugrats”, vinculada a la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Entre los capturados figuran cuatro familiares directos de Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, objetivo prioritario para México y Estados Unidos.

Las diligencias se concentraron en la localidad de Laguna Colorada, al sur de la capital sinaloense, señalada como zona de operación de la organización criminal.

Entre las siete personas aprehendidas se encuentran Leslie Dennise Pereda García y Aglaee Ramírez Páez, ambas primas de Carlos Alberto Páez Pereda alias “Carlitos Rugrats”. Las autoridades las consideran operadoras logísticas de la célula delictiva.

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También fueron detenidos Claudia Selene García Ontiveros y Francisco Javier Ramírez Agüero, identificados como tía y tío del líder de “Los Rugrats”. Con ellos suman cuatro los familiares directos capturados en el operativo.

Las autoridades estadounidenses presentaron cargos contra el presunto líder de "Los Rugrats" este 7 de julio. Crédito: DOJ

El listado de los siete detenidos se completa con Carlota Murillo Avendaño, María Alejandrina Páez Sainz y Ana Cristina Ramírez Páez, cuya relación con Páez Pereda no fue especificada, ni su rol dentro del brazo armado ligado a la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

También capturaron a “El Wicho” operador financiero de Los Rugrats en Tijuana

José Luis Ojeda Aguirre, alias “El Wicho”, fue detenido este martes 13 de octubre en Villa Unión, Mazatlán, señalado como operador financiero y logístico de Los Rugrats, una célula vinculada con Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

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“El Wicho” fue detenido con fentanilo, un arma larga y dinero en efectivo. Defensa lo ubica bajo las órdenes de “Carlitos Rugrats”, líder de una célula afín a Los Mayos. (Anayeli Tapia/Infobae)

La Secretaría de la Defensa Nacional informó la captura hasta este miércoles en un comunicado en donde también precisó que “El Wicho” era requerido por el Distrito Central de California por posesión de cocaína con intención de distribuirla.

Elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, personal del Ejército y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa participaron en el operativo.