EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 16 de octubre

Se espera que este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum continúe hablando sobre las marchas y peticiones del personal sanitario, tras la solicitud de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados sobre dar mil millones de pesos adicionales para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2027, con la finalidad de mejorar las prestaciones de los trabajadores del sector.

De la misma forma, con 23 votos a favor y tres en contra, la Comisión avaló su opinión al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal.

El día de ayer el titular del IMSS, Zoé Robledo Arbusto reconoció el rechazo de los trabajadores a la propuesta de incremento salarial del 6.8% y anunció que se instalará una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para construir una nueva oferta.