David Faitelson lanza dura crítica a Henry Martín ante posible llamado al Tri por lesión de Raúl Jiménez: “Acudiendo al eterno pretérito”

El analista considera que la Selección Nacional debe apostar por la búsqueda de perfiles jóvenes para cubrir la ausencia del Lobo rumbo al choque contra Jamaica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La reciente lesión de Raúl Jiménez deja un hueco difícil de llenar en el ataque de la Selección Mexicana y vuelve a poner a Henry Martín en el centro de la conversación.

El capitán de las Águilas del América recuperó presencia y goles en las últimas semanas, pero su eventual regreso al Tri ya despierta inconformidad.

PUBLICIDAD

Raúl Jiménez confirmó que se ausentará de la Selección Mexicana por una aparatosa lesión. (Raúl Jiménez / Instagram)

Sin una convocatoria oficial de Rafael Márquez, David Faitelson abrió el debate con un mensaje que apunta a la edad, el recorrido y el sitio que debería ocupar el capitán azulcrema en el nuevo ciclo de México.

Faitelson cuestiona que el Tri recurra otra vez a Henry Martín

El comentario del periodista apareció mientras la Selección Nacional busca una respuesta para cubrir la baja de Raúl rumbo a los partidos de noviembre. Henry entró en la discusión por su repunte con América, aunque Faitelson consideró que el escenario exige mirar otros perfiles.

En su publicación, escribió: “No me digan que, ante la lesión de Raúl Jiménez, Rafael Márquez esté pensando en Henry Martín”.

Faitelson insiste en que, ante la lesión y la edad de Jiménez, Rafa Márquez debe comenzar a pensar en alternativas juveniles antes de mirar hacia el lugar común que representa Henry. (X/ @DavidFaitelson_)

Faitelson remató con un cuestionamiento que retrató su postura: “¿Nuevamente, el futbol mexicano acudiendo su eterno pretérito en lugar de apostar de una vez por el futuro?”.

PUBLICIDAD

En este sentido, para el comentarista, el problema no está en los goles recientes de Martín, sino en pensar en las oportunidades que se pueden cerrar a largo plazo.

El debate queda abierto antes de la eliminatoria ante Jamaica, cuando el ”Káiser” debe elegir entre experiencia, momento futbolístico y opciones que representen una renovación en el nuevo ciclo del combinado nacional.

La nueva polémica se suma al cuestionamiento por continuidad en el América

La postura de Faitelson no nace con la lesión de Jiménez. Desde enero, cuando Henry atravesaba otro periodo fuera de las canchas, el comentarista ya había puesto en duda el lugar que debía ocupar dentro del Club América.

PUBLICIDAD

El 6 de enero de 2026 , David escribió que el “legendario capitán” se estaba “agotando” .

También sugirió que en Coapa tarde o temprano alguien tendrá que ser “el valiente” para empezar a “mostrarle el camino del adiós” .

Aquella crítica apareció durante una etapa marcada por las lesiones, las ausencias y las dudas sobre la continuidad del delantero en el cuadro azulcrema.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2026 Club America's Santiago Bueno celebrates scoring their first goal with Henry Martin REUTERS/Eloisa Sanchez

Con el paso de los meses, el panorama se ha movido. Martín registra seis goles y dos asistencias en ocho partidos del Apertura 2026, números que lo devuelven al centro de la conversación, aunque no borran las reservas que las voces en el entorno mantienen sobre su continuidad.

Henry Martín busca recuperar su lugar en el Tri

El delantero no ha ocultado su deseo de volver a vestir la camiseta tricolor. En septiembre habló con Rafael Márquez durante una visita del seleccionador a las instalaciones del América y entendió que la puerta no estaba cerrada: “Yo siempre tengo la ilusión de representar al país”.

También aceptó que necesita recuperar continuidad después de un periodo marcado por las lesiones y las ausencias que frenaron su camino rumbo al Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Foto de archivo de Henry Martín celebrando tras anotar un gol con la selección de México en la Copa del Mundo de Qatar. Estadio Lusail, Lusail, Qatar. 30 de noviembre de 2022. REUTERS/Molly Darlington

El 8 de octubre, Henry reafirmó que desea cerrar su carrera con las Águilas: “Aquí yo me quiero retirar en América”.

Así, mientras Faitelson volvió a cuestionar su vigencia como alternativa para el futuro, el capitán azulcrema sostuvo su intención de recuperar terreno con América y regresar a la Selección Mexicana.

La baja de Raúl dejó esa discusión frente a Rafael Márquez, quien deberá decidir si abre paso a otro delantero o vuelve a llamar a un jugador que busca una última oportunidad con el Tri.