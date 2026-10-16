Ángela Aguilar vuelve a sus “raíces” y habla de su canción junto a Nodal: “Un amor muy sincero, honesto y juvenil”

A través de una cápsula de SoundCloud, Ángela Aguilar compartió recuerdos íntimos detrás de dos de sus canciones más personales, incluida la que grabó junto a Christian Nodal. (Captura de pantalla)

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Ángela Aguilar abrió el baúl de sus canciones más personales en una cápsula para SoundCloud Historias, donde habló del significado detrás de “Dime Cómo Quieres” y “Abrázame”.

La publicación llega días después de que la cantante celebrara su cumpleaños número 23 junto a su esposo Christian Nodal, quienes causaron revuelo en redes sociales luego de compartir un video donde ambos interpretaban “Amor Eterno”.

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En la cápsula, Aguilar explica que “Dime Cómo Quieres”, el dueto que grabó con Nodal, le recuerda “un amor muy sincero, honesto y juvenil”. La cantante agrega que disfruta los memes y videos que los fans han creado con el tema desde su lanzamiento.

“Last but not least es Dime cómo quieres con mi esposito. Esa canción me encanta porque me recuerda mucho a la pandemia, un amor muy sincero, honesto y juvenil. Aparte amo todos los memes que le han hecho y todos los videos”, se le escucha decir.

Ángela Aguilar hizo una colaboración con SoundCloud Historias. (Captura de pantalla)

Sobre “Abrázame”, el otro tema que la cantante incluyó, reveló que trabaja con Felipe Botello desde que ella tenía 11 o 12 años, cuando él era su guitarrista en los conciertos junto a su padre, Pepe Aguilar.

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“Hemos trabajado juntos desde que tenía 11 o 12 años, así que poder trabajar con él en este diferente sentido y no en vivo y no en los conciertos (...) fue como una sorpresa muy bonita”, explicó Aguilar en la cápsula. La canción, lanzada en agosto de 2024, alcanzó el puesto 23 en la lista Billboard Latin Airplay de Estados Unidos.

La cantante también valoró el riesgo artístico del tema: “Un género muy diferente y la gente ahora sí que lo abrazó”, dijo.

“El castigo ya lo pagué contigo”

Ángela Aguilar presenta su selección musical para la lista de reproducción Raíces en SoundCloud, donde comparte algunas de sus canciones y colaboraciones más representativas, detallando las emociones e historias que las acompañan, entre ellas "Dime cómo quieres" con Nodal.

Antes de la publicación oficial, Aguilar grabó una cápsula previa para Instagram donde adelantó su selección completa de canciones para el proyecto “Raíces”. Ahí mencionó que quería incluir “Castigo”, su colaboración con La India Martínez, como su primera elección.

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“Esta canción me encanta porque es la mezcla de la música mexicana con la española”, dijo la cantante sobre el tema. Destacó el tono autocrítico de la letra: “El castigo ya lo pagué contigo”, frase que describió como “una pequeña burla a ti mismo”.

En ese mismo adelanto, Aguilar incluyó “Qué Agonía”, dedicada a quienes tienen “el corazón roto”, y dijo que quería suma su colaboración con Fito Páez.

Ninguna de éstas llegó a la versión final publicada en SoundCloud, que solo conservó “Abrázame” y “Dime Cómo Quieres”.

Sus 23 años y el fantasma de Belinda

La publicación de “Raíces” llega en medio de una semana marcada por la exposición pública de la pareja. El 12 de octubre, Aguilar y Nodal compartieron un video en blanco y negro donde interpretan “Amor Eterno”, de Juan Gabriel, grabado en el rancho familiar en Zacatecas durante los festejos del cumpleaños de la cantante.

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La versión interpretada por la pareja forma parte de las apariciones conjuntas registradas durante la semana del cumpleaños de la cantante. IG: angela_aguilar_

Sin embargo, usuarios en plataformas digitales recuperaron un video casi idéntico que Nodal protagonizó en 2022 con Belinda, donde también interpretaban “Amor Eterno” y el cantante prometía pasar toda la vida junto a ella.

“Juro frente a los fans que nunca vamos a terminar. Hago este juramento frente al ritual y frente a los fans que nunca vamos a terminar”, decía Nodal a Belinda. Ambos cerraban al unísono con “Para siempre. Amén”.

Por otro lado, el festejo de cumpleaños de Angela Aguilar tampoco estuvo exento de la crítica por el uso de pirotecnia, que Nodal asistiera en pijama y que la cena fuera muy lujosa al incluir caviar, langosta y corte wagyu en el menú. Otros usuarios fueron más lejos e incluso aseguraron que los toques japoneses de la fiesta eran una copia a la celebración que Inti, la hija de Nodal y Cazzu, había tenido días atrás.

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A la polémica también se sumó un mensaje que Nodal escribió a Ángela Aguilar por su festejo, mientras que a su hija no le escribió ni se le vio en su fiesta.

“Feliz cumpleaños amor de mi vida. Dios te siga bendiciendo y llenando de cosas lindas la vida. Es un honor cada vuelta al sol a tu lado. Te amo con todo mi ser”, compartió el sonorense.