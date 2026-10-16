México

¿Cuánto costaría reservar en México el Tesla Roadster? Precio del deportivo volador inspirado en Volver al Futuro

Para un comprador mexicano, apartar el novedoso automóvil de la empresa de Elon Musk implicaría desembolsar cientos de miles de pesos

El auto utiliza propulsores de cohete basados en aire, un sistema sin combustión que emplea gas frío y comprimido para generar empuje. SpaceX utiliza la misma tecnología en algunos de sus cohetes.
Guardar

El nuevo Tesla Roadster ya tiene depósitos de reserva anunciados y, para un comprador mexicano, apartarlo implicaría desembolsar cientos de miles de pesos.

El deportivo eléctrico de Elon Musk fue presentado el jueves 15 de octubre con un sistema de propulsores desarrollado junto con SpaceX, capaz de realizar maniobras aéreas que recuerdan al automóvil volador de Volver al Futuro.

PUBLICIDAD

Durante una exhibición en McGregor, Texas, Tesla mostró un prototipo que recorrió una rampa boca abajo, se elevó y realizó un giro antes de aterrizar.

La compañía prevé comenzar su producción en 2028, casi una década después de anunciar originalmente el proyecto.

Tesla presenta su Roadster, cuyo lanzamiento se había retrasado casi una década después de dar a conocer por primera vez una versión de nueva generación de su deportivo eléctrico original, en un acto de presentación celebrado en Waco, Texas (EEUU), el 15 de octubre de 2026, en esta imagen fija extraída de un vídeo facilitado por la empresa. Tesla/Imagen facilitada por la empresa a través de REUTERS
Tesla presenta su Roadster, cuyo lanzamiento se había retrasado casi una década después de dar a conocer por primera vez una versión de nueva generación de su deportivo eléctrico original, en un acto de presentación celebrado en Waco, Texas (EEUU), el 15 de octubre de 2026, en esta imagen fija extraída de un vídeo facilitado por la empresa. Tesla/Imagen facilitada por la empresa a través de REUTERS

¿Cuánto cuesta reservar el Tesla Roadster en México?

Tesla abrió reservas para dos versiones del Roadster: Performance y Thrust, con depósitos de 50 mil y 250 mil dólares, respectivamente.

Tomando como referencia el tipo de cambio FIX de 18.4250 pesos por dólar, determinado por el Banco de México el 15 de octubre de 2026, los montos equivalen a:

  • Roadster Performance: 50,000 dólares, aproximadamente 921,250 pesos mexicanos.
  • Roadster Thrust: 250,000 dólares, equivalentes a 4,606,250 pesos mexicanos.
  • Roadster Rocket: disponible únicamente por invitación, sin depósito público anunciado.

Estos importes corresponden a los anticipos de reserva, no al precio total de los vehículos.

La página de Tesla México incluye una opción para reservar el Roadster, aunque no se ha confirmado que las nuevas configuraciones tengan exactamente las mismas condiciones de contratación y pago en el país.

PUBLICIDAD

Tampoco se han detallado impuestos, costos de importación ni gastos de entrega.

Durante la presentación del 15 de octubre, Elon Musk no reveló cuánto costarán las versiones Performance, Thrust o Rocket. REUTERS/Evan Vucci/File Photo
Durante la presentación del 15 de octubre, Elon Musk no reveló cuánto costarán las versiones Performance, Thrust o Rocket. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

¿Cuál será el precio del Tesla Roadster en México?

El precio definitivo del nuevo deportivo todavía es una incógnita.

Cuando Tesla presentó el proyecto original en 2017, anunció un costo inicial de 200 mil dólares, cifra que equivaldría actualmente a unos 3 millones 685 mil pesos mexicanos.

Sin embargo, aquel precio no constituye una cotización vigente para el modelo rediseñado.

Durante la presentación del 15 de octubre, Elon Musk tampoco reveló cuánto costarán las versiones Performance, Thrust o Rocket.

Las diferencias entre los anticipos sugieren una importante separación comercial entre las configuraciones, pero todavía no permiten establecer sus precios finales.

Captura de pantalla del sitio web de Tesla en México con un automóvil plateado, montos de pago y el botón para pagar con tarjeta
La página de Tesla México incluye una opción para reservar el Roadster. (Captura de pantalla)

Así funciona el sistema de vuelo del Tesla Roadster

El nuevo Roadster incorpora tecnologías desarrolladas junto con SpaceX, empresa aeroespacial también dirigida por Musk.

El prototipo utiliza un sistema de succión bajo la carrocería y propulsores de gas frío que permiten incrementar la adherencia, elevarse momentáneamente y ejecutar movimientos poco habituales para un automóvil.

Tesla anunció tres configuraciones:

  • Performance: versión deportiva de dos plazas, diseñada para circular por carretera.
  • Thrust: incorpora propulsores para aumentar la aceleración y mejorar el desempeño en pista.
  • Rocket: configuración monoplaza con un sistema de vuelo más completo, disponible por invitación.

La compañía asegura que determinadas versiones podrán acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de un segundo y superar los 370 kilómetros por hora de velocidad máxima.

