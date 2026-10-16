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Ley contra transfemincidio avanza en Congreso de Yucatán: colectivas piden ampliar cobertura a hombres trans y personas no binaries

La Comisión de Justicia y Seguridad Pública aprobó incorporar el transfeminicidio al Código Penal estatal

Activistas han hecho un llamado a la justicia por el caso de La Monse. Foto: (Ilustrativa iStock)
Activistas han hecho un llamado a la justicia por el caso de La Monse. Foto: (Ilustrativa iStock)
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La Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad un proyecto de dictamen que incorpora el transfeminicidio al Código Penal estatal, mientras colectivas de la diversidad sexual reconocen el avance y piden que el diálogo legislativo incluya protección para hombres trans y personas no binarias.

El proyecto reúne iniciativas sobre entrega-recepción de la administración pública, dignidad póstuma, abandono de personas involucradas en accidentes de tránsito y violencia contra mujeres trans.

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Tras la aprobación en comisión, el dictamen continuará con el trámite legislativo correspondiente, según información del Congreso de Yucatán.

La iniciativa en materia de transfeminicidio fue presentada por la diputada de Morena Alba Cristina Cob Cortés. El planteamiento busca avanzar en el reconocimiento y la atención de la violencia contra las mujeres trans, de acuerdo con el proyecto aprobado por la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública.

Colectivas reconocen el avance y piden ampliar la protección

El Comité Estatal de la Diversidad Sexual de Yucatán, integrado por Yaaj México, Familias que acompañan, el colectivo S3D y otras agrupaciones, reconoce el trabajo de diputadas, diputados, sociedad civil y población trans que impulsaron la iniciativa de Ley de Transfeminicidio.

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Las organizaciones sostienen que la propuesta representa un avance en el reconocimiento de las violencias que enfrentan las mujeres trans y en la construcción de mecanismos que contribuyan a garantizar su derecho a una vida libre de violencia.

El CEDISEX planteó que la prevención, investigación y sanción de estas violencias deben fortalecerse, junto con el acceso efectivo a la justicia, desde una perspectiva de derechos humanos, igualdad y no discriminación.

Las colectivas expresan su expectativa de que el avance legislativo siente las bases para ampliar el diálogo y extender la protección jurídica a los hombres trans y las personas no binarias, quienes también enfrentan violencias específicas que deben ser visibilizadas y atendidas.

El Comité Estatal de la Diversidad Sexual señaló que todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y libertad, y afirma que la identidad de género no debe ser motivo de discriminación, exclusión ni violencia.

El dictamen reúne cuatro propuestas de reforma al Código Penal

Además del tipo penal de transfeminicidio, el dictamen incorporó una iniciativa de la diputada de Morena María Esther Magadán Alonzo para sancionar a personas servidoras públicas que incumplan sus obligaciones en los procesos de entrega-recepción de la administración pública.

La propuesta contempla a presidentes municipales y otros funcionarios. El objetivo es establecer consecuencias penales ante incumplimientos, en particular de autoridades municipales salientes, así como reforzar la rendición de cuentas y la protección de bienes, recursos e información institucional.

Durante la sesión, Magadán Alonzo sostuvo que el servicio público implica responsabilidades que deben cumplirse hasta el último día del encargo.

La diputada señaló que las sanciones para funcionarios salientes buscan garantizar transiciones ordenadas, transparentes y sujetas a rendición de cuentas.

La diputada de Morena Neyda Pat realizó observaciones al proyecto de dictamen y destaca la necesidad de reforzar las disposiciones que promueven el uso responsable y transparente de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía.

El documento también incorpora una iniciativa del diputado del PRI Gaspar Armando Quintal Parra para proteger la dignidad de las personas fallecidas frente a la difusión no autorizada de imágenes que vulneren su memoria y el respeto hacia sus familiares.

Otra de las propuestas corresponde al diputado del PAN Rafael Gerardo Montalvo Mata, quien planteó fortalecer las sanciones para quienes abandonen a personas involucradas en accidentes de tránsito. La iniciativa busca reforzar las responsabilidades de quienes participan en esos hechos.

El proyecto aprobado por unanimidad en la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública continuará con el proceso legislativo en el Congreso de Yucatán.

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