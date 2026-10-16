México

Ángela Aguilar vuelve a sus “raíces” y habla de su canción junto a Nodal: “Un amor muy sincero, honesto y juvenil”

En una cápsula para SoundCloud, la cantante habló sobre el significado de temas que la marcaron

A través de una cápsula de SoundCloud, Ángela Aguilar compartió recuerdos íntimos detrás de dos de sus canciones más personales, incluida la que grabó junto a Christian Nodal. (Captura de pantalla)
A través de una cápsula de SoundCloud, Ángela Aguilar compartió recuerdos íntimos detrás de dos de sus canciones más personales, incluida la que grabó junto a Christian Nodal. (Captura de pantalla)
Guardar

Ángela Aguilar abrió el baúl de sus canciones más personales en una cápsula para SoundCloud Historias, donde habló del significado detrás de “Dime Cómo Quieres” y “Abrázame”.

La publicación llega días después de que la cantante celebrara su cumpleaños número 23 junto a su esposo Christian Nodal, quienes causaron revuelo en redes sociales luego de compartir un video donde ambos interpretaban “Amor Eterno”.

PUBLICIDAD

En la cápsula, Aguilar explica que “Dime Cómo Quieres”, el dueto que grabó con Nodal, le recuerda “un amor muy sincero, honesto y juvenil”. La cantante agrega que disfruta los memes y videos que los fans han creado con el tema desde su lanzamiento.

“Last but not least es Dime cómo quieres con mi esposito. Esa canción me encanta porque me recuerda mucho a la pandemia, un amor muy sincero, honesto y juvenil. Aparte amo todos los memes que le han hecho y todos los videos”, se le escucha decir.

Ángela Aguilar hizo una colaboración con SoundCloud Historias. (Captura de pantalla)
Ángela Aguilar hizo una colaboración con SoundCloud Historias. (Captura de pantalla)

Sobre “Abrázame”, el otro tema que la cantante incluyó, reveló que trabaja con Felipe Botello desde que ella tenía 11 o 12 años, cuando él era su guitarrista en los conciertos junto a su padre, Pepe Aguilar.

PUBLICIDAD

“Hemos trabajado juntos desde que tenía 11 o 12 años, así que poder trabajar con él en este diferente sentido y no en vivo y no en los conciertos (...) fue como una sorpresa muy bonita”, explicó Aguilar en la cápsula. La canción, lanzada en agosto de 2024, alcanzó el puesto 23 en la lista Billboard Latin Airplay de Estados Unidos.

La cantante también valoró el riesgo artístico del tema: “Un género muy diferente y la gente ahora sí que lo abrazó”, dijo.

“El castigo ya lo pagué contigo”

Ángela Aguilar presenta su selección musical para la lista de reproducción Raíces en SoundCloud, donde comparte algunas de sus canciones y colaboraciones más representativas, detallando las emociones e historias que las acompañan, entre ellas "Dime cómo quieres" con Nodal.

Antes de la publicación oficial, Aguilar grabó una cápsula previa para Instagram donde adelantó su selección completa de canciones para el proyecto “Raíces”. Ahí mencionó que quería incluir “Castigo”, su colaboración con La India Martínez, como su primera elección.

“Esta canción me encanta porque es la mezcla de la música mexicana con la española”, dijo la cantante sobre el tema. Destacó el tono autocrítico de la letra: “El castigo ya lo pagué contigo”, frase que describió como “una pequeña burla a ti mismo”.

En ese mismo adelanto, Aguilar incluyó “Qué Agonía”, dedicada a quienes tienen “el corazón roto”, y dijo que quería suma su colaboración con Fito Páez.

Ninguna de éstas llegó a la versión final publicada en SoundCloud, que solo conservó “Abrázame” y “Dime Cómo Quieres”.

Sus 23 años y el fantasma de Belinda

La publicación de “Raíces” llega en medio de una semana marcada por la exposición pública de la pareja. El 12 de octubre, Aguilar y Nodal compartieron un video en blanco y negro donde interpretan “Amor Eterno”, de Juan Gabriel, grabado en el rancho familiar en Zacatecas durante los festejos del cumpleaños de la cantante.

La versión interpretada por la pareja forma parte de las apariciones conjuntas registradas durante la semana del cumpleaños de la cantante. IG: angela_aguilar_

Sin embargo, usuarios en plataformas digitales recuperaron un video casi idéntico que Nodal protagonizó en 2022 con Belinda, donde también interpretaban “Amor Eterno” y el cantante prometía pasar toda la vida junto a ella.