Estas capacidades corresponden a demostraciones y objetivos anunciados por el fabricante, no a prestaciones verificadas de un vehículo producido en serie.

Además, Tesla advierte que la versión Rocket no está autorizada para circular por vías públicas.

¿Cuándo llegará el Tesla Roadster a México?

Tesla presenta su Roadster, cuyo lanzamiento se había retrasado casi una década después de dar a conocer por primera vez una versión de nueva generación de su deportivo eléctrico original, en un acto de presentación celebrado en Waco, Texas (EEUU), el 15 de octubre de 2026, en esta imagen fija extraída de un vídeo facilitado por la empresa. Tesla/Imagen facilitada por la empresa a través de REUTERS
Tesla presenta su Roadster, cuyo lanzamiento se había retrasado casi una década después de dar a conocer por primera vez una versión de nueva generación de su deportivo eléctrico original, en un acto de presentación celebrado en Waco, Texas (EEUU), el 15 de octubre de 2026, en esta imagen fija extraída de un vídeo facilitado por la empresa. Tesla/Imagen facilitada por la empresa a través de REUTERS

La compañía prevé iniciar la producción en 2028, pero todavía no ha comunicado una fecha específica para las primeras entregas en territorio mexicano.

El Roadster de segunda generación fue anunciado en 2017 con la promesa de comenzar a entregarse en 2020. El proyecto acumuló diversos retrasos mientras Tesla priorizaba otros vehículos y tecnologías.

Su antecesor, comercializado entre 2008 y 2012, fue el primer automóvil de producción de la marca.

Por ahora, reservar el nuevo Roadster supone un anticipo equivalente a más de 921 mil pesos para la versión Performance o 4.6 millones para la Thrust.

Tesla todavía debe revelar el precio definitivo, confirmar las condiciones de venta en México y cumplir su nueva fecha de producción prevista para 2028.

Temas Relacionados

TeslaElon MuskTecnologíamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Salvación de Azalia desata acusaciones de fraude en La Granja VIP | VIDEO

Un video difundido en X ha puesto bajo sospecha el triunfo de “La Negra” sobre Julio Camejo y Kevyn “Bicolor”

Salvación de Azalia desata acusaciones de fraude en La Granja VIP | VIDEO

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy viernes 16 de octubre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy viernes 16 de octubre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

Michelle Vieth pide medidas de protección contra Héctor Soberón por video íntimo filtrado hace 22 años

La actriz acusa al actor de violencia de género, digital y mediática al asegurar que sigue hablando de su relación y el material íntimo

Michelle Vieth pide medidas de protección contra Héctor Soberón por video íntimo filtrado hace 22 años

Precio de la gasolina en Jalisco hoy jueves 15 de octubre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en Jalisco hoy jueves 15 de octubre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

Precios de la gasolina hoy en Puebla: Litro de Magna, Premium y Diésel este viernes 16 de octubre

El costo de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Precios de la gasolina hoy en Puebla: Litro de Magna, Premium y Diésel este viernes 16 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cercan a “Carlitos Rugrats”: la ofensiva contra célula del Cártel de Sinaloa recibe fuertes golpes en 3 meses

Cercan a “Carlitos Rugrats”: la ofensiva contra célula del Cártel de Sinaloa recibe fuertes golpes en 3 meses

Doble asesinato en Oaxaca da un giro: Fiscalía vincula a “El Chuy” y su esposa, eloteros virales, con red de extorsión

Asesinan a balazos a comerciante en Yautepec, Morelos: investigan posible cobro de piso

Vinculan a proceso a “Poncho La Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes: seguirá en el Altiplano

Kate del Castillo y “El Chapo”: FGR impugna amparo que la reconoce como víctima

ENTRETENIMIENTO

Salvación de Azalia desata acusaciones de fraude en La Granja VIP | VIDEO

Salvación de Azalia desata acusaciones de fraude en La Granja VIP | VIDEO

Michelle Vieth pide medidas de protección contra Héctor Soberón por video íntimo filtrado hace 22 años

El Chavo del 8: hijo de Chespirito retoma proyecto de museo y da avances de la serie de Don Ramón

Ángela Aguilar vuelve a sus “raíces” y habla de su canción junto a Nodal: “Un amor muy sincero, honesto y juvenil”

Martin Garrix arma rave sorpresa en taquería previo a sus conciertos en el Palacio de los Deportes

DEPORTES

David Faitelson lanza dura crítica a Henry Martín ante posible llamado al Tri por lesión de Raúl Jiménez: “Acudiendo al eterno pretérito”

David Faitelson lanza dura crítica a Henry Martín ante posible llamado al Tri por lesión de Raúl Jiménez: “Acudiendo al eterno pretérito”

Comisión de Árbitros implementará nuevo reglamento: restringirán los partidos “talacha” y opiniones en redes sociales

Afición mexicana se ilusiona con el paso perfecto de 49ers y Vikings rumbo al juego de la NFL en el Estadio Azteca

Tras casi un año fuera de las canchas, JJ Macías ya tendría fecha de regreso con Pumas y sería en un Clásico

Mateo Chávez lanza advertencia a La Hormiga González ante posible enfrentamiento en Europa League: “Que sienta el peso del estadio”