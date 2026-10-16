México

Cómo salir de la deuda de tarjeta de crédito sin dejar de pagar lo básico

Especialistas financieros sugieren elegir entre destinar recursos a los intereses más altos o liquidar primero los montos menores, manteniendo siempre protegidos los compromisos indispensables de vivienda, alimento y salud personal

Una mujer con cabello recogido y camiseta verde, sentada en una mesa de madera, mira un montón de facturas en papel mientras tiene la mano en la frente, con un portátil, cámara y calculadora a su alrededor.
Es posible pagar la deuda de la tarjeta sin dejar de cubrir lo esencial si se hace un inventario completo de lo que se debe, se elige un método de pago (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Salir de la deuda de tarjeta de crédito sin descuidar los gastos esenciales requiere un diagnóstico claro de las cuentas, un método de pago sostenido y una protección estricta del presupuesto básico. Especialistas en finanzas personales de Experian, GreenPath Financial Wellness y Consolidated Credit coinciden en que el orden de los pasos determina el éxito del plan.

Es posible pagar la deuda de la tarjeta sin dejar de cubrir lo esencial si se hace un inventario completo de lo que se debe, se elige un método de pago (avalancha o bola de nieve), se recortan solo los gastos variables y se negocia con los acreedores antes de caer en atrasos. La clave, según los expertos consultados, es nunca sacrificar vivienda, alimentación, salud o transporte.

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Primero: hacer un inventario completo de la deuda

Infografía sobre finanzas personales con ilustraciones de carpetas, tarjetas de crédito, una calculadora, un calendario y una balanza.
Una infografía de Infobae explica los pasos para elaborar un inventario de obligaciones financieras y calcular el margen de pago disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de cualquier recorte, los expertos de Experian recomiendan listar cada tarjeta con cuatro datos: saldo total, tasa de interés anual (APR), pago mínimo y fecha de vencimiento.

  • Revisar el reporte crediticio gratuito en las tres agencias de crédito para confirmar que no haya cuentas olvidadas o en cobranza.
  • Sumar todos los pagos mínimos mensuales para saber el piso que hay que cubrir sí o sí cada mes.
  • Registrar los gastos durante 30 días, ya sea en papel o cuaderno, para identificar patrones de consumo que estén drenando dinero sin generar valor, según recomienda GreenPath Financial Wellness.
  • Comparar los gastos mensuales fijos (renta, servicios, alimentación) contra el ingreso neto para calcular cuánto queda disponible real para destinar a la deuda.

Elegir un método de pago y sostenerlo

Un hombre y una mujer sentados a una mesa de madera conversan frente a varias facturas, una calculadora, una libreta abierta y una taza.
Usar una calculadora de deuda en línea permite estimar cuánto tiempo tomará liquidar el saldo según el monto que se destine cada mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen dos estrategias principales, y los expertos de Experian y Consolidated Credit coinciden en que lo importante es elegir una y mantenerla:

  • Método avalancha: se destina el dinero extra a la tarjeta con la tasa de interés más alta, mientras se pagan los mínimos en las demás. Es el que más ahorra en intereses a largo plazo.
  • Método bola de nieve: se prioriza el saldo más pequeño, sin importar la tasa. Genera resultados visibles más rápido y ayuda a mantener la motivación.
  • En ambos casos, se debe seguir pagando el mínimo en todas las cuentas para evitar recargos por atraso y el deterioro del puntaje crediticio.
  • Usar una calculadora de deuda en línea permite estimar cuánto tiempo tomará liquidar el saldo según el monto que se destine cada mes.

Proteger los gastos básicos al recortar

Un hombre con anteojos escribe en una libreta con facturas y una calculadora frente a él mientras una mujer lo observa al fondo.
Los expertos recomiendan aplicar la regla 50/30/20: 50% del ingreso para necesidades básicas, 30% para gastos discrecionales y 20% para ahorro y pago de deuda combinados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recorte de gastos debe concentrarse en lo prescindible, nunca en lo esencial. GreenPath Financial Wellness es explícito: los cambios no deben poner en riesgo la vivienda, la alimentación, la salud ni el transporte.

