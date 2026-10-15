Cómo identificar llamadas falsas a nombre del Banco del Bienestar y qué hacer para proteger tu dinero

Pedir el NIP o contraseñas por teléfono nunca proviene de una fuente oficial del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Bienestar alertó sobre el aumento de llamadas, mensajes y páginas falsas que usan el nombre y los logotipos del Banco del Bienestar para ofrecer apoyos, tarjetas o créditos que no existen, con el objetivo de obtener dinero o datos bancarios de los beneficiarios.

El contacto fraudulento llega por teléfono, mensajes de texto, WhatsApp, redes sociales, páginas de internet e incluso de manera presencial, según el comunicado publicado el 1 de octubre por la dependencia.

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Entre enero y mayo de 2026 se registraron 35,000 reclamaciones por posible fraude financiero, muchas vinculadas a programas sociales, de acuerdo con cifras de la Condusef.

Los ofrecimientos de tarjetas o créditos no solicitados figuran entre las modalidades de fraude más reportadas en 2026. (X/@Bienestar_CDMX)

Cinco señales para identificar un intento de fraude

La Secretaría de Bienestar identifica cinco indicadores que distinguen a una comunicación falsa.

El primero ocurre cuando alguien pide dinero para realizar un trámite o para que se libere un apoyo social. El segundo se presenta si solicitan el NIP, contraseñas o cualquier dato bancario confidencial.

El tercer indicador son ofrecimientos de tarjetas, créditos o beneficios mediante llamadas o mensajes que la persona no solicitó.

El Banco del Bienestar no se comunica mediante números de WhatsApp ni mediante enlaces. (X/@bienestarmx)

El cuarto consiste en enlaces enviados para capturar información personal o bancaria.

El quinto aparece cuando alguien se presenta como gestor o intermediario para agilizar un trámite.

El Banco del Bienestar no llama para ofrecer créditos ni pedir datos

El Banco del Bienestar aclaró en un video institucional que la entidad no realiza llamadas para ofrecer créditos ni préstamos.

“Si recibes una llamada ofreciéndote un crédito supuestamente a nombre del Banco del Bienestar, no aceptes ni compartas información”, señala el mensaje publicado en el portal oficial de la institución.

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Ninguna institución financiera solicita información confidencial por teléfono, mensaje de texto o redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El banco reiteró que, como cualquier institución financiera, nunca solicita información confidencial por teléfono, mensaje de texto, WhatsApp o redes sociales.

Entre los pretextos detectados están un supuesto problema con la tarjeta, la necesidad de actualizar la cuenta, el bloqueo por seguridad o la advertencia de que el depósito de la pensión no se realizará si el beneficiario no confirma sus datos.

Los trámites de los programas sociales son gratuitos

La dependencia federal insiste en un punto central: ningún trámite de los Programas para el Bienestar tiene costo y ninguno requiere gestores ni intermediarios externos.

“Los trámites de los Programas para el Bienestar son gratuitos y se realizan sin gestores ni intermediarios”, señala el comunicado oficial.

La advertencia de que el depósito de la pensión no se realizará sin confirmar datos es parte del engaño documentado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ninguna persona está autorizada para cobrar por registrar a alguien, realizar un trámite, entregar una tarjeta o incorporar a un beneficiario a algún programa.

Quien solicite un pago para cualquiera de estos procesos comete un fraude, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar.

Qué hacer para proteger tu dinero ante una llamada o mensaje sospechoso

La recomendación oficial ante cualquier comunicación con estas características es no responder, no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos.

La información debe verificarse únicamente en los canales oficiales del Banco del Bienestar o de la Secretaría de Bienestar antes de atender cualquier solicitud.

Nadie está autorizado para cobrar por registrar, entregar una tarjeta o incorporar a un beneficiario a un programa social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras se confirma el origen del contacto, la dependencia pide no entregar dinero, no compartir información personal o bancaria y evitar ingresar a enlaces de procedencia desconocida.

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Conservar los mensajes sospechosos y los comprobantes de operaciones resulta útil para un eventual reporte ante las autoridades.

Recomendaciones para proteger la tarjeta y la cuenta bancaria

Entre las medidas de prevención, las autoridades recomiendan mantener el NIP en secreto y cambiarlo cada seis meses, sin anotarlo en la tarjeta ni compartirlo con nadie.

También sugieren usar únicamente la aplicación oficial Banco del Bienestar Móvil para consultar saldos y movimientos, sin recurrir a enlaces externos.

Reportar el extravío o robo al número 800 900 2000 permite bloquear de inmediato la tarjeta y evitar movimientos no autorizados. (X/@apoyosbienestar)

No se debe entregar la tarjeta a terceros ni publicar fotografías donde se vean sus datos.

Si una persona sospecha que alguien obtuvo sus claves o información, debe comunicarse de inmediato con el Banco del Bienestar para reportar el incidente.

La presencia de logotipos no garantiza que un mensaje sea auténtico

La Secretaría de Bienestar advierte que la presencia de logotipos oficiales, fotografías de funcionarios o imágenes de tarjetas en un documento o mensaje no garantiza su autenticidad.

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Circulan también documentos falsificados con firmas apócrifas, en donde se promete la entrega de dinero o premios a cambio de información personal.

No entregar la tarjeta a terceros ni publicar fotografías de sus datos evita la exposición de información sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para resolver dudas sobre la operación de los programas sociales o reportar un intento de fraude, la dependencia dispone de la Línea de Bienestar 800 63 94 264 (800 MEXICO4), con atención de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.

También puede consultarse el directorio de Delegaciones Estatales para el Desarrollo en el portal gob.mx/bienestar.