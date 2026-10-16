“No necesariamente son grupos delictivos”: Sheinbaum afirma que se ha pacificado Chiapas pese a violencia en Chenaló

CIUDAD DE MÉXICO, 15OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que la región de Chenalhó, en Chiapas, “se ha pacificado muchísimo” pese a los conflictos recientes en dos comunidades tsotsiles. La mandataria sostuvo que los desplazamientos registrados en esa zona desde el inicio de su gobierno no corresponden necesariamente a grupos delictivos, sino a conflictos agrarios y de otra índole, por lo que detalló que la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional y el gobernador Eduardo Ramírez intervinieron para resolver el corte de energía eléctrica y la toma del palacio municipal que afectaron a la población.

Eduardo Ramírez atendió el conflicto tras el ingreso inicial de la Guardia Nacional

Sheinbaum explicó que cuando su gobierno comenzó, Rutilio Escandón aún era gobernador de Chiapas y un grupo armado tomó la comunidad de Chenalhó. “No necesariamente son grupos delictivos, son conflictos agrarios y de otro tipo”, declaró la mandataria sobre el origen de ese episodio.

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La presidenta relató que viajó a Chiapas y recibió solicitudes directas de ayuda por parte de la población afectada. A partir de ese pedido envió a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de la Defensa Nacional ante la presencia de personas armadas en la zona.

Según su versión, la Guardia Nacional, la Defensa y Bienestar realizaron un recorrido casa por casa para atender cualquier problema derivado del conflicto. El corte de energía eléctrica que afectaba a la comunidad fue restablecido durante ese operativo, dijo la mandataria.

Indígenas tzotziles de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal participan en una rueda de prensa en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, Chiapas (México). EFE/Carlos López

Sheinbaum indicó que, una vez en funciones, Eduardo Ramírez profundizó la atención del caso por tratarse de un asunto que corresponde al ámbito estatal. La presidenta sostuvo que la zona se pacificó de forma notable, en línea con lo ocurrido en el resto de Chiapas.

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La mandataria mencionó que carreteras antes cerradas al paso, una situación que ella misma enfrentó durante su campaña, ya permanecen totalmente abiertas. No especificó fechas exactas para ese cambio en la circulación vial.

La presidenta pidió además al gobernador Eduardo Ramírez emitir una tarjeta informativa pública con mayor detalle sobre la situación en Chenalhó. El funcionario estatal no respondió de manera directa durante la conferencia a ese pedido.

Una denuncia difundida en video y comunicado a comienzos de octubre había señalado que 15 familias tsotsiles de Fracción Tzanembolom vivían bajo el control de un grupo armado vinculado por los pobladores con el Cártel Jalisco Nueva Generación, según publicó Infobae. Los denunciantes afirmaron que debían pagar multas de 1,500 pesos para salir de la comunidad y que menores eran presionados para consumir droga.

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En redes sociales se viralizaron las imágenes del ataque armado en el estado de Chiapas (Captura de pantalla)

El diario también documentó el homicidio de Eleuterio Arias Pérez, ocurrido el 20 de octubre de 2025, un caso que las familias afirmaron que las autoridades municipales conocían sin abrir investigación. Chenalhó tenía 36,111 habitantes según el censo de 2010, con más del 84% de población indígena y 72% en pobreza extrema, de acuerdo con datos federales citados por la publicación.

INEGI registra una caída de 36% en delitos de alto impacto desde octubre de 2024

Sheinbaum presentó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre percepción de inseguridad a nivel de colonia o localidad. Según los datos expuestos, la proporción de población que se sentía insegura en su entorno inmediato bajó de 40.5% en 2025 a 35.9% en 2026.

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La presidenta recordó que, en 2018, la mitad de la población encuestada se sentía insegura en su colonia. Atribuyó la mejora reciente a las acciones de seguridad implementadas durante su administración.

Chiapas es el estado al que se refiere el caso puntual de Chenalhó dentro de un panorama nacional que la presidenta buscó contextualizar. Lo ocurrido con la pacificación de la región se enmarca, según la mandataria, en una tendencia descendente de homicidios documentada por sexenio desde el gobierno de Felipe Calderón.

FOTO DE ARCHIVO. Miembros de fuerzas de seguridad patrullan en ruta a Santa Martha, después de que un grupo de indígenas tzotziles fueran desplazados de su pueblo de Santa Martha, debido al enfrentamiento por tierras entre dos grupos armados en Santa Martha, municipio de Chenalhó, estado de Chiapas, México 6 de octubre de 2022. REUTERS/Jacob García

De acuerdo con las cifras que presentó Sheinbaum, Calderón recibió un promedio de 24 homicidios diarios y dejó el cargo con 70. Enrique Peña Nieto heredó esa cifra y la elevó hasta 100 homicidios diarios al concluir su mandato.

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Con Andrés Manuel López Obrador el indicador pasó de 100 a 91.7 homicidios diarios, según los datos oficiales citados. En lo que va del gobierno de Sheinbaum, el promedio se ubica en 47.1 homicidios diarios, poco más de la mitad del nivel registrado en 2018.

Sobre delitos de alto impacto, la presidenta señaló que en octubre de 2024 se registraban 636 casos diarios a nivel nacional, principalmente robos con violencia. Para septiembre de 2026 esa cifra bajó a 408 casos diarios, lo que equivale a una disminución de 36%.

La mandataria aclaró que esos resultados no implican que todos los problemas de seguridad estén resueltos. Dijo que el gobierno trabaja de forma diaria por el bienestar y la seguridad de la población.

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A Tsotsil indigenous woman prays in the village of Majomut, after being displaced from her town of Santa Martha, due to the confrontation for lands between two armed groups in Santa Martha, municipality of Chenalho, state of Chiapas, Mexico October 12, 2022. REUTERS/Jacob Garcia

Otros casos de desplazamiento y conflicto agrario mencionados en la conferencia

Durante la misma conferencia se abordó la situación de Sásabe, en Sonora, donde habitantes desplazados buscan regresar a sus comunidades. Sheinbaum explicó que existen desplazamientos por distintas causas en el país, entre ellas la inseguridad y los conflictos agrarios.

La presidenta detalló que, cuando el desplazamiento responde a inseguridad, intervienen la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobernación con un enfoque de atención a las causas. Cuando el origen es agrario, dijo, actúan la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) junto con Gobernación.

Según la mandataria, ambas dependencias sostienen reuniones cada quince días para revisar los conflictos agrarios en el país. El objetivo de esos encuentros es identificar casos con potencial de generar enfrentamientos y definir avances concretos.

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En la conferencia también se mencionó la protesta de estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma Chapingo. Los manifestantes denunciaron que no se les permite el ingreso a la estación forestal experimental de Zoquiapan, dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

Indígenas desplazados de la comunidad de Chenalho se manifiesta hoy, en Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas (México). EFE/Carlos López

El reclamo de los estudiantes se vincula con un conflicto por 1,600 hectáreas que disputan con ejidatarios de la región. Sheinbaum respondió que la Secretaría de Gobernación, junto con las entidades estatales correspondientes, atiende cualquier solicitud de este tipo que se le presente.