Los expertos recomiendan aplicar la regla 50/30/20: 50% del ingreso para necesidades básicas, 30% para gastos discrecionales y 20% para ahorro y pago de deuda combinados, según detalla Experian.

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Para liberar dinero sin afectar lo básico, se sugiere:

  • Pausar suscripciones de streaming que no se usan con frecuencia.
  • Comparar precios de seguros o planes telefónicos antes de renovarlos.
  • Reducir las salidas a comer y preparar más comidas en casa.
  • Posponer compras no esenciales y evitar compras impulsivas.
  • Establecer un límite semanal para gastos personales.

Negociar con los acreedores y evaluar consolidación

Antes de caer en un atraso, los especialistas de Consolidated Credit recomiendan llamar directamente a la entidad emisora de la tarjeta para pedir una tasa de interés más baja, mencionando ofertas de la competencia o la intención de transferir el saldo como argumento de negociación.

Si el acreedor acepta una modificación, es importante confirmar la nueva tasa y las condiciones por escrito.

Otras alternativas de consolidación incluyen:

  • Transferencia de saldo a una tarjeta con tasa promocional baja, generalmente 0% durante un período inicial, aunque suele implicar una comisión por la transferencia.
  • Préstamo de consolidación a tasa fija, recomendado solo para quienes tengan buen crédito y no corran el riesgo de volver a usar las tarjetas transferidas.
  • Calcular con cuidado el monto a transferir, de forma que pueda saldarse antes de que termine el período promocional, ya que después la tasa suele subir de forma pronunciada.

Ahorrar mientras se paga la deuda

Un hombre con camisa azul claro tiene la cara entre las manos, sentado frente a una mesa con papeles, una calculadora, un bolígrafo y una taza.
Una vez saldada la deuda, el objetivo pasa a ser acumular entre tres y seis meses de gastos básicos en ese fondo, según indica Experian (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contrario a la idea de que hay que elegir entre ahorrar o pagar deuda, los expertos consultados por NPR aseguran que ambas cosas pueden hacerse al mismo tiempo.

La recomendación es crear un fondo de emergencia inicial de entre 9 mil y 18 mil pesos mexicanos (500 a 1,000 dólares) para cubrir imprevistos como reparaciones del auto o gastos médicos, sin recurrir nuevamente a la tarjeta.

Una vez saldada la deuda, el objetivo pasa a ser acumular entre tres y seis meses de gastos básicos en ese fondo, según indica Experian. Se sugiere automatizar un pequeño depósito desde cada sueldo hacia una cuenta separada para no depender de la disciplina diaria.

Buscar ingresos extra o ayuda profesional

Hombre de mediana edad con camisa vaquera, concentrado, escribiendo en un cuaderno con lápiz. Recibos, calculadora y taza de café en mesa de madera.
Cuando la deuda resulta inmanejable con estas medidas, la recomendación es acudir a un asesor de crédito sin fines de lucro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si los recortes de gastos no alcanzan para liberar fondos suficientes, los especialistas de GreenPath Financial Wellness y Experian plantean opciones para generar ingresos adicionales:

  • Tomar horas extra o turnos adicionales si el empleo lo permite.
  • Realizar trabajo freelance o por proyecto usando una habilidad ya existente.
  • Vender artículos sin uso, prestando atención a comisiones y costos de envío.
  • Pedir un aumento salarial cuando el momento sea oportuno.

Cuando la deuda resulta inmanejable con estas medidas, la recomendación es acudir a un asesor de crédito sin fines de lucro, que puede ayudar a construir un presupuesto y, de ser necesario, implementar un plan de manejo de deuda estructurado con los acreedores.

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