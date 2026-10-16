Los Tlacos bajo la lupa: detienen a dos presuntos integrantes tras rescatar a adolescente en Huitzuco

Jesús “N”, “El 25”, y Blanca Yessenia “N”, “La China”, fueron detenidos por la FGE Guerrero. (FGE Guerrero)

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La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) rescató a una adolescente de 16 años que presuntamente había sido privada de la libertad y detuvo a dos personas señaladas como probables integrantes de una célula de Los Tlacos, durante un operativo realizado en Huitzuco de los Figueroa.

La intervención se llevó a cabo con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal, luego de que las autoridades recibieran un reporte al número de emergencias 911 relacionado con la presunta privación de la libertad de la menor.

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Durante las acciones de búsqueda, personal ministerial ubicó una motocicleta en la que viajaban tres personas, entre ellas la adolescente, quien solicitaba auxilio.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, el conductor intentó escapar, pero fue alcanzado y detenido junto con su acompañante en la colonia Centro de Huitzuco.

Los detenidos fueron identificados como Jesús “N”, alias “El 25”, y Blanca Yessenia “N”, alias “La China”, quienes son investigados por su probable responsabilidad en los delitos de privación de la libertad y robo de vehículo equiparado.

Los detenidos son investigados por su probable vínculo con una célula de Los Tlacos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adolescente fue puesta a salvo, mientras que los agentes aseguraron una motocicleta Benelli modelo 2025, la cual contaba con reporte de robo vigente.

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¿Quiénes son Los Tlacos?

De acuerdo con las líneas de investigación de la Fiscalía, Jesús “N” y Blanca Yessenia “N” estarían presuntamente vinculados con una célula de Los Tlacos, organización también identificada como Cártel de la Sierra, a la que autoridades han atribuido presencia y actividades criminales en distintas regiones de Guerrero.

La organización comenzó a consolidarse en la zona serrana del estado después de la fragmentación de grupos criminales ocurrida tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en 2009.

Investigaciones y reportes de seguridad ubican la consolidación de Los Tlacos alrededor de 2017 en Heliodoro Castillo, cuya cabecera es Tlacotepec. El grupo pasó de tener vínculos con estructuras comunitarias y de autodefensa a desarrollar una organización criminal con capacidad armada y presencia territorial.

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Entre las actividades atribuidas a sus células se encuentran la producción y trasiego de drogas, narcomenudeo, extorsión y cobro de piso, además del control de rutas y actividades económicas en distintas regiones.

Seguridad · Guerrero Rescatan a adolescente y detienen a dos presuntos integrantes de Los Tlacos Un operativo en Huitzuco de los Figueroa terminó con el rescate de una menor de 16 años y la detención de dos personas vinculadas al Cártel de la Sierra. Explora el caso a detalle. 16 años Edad de la adolescente rescatada 2 Personas detenidas 2017 Año de consolidación de Los Tlacos 2009 Muerte de Arturo Beltrán Leyva, origen de la fragmentación Cómo se desarrolló el operativo Paso 1 Reporte al 911 por privación de la libertad ▾ Las autoridades reciben un reporte de emergencia que alerta sobre la presunta privación de la libertad de una menor de edad en la zona de Huitzuco de los Figueroa. Paso 2 Despliegue conjunto de corporaciones ▾ La Fiscalía General del Estado de Guerrero actúa con apoyo de la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal para iniciar la búsqueda. Paso 3 Ubican motocicleta con la víctima a bordo ▾ Personal ministerial localiza una motocicleta con tres personas a bordo, entre ellas la adolescente, quien pedía auxilio. Paso 4 Intento de huida y detención en el Centro de Huitzuco ▾ El conductor intenta escapar, pero es alcanzado y detenido junto con su acompañante en la colonia Centro de Huitzuco. Paso 5 Aseguran motocicleta Benelli con reporte de robo ▾ La adolescente es puesta a salvo. Los agentes aseguran una motocicleta Benelli modelo 2025 con reporte de robo vigente. Perfil de Los Tlacos Origen Actividades Liderazgo Los Tlacos, también identificados como Cártel de la Sierra, comenzaron a consolidarse en la zona serrana de Guerrero tras la fragmentación de grupos criminales ocurrida después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en 2009. Su consolidación como organización se ubica alrededor de 2017 en Heliodoro Castillo, cuya cabecera es Tlacotepec, tras pasar de vínculos con estructuras comunitarias y de autodefensa a una organización con capacidad armada. Entre las actividades atribuidas a sus células se encuentran la producción y trasiego de drogas, el narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso, además del control de rutas y presión sobre actividades económicas, comerciantes y transportistas en distintas regiones del estado. Uno de los principales líderes identificados por las autoridades es Onésimo Marquina Chapa, alias "El Necho". Otros integrantes han sido señalados como operadores en municipios de la zona Centro y Norte de Guerrero. Disputa territorial con Los Ardillos Huitzuco de los Figueroa Tlacotepec Chilapa Chilpancingo Sierra y Montaña baja Municipio donde ocurrió el rescate de la adolescente y la detención de los dos presuntos integrantes de Los Tlacos.

Uno de los principales líderes identificados por autoridades ha sido Onésimo Marquina Chapa, “El Necho”, mientras que otros integrantes han sido señalados como operadores en municipios de la zona Centro y Norte de Guerrero.

Los Tlacos y Los Ardillos mantienen disputa en Guerrero

La detención ocurre mientras la disputa entre Los Tlacos y Los Ardillos mantiene bajo presión a distintas comunidades de Guerrero.

La confrontación entre ambas organizaciones ha sido relacionada con ataques armados, bloqueos, desplazamientos forzados y disputas por territorios y corredores estratégicos, particularmente en zonas de la Sierra y la Montaña baja.

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En fechas recientes, el gobierno federal confirmó el desplazamiento de personas en comunidades de la región y desplegó elementos del Ejército y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad ante el riesgo para la población civil.

La pugna entre ambos grupos también ha tenido repercusiones en municipios cercanos a Chilapa y Chilpancingo. En años recientes se han registrado bloqueos carreteros, ataques e interrupciones de actividades económicas en medio de la disputa por el control territorial.

La adolescente de 16 años fue localizada durante un operativo de búsqueda en Huitzuco de los Figueroa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Tlacos también han sido relacionados con presiones contra comerciantes y transportistas, mientras que investigaciones periodísticas han documentado la influencia que grupos criminales buscan ejercer sobre actividades económicas y comunidades en diferentes zonas del estado.

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En este contexto, las autoridades investigan ahora la posible participación de una célula de Los Tlacos en la privación de la libertad de la adolescente localizada en Huitzuco.

Las personas detenidas y la motocicleta asegurada serán puestas a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

La FGE Guerrero reiteró que mantiene coordinación con las instituciones de seguridad para combatir delitos de alto impacto y proteger a niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades recordaron que Jesús “N” y Blanca Yessenia “N” se presumen inocentes mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.

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