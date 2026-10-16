La mexicana Yareli Acevedo se mete al Top 12 del Mundial de Ciclismo de Pista Shanghái 2026

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Yareli Acevedo fue la mexicana más destacada durante la tercera jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Shanghái 2026, al ubicarse en la posición 12 del ómnium femenil, disputado en el velódromo del distrito de Chongming, en China.

La ciclista nacional, campeona panamericana en Santiago 2023, compitió este viernes 16 de octubre en una de las pruebas más completas del ciclismo de pista. El ómnium reúne distintas modalidades y la clasificación final se determina a partir de los puntos acumulados por cada participante.

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En otras pruebas de la jornada, el sudcaliforniano Sebastián Ruiz terminó en el puesto 28 de la contrarreloj varonil y en el 29 de la persecución individual. Por su parte, Fernando Nava no pudo completar la carrera por puntos varonil.

¿Qué mexicanos compiten este viernes en el Mundial de Ciclismo de Pista?

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La actividad de la selección mexicana continuará este viernes 16 de octubre con Andrea Robles y Yuli Verdugo, quienes participarán en la contrarreloj femenil, programada para las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Más tarde, a las 22:20 horas, Ricardo Peña tomará la salida en el ómnium varonil, en busca de continuar la participación nacional en el campeonato organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

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