¿Cuánto costaría reservar en México el Tesla Roadster? Precio del deportivo volador inspirado en Volver al Futuro

El auto utiliza propulsores de cohete basados en aire, un sistema sin combustión que emplea gas frío y comprimido para generar empuje. SpaceX utiliza la misma tecnología en algunos de sus cohetes.

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El nuevo Tesla Roadster ya tiene depósitos de reserva anunciados y, para un comprador mexicano, apartarlo implicaría desembolsar cientos de miles de pesos.

El deportivo eléctrico de Elon Musk fue presentado el jueves 15 de octubre con un sistema de propulsores desarrollado junto con SpaceX, capaz de realizar maniobras aéreas que recuerdan al automóvil volador de Volver al Futuro.

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Durante una exhibición en McGregor, Texas, Tesla mostró un prototipo que recorrió una rampa boca abajo, se elevó y realizó un giro antes de aterrizar.

La compañía prevé comenzar su producción en 2028, casi una década después de anunciar originalmente el proyecto.

Tesla presenta su Roadster, cuyo lanzamiento se había retrasado casi una década después de dar a conocer por primera vez una versión de nueva generación de su deportivo eléctrico original, en un acto de presentación celebrado en Waco, Texas (EEUU), el 15 de octubre de 2026, en esta imagen fija extraída de un vídeo facilitado por la empresa. Tesla/Imagen facilitada por la empresa a través de REUTERS

¿Cuánto cuesta reservar el Tesla Roadster en México?

Tesla abrió reservas para dos versiones del Roadster: Performance y Thrust, con depósitos de 50 mil y 250 mil dólares, respectivamente.

Tomando como referencia el tipo de cambio FIX de 18.4250 pesos por dólar, determinado por el Banco de México el 15 de octubre de 2026, los montos equivalen a:

Roadster Performance: 50,000 dólares, aproximadamente 921,250 pesos mexicanos .

Roadster Thrust: 250,000 dólares, equivalentes a 4,606,250 pesos mexicanos .

Roadster Rocket: disponible únicamente por invitación, sin depósito público anunciado.

Estos importes corresponden a los anticipos de reserva, no al precio total de los vehículos.

La página de Tesla México incluye una opción para reservar el Roadster, aunque no se ha confirmado que las nuevas configuraciones tengan exactamente las mismas condiciones de contratación y pago en el país.

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Tampoco se han detallado impuestos, costos de importación ni gastos de entrega.

Durante la presentación del 15 de octubre, Elon Musk no reveló cuánto costarán las versiones Performance, Thrust o Rocket. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

¿Cuál será el precio del Tesla Roadster en México?

El precio definitivo del nuevo deportivo todavía es una incógnita.

Cuando Tesla presentó el proyecto original en 2017, anunció un costo inicial de 200 mil dólares, cifra que equivaldría actualmente a unos 3 millones 685 mil pesos mexicanos.

Sin embargo, aquel precio no constituye una cotización vigente para el modelo rediseñado.

Durante la presentación del 15 de octubre, Elon Musk tampoco reveló cuánto costarán las versiones Performance, Thrust o Rocket.

Las diferencias entre los anticipos sugieren una importante separación comercial entre las configuraciones, pero todavía no permiten establecer sus precios finales.

La página de Tesla México incluye una opción para reservar el Roadster. (Captura de pantalla)

Así funciona el sistema de vuelo del Tesla Roadster

El nuevo Roadster incorpora tecnologías desarrolladas junto con SpaceX, empresa aeroespacial también dirigida por Musk.

El prototipo utiliza un sistema de succión bajo la carrocería y propulsores de gas frío que permiten incrementar la adherencia, elevarse momentáneamente y ejecutar movimientos poco habituales para un automóvil.

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Tesla anunció tres configuraciones:

Performance: versión deportiva de dos plazas, diseñada para circular por carretera.

Thrust: incorpora propulsores para aumentar la aceleración y mejorar el desempeño en pista.

Rocket: configuración monoplaza con un sistema de vuelo más completo, disponible por invitación.

La compañía asegura que determinadas versiones podrán acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de un segundo y superar los 370 kilómetros por hora de velocidad máxima.

Estas capacidades corresponden a demostraciones y objetivos anunciados por el fabricante, no a prestaciones verificadas de un vehículo producido en serie.

Además, Tesla advierte que la versión Rocket no está autorizada para circular por vías públicas.

¿Cuándo llegará el Tesla Roadster a México?

Tesla presenta su Roadster, cuyo lanzamiento se había retrasado casi una década después de dar a conocer por primera vez una versión de nueva generación de su deportivo eléctrico original, en un acto de presentación celebrado en Waco, Texas (EEUU), el 15 de octubre de 2026, en esta imagen fija extraída de un vídeo facilitado por la empresa. Tesla/Imagen facilitada por la empresa a través de REUTERS

La compañía prevé iniciar la producción en 2028, pero todavía no ha comunicado una fecha específica para las primeras entregas en territorio mexicano.

El Roadster de segunda generación fue anunciado en 2017 con la promesa de comenzar a entregarse en 2020. El proyecto acumuló diversos retrasos mientras Tesla priorizaba otros vehículos y tecnologías.

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Su antecesor, comercializado entre 2008 y 2012, fue el primer automóvil de producción de la marca.

Por ahora, reservar el nuevo Roadster supone un anticipo equivalente a más de 921 mil pesos para la versión Performance o 4.6 millones para la Thrust.

Tesla todavía debe revelar el precio definitivo, confirmar las condiciones de venta en México y cumplir su nueva fecha de producción prevista para 2028.