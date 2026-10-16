Salvación de Azalia desata acusaciones de fraude en La Granja VIP | VIDEO

Surgen acusaciones de fraude en La Granja VIP tras la victoria de Azalia en el reto de Salvación.

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La Granja VIP continúa polarizando opiniones en cada transmisión. La noche del jueves, el reality de TV Azteca tuvo la que probablemente sea su gala de Salvación más controversial.

Un video del momento crucial del reto desató en X una ola de acusaciones de presunto fraude durante la competencia en la que Azalia Ojeda se impuso a Julio Camejo y Kevyn Contreras, “Bicolor”.

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Video alienta acusaciones de fraude en La Granja VIP

Camejo y Contreras, celebridades que formaron una alianza con Niurka Marcos, definirían ante Azalia su salida de la placa de nominados y obtener el derecho a la traición.

Sin embargo, el plan de su equipo no se concretó. Azalia consiguió superar una prueba que consistió en encontrar tres figuras que debían ser colocadas en una placa.

Varios concursantes manipulan sacos de tela y recipientes durante la prueba del reto de salvación en el programa La Granja VIP. (La Granja VIP)

Aunque Camejo mantuvo la ventaja durante la mayor parte del reto, la suerte estuvo del lado de “La Negra”, quien consiguió embonar las piezas en un par de minutos.

No obstante, de acuerdo con un amplio segmento del público, la tercera pieza con la que Azalia concretó el reto nunca salió de las bolsas, sino que siempre estuvo en su cubeta.

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“Díganme, por favor, que ven lo mismo que yo, que no sale la pieza y que puede que ya estuviera en la cubeta, o igual desmientanme, pero lo sigo viendo y veo lo mismo, #LaGranjaSalvación”, cuestionó un usuario que recuperó una publicación oficial del programa.

En el video, Azalia sacude un costal en busca de una pieza. A pesar de la cercanía y claridad del video, no es posible apreciar que la pieza faltante sale del costal.

Una publicación en la red social X cuestiona el desarrollo de una prueba en un programa de televisión mediante imágenes del estudio de grabación. (X)

Nuevo video aviva la controversia

Paralelamente, circuló una grabación grabada un día antes, donde Azalia le explica a Manelyk que su ausencia de la granja tuvo un propósito. Sin profundizar en detalles, la influencer le pide a su compañera no temer por el reto de nominación.

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Hasta el momento, la producción de La Granja VIP no ha fijado una postura en torno a los señalamientos surgidos en X, donde el reto de salvación se posicionó como la principal tendencia en México.

Surgen acusaciones de fraude contra La Granja VIP. (X)

Familiares de Pimpinea Escarlata se disculpan por expresiones violentas de la luchadora

El triunfo de Azalia, hasta este momento oficial, se suma a la polémica que desató Piminela Escarlata un día antes, al ironizar sobre una posible agresión en contra de un granjero.

Durante una charla con Natalia Alcocer y Niurka, la luchadora dijo: “Si sé que me van a eliminar de este programa que valga la pena, un pinche cuchillo y le marco toda la cara para su resta de su vida (sic)”.

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Inicialmente, el comentario fue interpretado como una amenaza en contra de Manelyk, con quien Pimpinela mantiene una rivalidad.

No obstante, Flor Rubio, panelista del reality, difundió una versión extendida del momento donde se infiere que la luchadora habla en general y aclara: “es un decir”.

Usuarios de X exigen que la luchadora sea expulsada de La Granja VIP por amenazar con desfigurar a Manelyk.

Ante la exigencia de sanciones contra Pimpinela, sus familiares difundieron un comunicado donde se disculpan por las expresiones de la luchadora.

“En días recientes se ha generado una situación que ha causado diversas reacciones y queremos ser muy claros: reconocemos que hubo una broma desafortunada. Entendemos que sus palabras pudieron incomodar y que, aunque no fue la intención, pudieron interpretarse de una manera que no era la correcta. No venimos a justificar lo sucedido, porque asumimos que las palabras también tienen un peso y una responsabilidad”, indicaron familiares.

En respuesta, seguidores de Pimpinela Escarlata difundieron clips donde Manelyk amenaza con un cuchillo a Kevyn “Bicolor”.

Flor Rubio anticipó que las expresiones de Pimpinela Escarlata ameritaban ser evaluadas por la producción. Sin embargo, de manera oficial no se ha informado sobre un castigo contra la luchadora.

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