Michelle Vieth pide medidas de protección contra Héctor Soberón por video íntimo filtrado hace 22 años

El equipo legal de la actriz solicita medidas urgentes ante un Juez de Control por publicaciones de Héctor Soberón sobre el video íntimo filtrado en 2004. (CUARTOSCURO)

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Michelle Vieth solicitó este jueves 15 de octubre medidas de protección urgentes contra su exesposo, el también actor Héctor Soberón, ante un Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violencia de género, digital y mediática relacionadas con el video íntimo filtrado hace 22 años.

De acuerdo con el comunicado difundido por la oficina de Alex Rubí Prensa, representante de medios de Vieth, el equipo jurídico de la actriz —integrado por Jauregui Abogados— acudió ante la autoridad judicial para solicitar medidas urgentes respecto de Soberón.

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La petición se basa en que el actor continúa pronunciándose públicamente sobre el abuso del que Vieth fue víctima y sobre el material íntimo vinculado a esos hechos.

Comunicado difundido por la oficina de Alex Rubí Prensa, representante de medios de Vieth. (Instagram)

El documento especifica que Soberón ha hecho declaraciones sobre el tema en su cuenta de Instagram, así como en entrevistas y publicaciones recientes en Facebook, YouTube y otras plataformas. En esas intervenciones, según el escrito, la menciona por su nombre, cuestiona la edad que tenía en aquel momento y la desacredita, lo que propicia que el contenido vuelva a ser buscado y comentado por terceros.

Con la acción legal, la actriz busca cuatro objetivos concretos: detener la violencia y la revictimización, impedir que las conductas se repitan, salvaguardar su dignidad e intimidad, y que otras víctimas de violencia digital conozcan los mecanismos legales disponibles para su defensa. El comunicado aclara que corresponderá al juez valorar la petición y resolver lo conducente, respetando el debido proceso de ambas partes.

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La defensa de Vieth hizo además un llamado para abstenerse de buscar, reproducir o compartir cualquier material íntimo relacionado con el caso, al advertir que su difusión “causa un daño real y puede constituir un delito”. Por recomendación de sus abogados, la actriz no emitirá declaraciones mientras el procedimiento siga en curso.

Soberón responde en Instagram dos horas después del comunicado

(Instagram: hector_soberon)

Horas después de conocerse la solicitud de medidas de protección, Héctor Soberón publicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Una mentira, por bien contada que esté, sigue siendo una mentira. La verdad siempre es verdad”, escribió el actor, sin mencionar a Vieth ni el proceso legal de forma explícita.

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El mensaje continúa con una reflexión sobre injusticias, traiciones y humillaciones. “Cuando te hagan daño, guarda silencio. No te rebajes. No expliques. Déjalos creer que ganaron, mientras tú sanas y te elevas”, escribió Soberón en la publicación. Cerró el texto con una frase dirigida a quienes “hoy hablan mal” de él, a quienes asegura haber ayudado en el pasado.

La coincidencia temporal entre el comunicado legal y la publicación del actor replica un patrón que ambas partes han sostenido durante años: declaraciones públicas en redes sociales que siguen de cerca cada episodio judicial o mediático del caso, sin que exista hasta el momento una resolución judicial formal al respecto.

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Se conocieron en 1997 durante la grabación de una telenovela

El actor aseguró que su exesposa ya era mayor de edad cuando el video que vulneró su intimidad se grabó y fue difundido (Foto: Instagram)

Vieth y Soberón se conocieron en 1997 durante la grabación de la telenovela Mi pequeña traviesa. Según el relato de la actriz, ella tenía 16 años y él 32 al momento del rodaje; el actor ha sostenido en distintas entrevistas que la relación formal comenzó cuando ella ya era mayor de edad. Se casaron en abril de 2002 en una ceremonia en Puerto Vallarta, tras dos años de noviazgo.

El matrimonio terminó un año después, en medio de señalamientos de infidelidad por parte de Soberón.

Según el relato de Vieth, un día antes de que ella firmara el divorcio en Puerto Vallarta, una reportera la abordó a la salida del juzgado para avisarle que circulaba un rumor sobre un video íntimo suyo.

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El entonces abogado de la actriz confirmó en su momento que ella aparecía en el material, pero explicó que, de acuerdo con lo que ella le había relatado, solo había posado para su esposo bajo la condición de que el contenido fuera destruido después.

“Unos días antes de que pasaran los videos en Televisión Azteca le hablaron a Michelle para darle el aviso de que saldrían, pero luego me dijo que cuando tenía una buena relación con Héctor le pidió que los destruyera y él le dijo que lo había hecho”, declaró el abogado en esa época.

Vieth ha sostenido en entrevistas posteriores, como la que concedió a la periodista Isabel Lascuráin para el podcast Abre La Caja De..., que fue el propio Soberón quien grabó el material.

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“Cuando yo me grabé con mi pareja, que finalmente fue mi esposo, terminamos de hacer esa grabación y me dijo: ‘mira cómo lo borro’. Para mí eso no existía. Después de tanto tiempo, me doy cuenta de que sí existe”, relató la actriz.

Veintidós años de acusaciones cruzadas

Michelle Vieth aseguró que el hecho de que alguien se disculpara, no lo excusaba de sus probables delitos (Instagram/@michellevieth)

El conflicto ha escalado de manera intermitente desde la filtración original en 2004. En agosto de 2017, Vieth retomó el tema públicamente en Instagram con un mensaje en el que acusó a Soberón de haber violado sus derechos humanos al editar varios videos íntimos para que únicamente apareciera ella, eliminando su propia imagen y voz del material, y de haber lucrado con ese contenido.

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Soberón respondió entonces con un mensaje breve en la misma red social: “Siempre he sido un caballero y he guardado silencio por mucho tiempo, no he hablado ni lo pienso hacer [...] Por respeto a mi pareja e hijas seguiré callado porque sin espectador, no hay show”, escribió el actor, de acuerdo con el registro de Telemundo.

En octubre de 2023, Soberón ofreció una disculpa pública condicionada durante un encuentro con medios de comunicación. “Si la señora Michelle se siente agredida, insultada u ofendida por algo que yo he hecho y comentado, le pido mil disculpas; yo no vengo a pelear”, declaró el actor.

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En septiembre de 2025, Vieth anunció que tomaría acciones legales contra su exesposo. Soberón respondió con un comunicado propio en el que cuestionó la cronología de las acusaciones y presentó su fecha de nacimiento para argumentar que la actriz ya era mayor de edad cuando se grabó Mi pequeña traviesa. “En este proceso de 20 años he vivido un infierno en el cual me han sobajado, insultado, amenazado, juzgado, enjuiciado y crucificado”, escribió el actor.

En enero de 2026, Soberón declaró que las acusaciones “todavía lo atormentan” y que han afectado sus relaciones personales a lo largo de los años.

Un mes después, en entrevista con el programa Venga la Alegría, el actor pidió a Vieth “dejar de litigar en los medios” y acudir a los juzgados si contaba con pruebas en su contra.