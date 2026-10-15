Quién es NOREH, el artista cuyo sencillo ‘La Dura’ conquista las listas de popularidad en México (rs)

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NOREH, cantautor venezolano cuyo nombre real es Javier Eloy, presenta “La dura”, un sencillo pop sobre las primeras señales de atracción y el coqueteo que busca ampliar su presencia entre el público mexicano.

La canción, producida por IVDA, llega después de “Mariposa” y marca una etapa más ligera en su repertorio; el comunicado de lanzamiento no precisa la fecha de estreno ni las posiciones que ocupa en listas de popularidad en México.

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El artista aborda en este tema los malentendidos que pueden surgir durante los primeros acercamientos entre dos personas. La letra parte de una idea: creer que alguien no muestra interés y descubrir, tras conocerlo mejor, que la percepción inicial era equivocada.

“La dura” se presenta como una canción de conquista, con frases directas y una producción que toma elementos del pop anglo. El lanzamiento se distancia de algunas composiciones previas de NOREH, centradas en el amor profundo y el desamor.

Javier Eloy construye el proyecto musical de NOREH

NOREH es el nombre artístico de Javier Eloy, cantante, compositor y cantautor venezolano. Su propuesta combina letras sobre relaciones personales con producciones pop que buscan mantener un lenguaje cercano.

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Con “La dura”, el músico plantea una historia construida desde las miradas, los comentarios de otras personas y las señales ambiguas que aparecen cuando dos personas apenas comienzan a conocerse.

La canción retoma ese momento en que alguien puede interpretar la distancia como falta de interés. La historia cambia cuando descubre que la otra persona sí mantiene una atracción, aunque no la exprese de la manera esperada.

NOREH concentra esa idea en una de las líneas del sencillo: “Llegó incompleto ese cuento: yo no te gusto, yo te encanto”. La frase aparece como respuesta a las versiones incompletas que pueden circular durante un acercamiento romántico.

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Javier Eloy construye el proyecto musical de NOREH (RS)

El artista sostiene que la canción habla de las conclusiones que se forman a partir de comentarios de terceros o de una primera impresión. “Creemos deducir los sentimientos de alguien a primera vista o por comentarios de terceros, pero al descubrir que no es así, se siente cierta satisfacción”, señala.

“La dura” se aleja de las canciones de desamor

El nuevo sencillo muestra una faceta distinta dentro de la música de NOREH. Mientras parte de su repertorio se ha relacionado con historias de ruptura o relaciones más profundas, “La dura” pone la atención en la conquista y en la tensión previa a una relación.

La canción retrata el misterio que se mantiene cuando dos personas comienzan a convivir. También habla de la forma en que cada una administra la cercanía, la conversación y las señales de interés.

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La inspiración del tema se vincula con los años universitarios del cantante. Esa etapa aparece como una referencia para hablar de observar, conocer y tratar de conquistar a alguien en medio del descubrimiento de la atracción.

El tema no presenta una historia de pareja consolidada. Su eje está en los primeros días, cuando una mirada o un comentario puede modificar la idea que una persona tiene de la otra.

Esa decisión permite que la canción se mueva entre el humor y la complicidad. NOREH propone una letra que no parte de una despedida ni de un conflicto sentimental, sino de una interpretación equivocada sobre el interés de alguien.

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IVDA produce una canción con influencias del pop anglo

“La dura” fue compuesta por NOREH y producida por IVDA. El tema nació durante una sesión en la que ambos retomaron una dinámica creativa que ya habían utilizado en trabajos anteriores.

El proceso comenzó con guitarras, samples y distintos sonidos hasta que apareció una primera melodía. Esa base terminó por definir el rumbo de la canción y su tono más ligero.

La producción utiliza pocos elementos y toma influencias del pop anglo. El redoblante ocupa un lugar central dentro del arreglo, ya que aparece entre algunas palabras y marca pausas dentro de la historia.

Ese recurso acompaña la dinámica de acercamiento y distancia que plantea la letra. La canción habla de dos personas que intentan entender si existe interés mutuo, sin que una de ellas revele todo desde el primer momento.

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El comunicado describe a “La dura” como una propuesta para escuchar en un momento relajado o compartir con una persona que apenas entra a la vida de alguien. También la presenta como una invitación a recordar el comienzo de una relación.

“La dura” se aleja de las canciones de desamor (RS)

“Mariposa” antecede la nueva etapa de NOREH

Antes de “La dura”, NOREH lanzó “Mariposa”. Ambos temas forman parte de una búsqueda por explorar otras posibilidades dentro del pop sin dejar de lado las letras directas que han definido su proyecto.

El cantante mantiene en “La dura” una forma de escribir basada en escenas cotidianas. La canción toma una experiencia reconocible y la transforma en una frase que resume el cambio de percepción entre dos personas.

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La promoción del sencillo sostiene que el tema gana presencia en México, aunque no informa cifras de reproducciones, posiciones concretas en plataformas ni nombres de listas de popularidad. La recepción del público podrá medirse con los datos que difundan las plataformas y el equipo del artista.