Usan Rayos X para detectar más de 170 kilos de cocaína escondidos en tanques de combustible de un tráiler en Chiapas

En Huixtla, Chiapas, agentes de seguridad ibcautaron 170 envoltorios de cocaína en dos tanques de combustible en un tráiler Foto: FGR

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Personal de la la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), a través de la Aduana de Ciudad Hidalgo, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró 170 paquetes con polvo blanco de características similares a la cocaína, con un peso total de 171.42 kilos, durante una revisión en Huixtla, Chiapas, el 16 de octubre de 2026. El cargamento estaba oculto en los tanques de combustible de un tractocamión.

La detección ocurrió en el Centro de Atención Integral al Tráfico Fronterizo de Huixtla, donde personal aduanero realizó una inspección de rutina con equipo móvil de rayos X. El análisis mostró irregularidades en la densidad de ambos tanques y permitió identificar objetos rectangulares en su interior.

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El operativo se realizó con la participación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, mediante la Aduana de Ciudad Hidalgo; la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, según el comunicado conjunto de las instituciones.

El cargamento estaba dividido entre los dos tanques

Las autoridades detectaron irregularidades en los tanques de combustible con pesos que no correspondían Foto: FGR

Ante las irregularidades detectadas, las autoridades efectuaron una revisión más detallada con apoyo de un binomio canino especializado en narcóticos. El perro dio un marcaje positivo en las zonas señaladas por el equipo de rayos X.

La inspección permitió localizar 85 paquetes rectangulares en cada tanque de combustible. En total, las autoridades encontraron 170 envoltorios con polvo blanco, cuyo peso conjunto fue de 171.42 kilos.

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El tractocamión quedó asegurado junto con la carga localizada en los depósitos de combustible. El conductor también fue detenido y puesto a disposición de la FGR, autoridad que daría seguimiento a las investigaciones.

El operador de la unidad fue detenido y es investigado por las autoridades para indagar la procedencia y destino de la droga Foto: FGR

La revisión formó parte de las labores de vigilancia e inspección realizadas en la frontera sur del país para prevenir el tráfico de drogas, de acuerdo con el comunicado institucional. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General de la República.

El aseguramiento ocurrió en Huixtla, Chiapas, durante una revisión de rutina.

Las autoridades localizaron 170 paquetes en los dos tanques de combustible.

El cargamento tuvo un peso total de 171.42 kilos y fue entregado a la FGR.