El Chavo del 8: hijo de Chespirito retoma proyecto de museo y da avances de la serie de Don Ramón

El hijo de Chespirito retoma la idea del museo sobre la obra de su padre y asegura que no necesita autorización de Florinda Meza para instalarlo. (Televisa)

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A casi 12 años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, el legado del creador de El Chavo del 8 sigue generando noticias. Su hijo, Roberto Gómez Fernández, participó el pasado miércoles en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, donde adelantó que retomará el proyecto de un museo dedicado a la obra de su padre.

El productor también ofreció detalles sobre el spin-off de Don Ramón, la serie que HBO Max anunció en noviembre de 2025 como parte de la expansión del universo de Chespirito. Según reveló, los guiones estarán listos “para el próximo año” y el casting del actor protagonista todavía no ha comenzado.

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Gómez Fernández participó en la conferencia De la Vecindad al Libro: El Chavo y el Poder de Leer en Familia, donde habló durante 50 minutos ante el público reunido en el auditorio de la feria regiomontana.

El museo sobre Chespirito no requiere autorización de Florinda Meza

Elenco de El Chavo del 8. (Televisa)

El proyecto de exhibir en un museo los trajes que utilizó Chespirito en sus distintos programas no es nuevo: circula desde 2013, cuando se anunció por primera vez una réplica de la vecindad con guiones y vestuario original. En octubre de 2025, en entrevista con la revista brasileña Exame, Gómez Fernández ya había dicho que planeaban “crear un museo de la vida y obra” de su padre.

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Ahora en Monterrey el hijo de Chespirito ventiló que sigue con la idea y precisó: “Llevamos ya un rato trabajando en ello, es una locura de complicado por muchas cosas, pero sí, mucha gente que viene del extranjero pregunta si no hay algo que pudieran ver y creo que vale la pena”, declaró el productor.

Gómez Fernández fue explícito al señalar que los únicos permisos que tendrían que solicitar son a las autoridades, y no a Florinda Meza, viuda de Chespirito.

Según explicó, el Grupo Chespirito cuenta con los derechos para cuidar la obra de su padre, por lo que buscarían el aval del Gobierno de la Ciudad de México y otras instituciones para la instalación.

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La serie de Don Ramón lleva año y medio en desarrollo

La serie de Don Ramón aún no tiene guión completo ni actores. (Foto: vcsneros / especial)

HBO Max confirmó la producción de una serie centrada en Don Ramón el 25 de noviembre de 2025, a través de un mensaje en redes sociales: “¡Con permisito, llega Don Ramón!”. El anuncio llegó tras el éxito de Chespirito: Sin Querer Queriendo, la bioserie estrenada en junio de 2025.

En Monterrey, Gómez Fernández precisó que el equipo lleva “año y medio” trabajando en el proyecto.

“Es una serie de live action, como le llaman, y está también en desarrollo. Va a estar muy padre, le dedicamos mucho tiempo porque hay que tener mucho cuidado con el legado de mi padre”, afirmó.

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El productor explicó que los guiones estarán terminados “para el próximo año” y que el proceso de casting del actor protagonista iniciará únicamente después de esa etapa. “Ya después haremos el casting para el actor”, señaló, con lo que descartó que exista ya un proceso activo de selección, pese a que Miguel Islas —quien interpretó a Ramón Valdés en la bioserie— ha sonado como posible candidato.

El multiverso de Chespirito sigue creciendo con nuevos proyectos

La fiebre de Chespirito sigue viva en Latinoamérica. (Foto: @thedigitalquestioner, Instagram)

La serie de Don Ramón forma parte de lo que Gómez Fernández llama el “multiverso” de Chespirito, una estrategia que también incluye una producción sobre El Chapulín Colorado y una nueva serie animada de El Chavo.

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En la FIL Monterrey, el productor también habló sobre la colección de libros infantiles que Grupo Chespirito desarrolla junto con McDonald’s desde 2013, y mediante la cual se incluyó por primera vez a La Chilindrina en formato animado, tras una conversación con María Antonieta de las Nieves, quien posee los derechos del personaje.

Sobre Florinda Meza, con quien ha mantenido desacuerdos públicos desde el estreno de la bioserie en 2025, Gómez Fernández evitó pronunciarse. “Lo más importante aquí es el legado de mi padre”, respondió al ser cuestionado directamente sobre la actriz.