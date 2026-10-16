México

Vinculan a proceso a “Poncho La Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes: seguirá en el Altiplano

Un juez vincula a proceso a Alfonso Fernández Magallón por portación de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y dos delitos contra la salud

Poncho La Quiringua
Foto: Facebook/mexicoserifa
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El gobierno de Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por su captura y lo señalaba como responsable de ataques con drones contra el Ejército Mexicano. Dos meses y medio después de su detención, Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”, enfrenta en México un proceso penal por cargos puntuales: posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y dos delitos contra la salud vinculados a metanfetamina y cocaína.

El juez de control Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, vinculó a proceso al señalado líder del Cártel de Los Reyes y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Mientras tanto, seguirá la prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano.

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La detención de “Poncho La Quiringua” ocurrió el 1 de agosto en la localidad de Imbarácuaro y desató diversos bloqueos carreteros e incendios de vehículos en los municipios de Los Reyes y Peribán.

Junto con Fernández Magallón fueron detenidas otras dos personas. A los tres se les aseguraron droga, armamento y municiones, según confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Harfuch confirmó en sus redes la captura de La Quiringua. Crédito: X - @OHarfuch
Harfuch confirmó en sus redes la captura de La Quiringua. Crédito: X - @OHarfuch

Los tres detenidos fueron trasladados esa misma noche en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana hasta Ciudad de México, donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). El 4 de agosto, Fernández Magallón ingresó al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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El proceso penal contra el presunto líder criminal tardó más de lo previsto. Según constancias judiciales citadas por el medio Reforma, “Poncho La Quiringua” sufrió un brote psicótico al ingresar al Altiplano, lo que retrasó su vinculación a proceso.

Un dictamen pericial determinó que no se encontraba en condiciones clínicas de participar en la audiencia programada para el 9 de agosto, fecha en la que sí fueron procesados sus dos acompañantes por los mismos delitos. La FGR le practicó un nuevo dictamen psiquiátrico el 18 de agosto, que concluyó que ya no presentaba el síndrome.

De líder de autodefensa a objetivo de Washington

“Poncho La Quiringua” no siempre operó en la clandestinidad. En 2013 encabezó el levantamiento de autodefensas en el municipio de Los Reyes para combatir a los Caballeros Templarios, entonces el cártel dominante en Michoacán. Las autodefensas recibieron en ese periodo armas y asistencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), alianza que se rompió por fricciones con la cúpula de esa organización, lo que derivó en la formación del Cártel de Los Reyes como estructura propia.

Ficha de recompensa de EEUU por "La Quiringua". Crédito: DOS
Ficha de recompensa de EEUU por "La Quiringua". Crédito: DOS

La presencia pública de “La Quiringua” también quedó registrada fuera del ámbito criminal. El 4 de abril de 2025 fue captado en primera fila durante un concierto de Panchito Arredondo y la Plebada Bélico en la Unidad Deportiva Municipal de Los Reyes. El video circuló en redes sociales; horas después, supuestamente el joven que lo habría difundido apareció sin vida.

En julio de 2023, el Distrito de Columbia acusó formalmente a Fernández Magallón por conspiración para importar drogas y delitos relacionados con armas de fuego, tras una investigación del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) que rastreó envíos de metanfetamina, fentanilo y heroína desde Michoacán hasta Tennessee y Georgia.

Esa acusación se hizo pública en julio de 2025, al mismo tiempo que el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra los líderes de Cárteles Unidos, la alianza criminal a la que pertenece el Cártel de Los Reyes.

Washington anunció entonces recompensas por cinco presuntos líderes de la organización: 10 millones de dólares por Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”; 5 millones por Fernández Magallón; 5 millones por Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”; 3 millones por Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5”; y 3 millones por Edgar Orozco Cabadas, alias “El Kamoni”.

Washington designó a Cárteles Unidos como organización terrorista extranjera (FTO) y terrorista global especialmente designado (SDGT) el 20 de febrero de 2025. A Fernández Magallón se le atribuyen además ataques con drones contra personal militar el 19 de enero de 2025 en Cotija, así como el 15 de junio y el 1 de julio de 2026 en Tingüindín y Jacona, Michoacán, respectivamente.

Un cártel que ya cambió dos veces de liderazgo desde la captura

Luis Enrique Barragán "R5" o "Wicho"
Foto: Departamento de Estado de EEUU

La organización que encabezaba Alfonso Fernández Magallón no se mantuvo acéfala. Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El Wicho” o “El R5”, asumió el mando del Cártel de Los Reyes tras la detención del “Poncho”, pero murió el 30 de agosto en un enfrentamiento con el Ejército y la Guardia Nacional en la ranchería Rodeo del Pinal, municipio de Tocumbo. Barragán Chávez alcanzó a liderar la organización apenas cuatro semanas.

Con los dos mandos principales fuera, las autoridades identificaron a Jesús Ochoa Chávez, alias “La Venada”, originario de Zamora, como el nuevo líder del Cártel de Los Reyes, por encima incluso de “El 20” y “El Junior”, hijos de Fernández Magallón.

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