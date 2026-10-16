Detienen a bombero mexicano en Alemania tras descubrir 97 serpientes y lagartos en su equipaje

Las autoridades aduaneras de Alemania encontraron 97 serpientes y lagartos en el equipaje de un ciudadano mexicano en el aeropuerto de Colonia/Bonn. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades aduaneras de Alemania reportaron el hallazgo de 97 serpientes y lagartos que un ciudadano mexicano transportaba en su equipaje cuando intentó ingresar al país europeo a través del aeropuerto de Colonia/Bonn. Entre los ejemplares había 37 serpientes venenosas, de acuerdo con la Dirección General de Aduanas alemana.

El caso ocurrió aproximadamente tres semanas antes de que la dependencia difundiera la información, aunque no precisó la fecha exacta del incidente. El hombre, de 45 años y quien fue identificado como bombero, llegó a territorio alemán después de realizar un viaje desde la Ciudad de México con escala en Estambul, Turquía.

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La revisión de sus pertenencias permitió descubrir los animales, que incluían principalmente víboras, serpientes de cascabel, iguanas de cola espinosa, salamandras y diversas especies de lagartos arborícolas, además de otros reptiles.

De acuerdo con las autoridades, algunos de los animales no sobrevivieron a las condiciones del transporte, por lo que fue necesario gestionar su atención y resguardo con especialistas.

El nerviosismo del pasajero llevó a revisar su equipaje

La Dirección General de Aduanas de Alemania explicó que el comportamiento del viajero llamó la atención de los agentes del aeropuerto. El hombre se mostró visiblemente nervioso y realizó declaraciones que presentaban contradicciones parciales, circunstancias que motivaron una inspección para detectar posibles drogas.

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El ciudadano mexicano, identificado como bombero de 45 años, no fue detenido, pero las autoridades alemanas le negaron la entrada al país. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Durante esa revisión, los agentes encontraron cocaína en sus manos, según el reporte oficial. A partir de ese hallazgo, las autoridades procedieron a examinar su equipaje en busca de sustancias ilícitas, pero terminaron descubriendo los numerosos reptiles que llevaba consigo.

El comunicado no especificó la cantidad de cocaína localizada ni detalló si el hallazgo derivó en algún procedimiento penal. Tampoco informó sobre posibles cargos relacionados con el traslado de los animales o sobre la documentación que el hombre pudiera tener para transportarlos.

La presencia de 37 serpientes venenosas convirtió el caso en un aseguramiento extraordinario para los trabajadores de la aduana, quienes habitualmente inspeccionan equipajes de pasajeros procedentes de distintos países.

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Jens Ahland, portavoz de la Oficina Central de Aduanas de Colonia, explicó que el personal está acostumbrado a encontrar recuerdos y otros objetos en las maletas, pero no una cantidad semejante de animales vivos.

“Los compañeros del aeropuerto están acostumbrados a ver muchos souvenirs en las maletas, pero nunca habíamos tenido 37 serpientes venenosas vivas y 55 lagartos procedentes de México”, señaló el funcionario, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

Entre los reptiles asegurados había 37 serpientes venenosas, incluidas serpientes de cascabel, según el reporte oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alemania le negó la entrada y los reptiles quedaron bajo cuidado especializado

Tras el aseguramiento, el ciudadano mexicano no fue detenido en Alemania, sino que se le negó la entrada al país y tuvo que regresar a Estambul, desde donde había llegado en su ruta hacia Colonia.

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Las autoridades no proporcionaron información adicional sobre su situación migratoria ni precisaron si posteriormente podría intentar ingresar de nuevo a territorio alemán. Tampoco se detalló si enfrentaría alguna investigación en México o en otro país por el traslado de los ejemplares.

Mientras tanto, los reptiles quedaron bajo resguardo para recibir atención especializada. Un veterinario de Colonia consiguió que la granja de serpientes de Schladen se hiciera cargo de su cuidado inicial y mantenimiento profesional.

La intervención buscó proporcionar condiciones adecuadas a los animales después del traslado, especialmente a aquellos que permanecían con vida tras ser transportados en el equipaje del pasajero.

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Ahland calificó el aseguramiento como una “incautación extraordinaria” y expresó su preocupación por el trato que algunas personas dan a los animales para obtener beneficios económicos.

Algunos de los animales no sobrevivieron al transporte desde México; los ejemplares restantes quedaron bajo cuidado especializado. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El portavoz señaló que resulta triste conocer las condiciones a las que son sometidos ciertos ejemplares por pura avaricia, en referencia al traslado de los reptiles desde México hasta Alemania.

El caso puso de relieve los riesgos que implica transportar animales vivos sin las condiciones adecuadas y la importancia de que las autoridades aduaneras detecten este tipo de situaciones durante los controles fronterizos.

Aunque el reporte confirmó el aseguramiento de los ejemplares y la negativa de entrada al pasajero, no se dieron a conocer detalles sobre el destino definitivo de todos los reptiles ni sobre las posibles consecuencias legales para el hombre.

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Por ahora, la información oficial se concentra en el hallazgo realizado en el aeropuerto de Colonia/Bonn, la atención veterinaria de los animales y el retorno del ciudadano mexicano a Estambul.