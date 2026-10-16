Asesinan a balazos a comerciante en Yautepec, Morelos: investigan posible cobro de piso

Imágenes grabadas desde un vehículo muestran las inmediaciones de una dulcería en Yautepec, Morelos. En el lugar se observa a una persona tendida en el suelo y a transeúntes reunidos afuera del establecimiento comercial tras registrarse un ataque con armas de fuego contra la comerciante del negocio.

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Una comerciante de dulces fue asesinada a balazos este jueves 15 de octubre sobre la avenida La Nacional, en el poblado de Santa Rosa, Oaxtepec, municipio de Yautepec, Morelos. La agresión ocurrió en una zona comercial y generó la movilización de policías municipales y servicios de emergencia, cuyos elementos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos y comerciantes de la zona alertaron a las autoridades después de escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Tras recibir el aviso, elementos de la policía municipal y paramédicos acudieron al lugar para atender la emergencia.

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Sin embargo, cuando los servicios de emergencia llegaron al sitio, encontraron a la víctima con múltiples impactos de bala y confirmaron su fallecimiento. La agresión provocó la presencia de corporaciones de seguridad en las inmediaciones de la avenida La Nacional, donde se desplegó un operativo para atender el caso y tratar de localizar a los responsables.

Identifican a la víctima como propietaria de una dulcería

La mujer asesinada fue identificada en el lugar como la propietaria de un negocio llamado Dulcelandia, ubicada justo enfrente del sitio donde ocurrió el ataque armado.

Los primeros reportes indican que la víctima se dedicaba al comercio en esta zona de Santa Rosa, en Oaxtepec. Hasta el momento, no se han proporcionado públicamente mayores detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias específicas en las que ocurrió la agresión.

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El asesinato causó preocupación entre los habitantes y comerciantes del poblado, debido a que ocurrió en una zona de actividad comercial y a plena luz del día.

Las autoridades deberán establecer cómo sucedieron los hechos, identificar a los responsables y determinar si la víctima había recibido amenazas antes del ataque.

Investigan posible extorsión y cobro de piso

Así quedó el cuerpo de la comerciante que fue asesinada en Yautepec, Morelos tras un presunto cobro de piso (especial)

Una de las principales líneas señaladas por habitantes de la zona apunta a una posible extorsión relacionada con el llamado “cobro de piso”. De acuerdo con testimonios vecinales, la comerciante presuntamente habría sido atacada por negarse a pagar una cuota exigida por un grupo delictivo local, reportaron medios locales.

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No obstante, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que el supuesto vínculo entre el homicidio y una exigencia de dinero deberá ser investigado por la Fiscalía.

Por ahora, no existe información oficial que permita establecer si la mujer había presentado alguna denuncia previa por extorsión o si contaba con medidas de protección.

La Fiscalía deberá determinar si el crimen estuvo relacionado con este delito o si existió alguna otra causa detrás de la agresión.

Fiscalía de Morelos realiza las primeras diligencias

Tras el asesinato, personal de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio de Morelos acudió al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y recabar indicios balísticos.

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Los especialistas realizaron las primeras actuaciones para integrar la investigación, mientras que el Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento del cuerpo y su traslado para los procedimientos legales correspondientes.

La intervención de esta fiscalía especializada permitirá investigar los hechos bajo la línea correspondiente a la violencia contra las mujeres, sin que ello implique que la clasificación jurídica definitiva del caso esté establecida.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre posibles sospechosos ni sobre la identidad de los presuntos responsables.

Sin detenidos tras el ataque armado en Oaxtepec

Homicidio Balacera Yautepec Morelos cobro de piso comerciante

Pese al operativo desplegado en el municipio de Yautepec después de la agresión, no se reportaron personas detenidas por el asesinato de la comerciante.

Las autoridades deberán continuar con las investigaciones para esclarecer el homicidio y establecer si existe una relación entre el ataque y la presunta extorsión denunciada por habitantes de la zona.

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El caso se suma a los hechos de violencia que requieren una respuesta de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, mientras la gobernadora Margarita González Saravia Calderón en días pasados había asegurado que los delitos de alto impacto como homicidios y la extorsión, se habían reducido.

Hasta que la Fiscalía de Morelos presente información oficial sobre el móvil, la investigación tendrá como objetivos esclarecer las circunstancias del asesinato, identificar a los responsables y determinar si existen elementos para establecer una posible relación con delitos de extorsión.