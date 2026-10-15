Tarifa para no residentes subirá 10 dólares; recaudación se destinará a nuevo equipo migratorio para turistas

Aumenta la tarifa para no residentes en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora dio a conocer más detalles sobre la actualización del derecho de no residente, la cual entrará en vigor durante el 2027.

Durante la mañanera del pueblo de este 15 de octubre en Palacio Nacional, dio a conocer que el incrementó de la tarifa de este impuesto tiene el objetivo de fortalecer las entradas y salidas de todos los turistas extranjeros que visitan territorio mexicano.

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Asimismo, recordó que México al ser una potencia turística tiene que cumplir con ciertos parámetros, dentro de los cuales se encuentra la innovación tecnológica de los principales aeropuertos y puertos del país.

¿Cuánto aumentará la tarifa de no residente para ingresar a México?

De acuerdo a la información brindada por la líder de Sectur, el incremento será de 175 pesos o 10 dólares, respecto al pago actual de 983 pesos mexicanos, quedando en un costo final para 2027 de mil 158 pesos mexicanos.

Este pago será coordinado por el Instituto Nacional de Migración con la finalidad de seguir fortaleciendo la infraestructura en las salidas y llegadas de los visitantes extranjeros.

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“Se va a automatizar todavía más en migración, la llegada principalmente en, no solo aeropuertos, todas las entradas, pero particularmente en aeropuertos. Vamos a actualizar todos los equipos, que muchos de ellos, pues ya son muy antiguos. ¿Eso qué va a permitir? Agilizar las entradas en los aeropuertos, que no haya colas y al mismo tiempo, pues tener mayor control de ingresos y salidas en nuestro país". señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

¿Quién debe pagar este impuesto?

Según con datos del Gobierno de México, el pago del DNR es únicamente para los extranjeros que deseen ingresar a México como ‘visitante sin permiso’, siendo su motivo de viaje turismo, negocios y otros por las diferentes vías de internación: aérea, marítima y terrestre.

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Este cobro cuenta con una excepción para los turistas que ingresen vía terrestre al país y cuya estancia sea menor a 7 días, ya que de ser así quedarán exentos del pago, pero en caso de excederlos se cobrará el derecho correspondiente al salir de territorio mexicano.

Para las y los mexicanos que ingresen a México, únicamente se debe presentar alguno de estos documentos para comprobar la nacionalidad mexicana:

Pasaporte válido y vigente

Cédula de Identidad Ciudadana o

Cédula de Identidad Personal o su equivalente

Copia Certificada del Acta de Nacimiento

Matrícula Consular

Carta de Naturalización

Certificado de Nacionalidad Mexicana

Identificación oficial (INE)

Una infografía explicativa del Gobierno de México detalla el incremento de la tarifa de no residente a 1.158 pesos en 2027 para financiar la modernización de los controles migratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indicadores de turismo en México durante el 2026

La secretaria de Turismo también presentó los indicadores de este sector en el periodo de enero-agosto de 2027:

Llegada de 67.7 millones de viajeros internacionales, un aumento de 6.3%

Llegada de 32.7 millones de turistas internacionales, un aumento de 3.9%

Derrama económica de 24 mil 152 millones de dólares, un aumento de 0.9%

Llegada de 8.2 millones de cruceristas, un aumento de 13.5%

Gasto de cruceristas de 716 mil millones de dólares, un aumento de 17.3%

Tren Maya

Pasajeros extranjeros transportados: 65 mil 037, un aumento de 1.6%

Países donde México tiene una alta popularidad:

Colombia

Brasil

Japón

Canadá

Australia

Suiza

Museos - Zonas Arqueológicas

7.55 millones de visitantes a museos

6-20 millones de visitantes a zonas arqueológicas

Flujo turístico en agosto de 2026

Viajeros internacionales: 8 millones, un aumento de 1.3%

Turistas internacionales: 3.8 millones, un aumento de 0.5%

Derrama económica de 2 mil 409 millones de dólares, un aumento de 7%