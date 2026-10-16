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Familia imperial de Etiopía visita México: ¿por qué una estación del Metro lleva ese nombre?

A 72 años de la visita del emperador Haile Selassie a la Ciudad de México, su bisnieto, el príncipe Yisehak Fikre Selassie, regresará a la capital junto con su familia

A 72 años de la visita del emperador Haile Selassie a la Ciudad de México, su bisnieto, el príncipe Yisehak Fikre Selassie, regresará a la capital junto con su familia
A 72 años de la visita del emperador Haile Selassie a la Ciudad de México, su bisnieto, el príncipe Yisehak Fikre Selassie, regresará a la capital junto con su familia
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La Ciudad de México recibirá a integrantes de la familia imperial de Etiopía, quienes regresarán al país 72 años después de la visita que realizó el emperador Haile Selassie en 1954. El príncipe Yisehak Fikre Selassie, bisnieto del monarca, viajará acompañado de su consorte, Asqual Teferi, y de sus hijas, las princesas Gigi y Lissie.

Uno de los momentos centrales de la visita será el recorrido por la estación Etiopía del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, un lugar vinculado con la presencia del emperador en México. La visita está programada para este viernes 16 de octubre, cuando el príncipe y sus acompañantes acudirán al sitio donde se encuentra una placa conmemorativa colocada durante la estancia de su antepasado.

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El regreso de la familia imperial representa una oportunidad para recordar los vínculos históricos entre México y Etiopía, así como el origen de un nombre que forma parte de la vida cotidiana de miles de usuarios del transporte público capitalino.

Príncipe Yisehak Fikre Selassie ofrecerá una conferencia en México

Además de la visita a la estación Etiopía, el programa contempla actividades culturales y académicas. El martes 20 de octubre, el príncipe Yisehak Fikre Selassie ofrecerá una conferencia sobre la cultura, el arte y la arquitectura de Etiopía en la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Durante la actividad también se presentará una exposición de su propia obra pictórica, con la intención de acercar al público mexicano a distintas expresiones artísticas y culturales de su país.

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La elección de este recinto universitario permitirá vincular el encuentro con temas relacionados con la educación, la historia, la ciencia y la cultura. La agenda busca que la visita no se limite a la conmemoración histórica, sino que también propicie un acercamiento a la riqueza cultural etíope.

Imagen ilustrativa de la visita de la familia imperial de Etiopía a México, 72 años después de la llegada del emperador Haile Selassie a la capital, y del vínculo histórico con la estación Etiopía del Metro de la CDMX
Imagen ilustrativa de la visita de la familia imperial de Etiopía a México, 72 años después de la llegada del emperador Haile Selassie a la capital, y del vínculo histórico con la estación Etiopía del Metro de la CDMX

La familia imperial recorrerá sitios emblemáticos de la CDMX

Durante su estancia, el príncipe y sus acompañantes visitarán distintos lugares de la Ciudad de México y sus alrededores que fueron recorridos por Haile Selassie durante su viaje de 1954.

Entre los sitios contemplados se encuentran la Basílica de Guadalupe, uno de los principales centros religiosos del país; las pirámides de Teotihuacán, reconocidas por su relevancia arqueológica e histórica, y el Museo Nacional de Antropología, uno de los recintos culturales más importantes de México.

El itinerario también permitirá a la familia conocer aspectos de la gastronomía, la cultura popular y las tradiciones de la capital mexicana.

Estos recorridos buscan recuperar la memoria de la visita imperial y, al mismo tiempo, mostrar a sus descendientes la transformación que ha experimentado la ciudad desde mediados del siglo XX.

¿Por qué la estación Etiopía del Metro lleva ese nombre?

El nombre de la estación Etiopía está relacionado con la visita que realizó Haile Selassie a la Ciudad de México en 1954. Durante su estancia, el emperador inauguró la plaza de Etiopía, ubicada en el lugar donde actualmente se encuentra la estación del Metro que lleva esa denominación.

La visita del monarca fue presentada como una muestra de agradecimiento por la solidaridad y el apoyo que el pueblo mexicano brindó a Etiopía. En ese contexto, la plaza se convirtió en un símbolo de los lazos entre ambas naciones y en un recuerdo permanente de aquel encuentro.

Uno de los elementos más reconocibles de la estación es su ícono, que representa una cabeza de león. La imagen remite a uno de los títulos asociados con Haile Selassie: el León de Judá, una referencia vinculada con la tradición histórica y dinástica de la monarquía etíope.

La placa conmemorativa que será visitada por el príncipe Yisehak Fikre Selassie permitirá recordar aquel episodio, más de siete décadas después de que su bisabuelo recorriera la capital mexicana.

¿Quién fue Haile Selassie, el emperador que visitó México en 1954?

Haile Selassie fue emperador de Etiopía y una figura central de la historia de ese país durante el siglo XX. Su visita a México en 1954 dejó una huella en el espacio público de la capital, particularmente por la inauguración de la plaza que dio nombre a la actual estación Etiopía del Metro.

La presencia del monarca en la Ciudad de México formó parte de una relación diplomática e histórica que la próxima visita de sus descendientes busca recordar. En esta ocasión, el príncipe Yisehak Fikre Selassie recorrerá algunos de los sitios que conoció su bisabuelo, con el propósito de reencontrarse con los espacios que forman parte de esa memoria compartida.

La dinastía imperial etíope cuenta con una tradición que, de acuerdo con su genealogía histórica, se remonta a Menelik I, considerado hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Este relato ocupa un lugar importante en la tradición monárquica del país y está asociado con la identidad histórica de Etiopía.

¿Quiénes hicieron posible el regreso de la familia imperial de Etiopía?

La visita fue posible gracias a la colaboración de distintas personas e instituciones. Entre ellas se encuentra el doctor Nektariy Karol Hadzhipetropulos, presidente de Comunidad Rusa A. C., de quien surgió la iniciativa.

También participaron la Universidad del Claustro de Sor Juana y su rector, el doctor Rafael Tovar y López-Portillo, además de autoridades e instituciones gubernamentales de la Ciudad de México, asociaciones y representantes del ámbito privado.

La presencia de la familia imperial etíope busca recuperar un episodio significativo de la relación entre México y Etiopía: la visita de Haile Selassie en 1954 y el reconocimiento que recibió entonces por la solidaridad mexicana.

A 72 años de aquel encuentro, la estación Etiopía del Metro vuelve a ocupar un lugar destacado en esta historia. Su nombre y el símbolo del León de Judá recuerdan que detrás de una parada cotidiana del transporte capitalino existe un vínculo histórico con una de las monarquías más antiguas de África.

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