“Juro frente a los fans que nunca vamos a terminar. Hago este juramento frente al ritual y frente a los fans que nunca vamos a terminar”, decía Nodal a Belinda. Ambos cerraban al unísono con “Para siempre. Amén”.

Por otro lado, el festejo de cumpleaños de Angela Aguilar tampoco estuvo exento de la crítica por el uso de pirotecnia, que Nodal asistiera en pijama y que la cena fuera muy lujosa al incluir caviar, langosta y corte wagyu en el menú. Otros usuarios fueron más lejos e incluso aseguraron que los toques japoneses de la fiesta eran una copia a la celebración que Inti, la hija de Nodal y Cazzu, había tenido días atrás.

A la polémica también se sumó un mensaje que Nodal escribió a Ángela Aguilar por su festejo, mientras que a su hija no le escribió ni se le vio en su fiesta.

“Feliz cumpleaños amor de mi vida. Dios te siga bendiciendo y llenando de cosas lindas la vida. Es un honor cada vuelta al sol a tu lado. Te amo con todo mi ser”, compartió el sonorense.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian Nodalmexico-entretenimientomexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 16 de octubre: Trudy se intensifica a huracán categoría 2

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 16 de octubre: Trudy se intensifica a huracán categoría 2

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 16 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 16 de octubre de 2026

Martin Garrix arma rave sorpresa en taquería previo a sus conciertos en el Palacio de los Deportes

El DJ neerlandés sorprendió a sus seguidores con una presentación en Tacos Atarantados

Martin Garrix arma rave sorpresa en taquería previo a sus conciertos en el Palacio de los Deportes

Explosión por gas deja un herido y seis casas dañadas en Huehuetoca, Edomex

Una persona con quemaduras de segundo grado fue trasladada a un hospital de Zumpango, Estado de México

Explosión por gas deja un herido y seis casas dañadas en Huehuetoca, Edomex

¿Qué son los trips y cuánto debes preocuparte por los pequeños insectos que invaden la CDMX?

Aunque minúsculos, su presencia por toda la ciudad no pasó desapercibida en redes sociales

¿Qué son los trips y cuánto debes preocuparte por los pequeños insectos que invaden la CDMX?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a balazos a comerciante en Yautepec, Morelos: investigan posible cobro de piso

Asesinan a balazos a comerciante en Yautepec, Morelos: investigan posible cobro de piso

Vinculan a proceso a “Poncho La Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes: seguirá en el Altiplano

Kate del Castillo y “El Chapo”: FGR impugna amparo que la reconoce como víctima

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: van 17 policías identificados por abuso contra manifestantes en marcha por agua limpia en Jalisco

Detienen a Gilberto Gómez, alcalde morenista de Puerto Aventuras, por extorsión a comerciantes

ENTRETENIMIENTO

Martin Garrix arma rave sorpresa en taquería previo a sus conciertos en el Palacio de los Deportes

Martin Garrix arma rave sorpresa en taquería previo a sus conciertos en el Palacio de los Deportes

Kate del Castillo y “El Chapo”: FGR impugna amparo que la reconoce como víctima

Visita una casa embrujada de CDMX para contar historias de terror con José Manuel Cuellar y PurDragtorio: dónde y a qué hora

Shanik Berman presume “nuevo rostro” en televisión tras ponerse hilos tensores en vivo

Aylín Mujica conmueve al confesar el sueño que tuvo de su hijo Mauro tras su muerte

DEPORTES

David Faitelson lanza dura crítica a Henry Martín ante posible llamado al Tri por lesión de Raúl Jiménez: “Acudiendo al eterno pretérito”

David Faitelson lanza dura crítica a Henry Martín ante posible llamado al Tri por lesión de Raúl Jiménez: “Acudiendo al eterno pretérito”

Comisión de Árbitros implementará nuevo reglamento: restringirán los partidos “talacha” y opiniones en redes sociales

Afición mexicana se ilusiona con el paso perfecto de 49ers y Vikings rumbo al juego de la NFL en el Estadio Azteca

Tras casi un año fuera de las canchas, JJ Macías ya tendría fecha de regreso con Pumas y sería en un Clásico

Mateo Chávez lanza advertencia a La Hormiga González ante posible enfrentamiento en Europa League: “Que sienta el peso del estadio”