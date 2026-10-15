Gobierno de Ciudad Juárez suspende adopciones de gatos para evitar su uso en rituales durante octubre y noviembre

Los gatos negros son los más buscados en los últimos meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Para los animales domésticos —y muy en especial para los gatos—durante los meses de octubre y noviembre representa una de las etapas de mayor riesgo para su vida y bienestar. Ante el incremento histórico de reportes sobre desapariciones y actos de violencia contra felinos, las autoridades del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, decidieron tomar cartas en el asunto e implementar medidas drásticas de protección animal.

Con la firme intención de evitar que las mascotas sean víctimas de maltrato, mutilación o sacrificios en rituales oscuros, el Municipio de Juárez encendió las alarmas e instó a la población a sumarse a una campaña de concienciación y cuidado colectivo para blindar a estos animales durante las semanas más críticas del año.

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El municipio espera disminuir la muerte de decenas de gatos. (Magnific)

Prohíben la adopción de felinos en la entidad

Como parte de una estrategia preventiva de alcance municipal, el Gobierno Municipal de Juárez (2024-2027), a través de la Coordinación General de Comunicación Social y la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), anunció la suspensión total de los trámites de adopción de gatos en sus dependencias oficiales durante todo el mes de octubre.

A través de comunicados oficiales y campañas institucionales difundidas bajo el lema “Cuidemos a los gatitos”, la Dirección de Bienestar Animal informó que ningún ejemplar felino bajo resguardo de la DABA o del centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM) podrá ser entregado a particulares. La dependencia puntualizó que, si bien el programa de adopciones busca de manera permanente brindar un hogar digno a animales rescatados de la calle o del abandono, las condiciones de riesgo que imperan en las fechas previas a Halloween obligan a pausar el proceso para garantizar la supervivencia de los ejemplares.

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Asimismo, la autoridad hizo un llamado enérgico a la comunidad en general, a las organizaciones protectoras independientes y a los rescatistas particulares para que repliquen esta pausa y vigilen de cerca a sus mascotas en casa, evitando que salgan a la calle de manera desatendida.

Esta medida se tomó con el objetivo de proteger a los animales de la zona. (FB Gobierno de Ciudad Juárez)

¿Por qué no dar gatos negros y blancos en adopción durante octubre y noviembre?

La restricción en las adopciones durante este periodo del año obedece a un patrón recurrente identficado por activistas y autoridades: el drástico aumento en la demanda de felinos con características físicas muy específicas, principalmente aquellos de pelaje completamente negro o totalmente blanco.

Durante las fechas adyacentes a la Noche de Brujas (31 de octubre) y el Día de Muertos (1 y 2 de noviembre), proliferan prácticas esotéricas, ritos de magia negra, satanismo y sectas clandestinas que utilizan a los animales como elementos de ofrenda o “limpias” espirituales.

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Gatos negros: Tradicionalmente asociados a mitos supercheros de mala suerte, brujería o energías oscuras, estos felinos son buscados en rituales de magia negra o nigromancia bajo la falsa creencia de que canalizan protección, absorben vibraciones negativas o funcionan como “moneda de cambio” en pactos espirituales.

Gatos blancos: En el extremo opuesto, los ejemplares de pelaje blanco son vinculados por estas corrientes esotéricas con conceptos de pureza, luz e inocencia, por lo que suelen ser empleados en ritos de magia blanca, santería o sacrificios que buscan la “purificación” o la atracción de fortuna mediante el derramamiento de sangre.

En ambos escenarios, los animales son sometidos a severos actos de crueldad, tortura, mutilaciones y, en la gran mayoría de los casos, a la muerte. Por ello, los especialistas en bienestar animal aconsejan no regalar, prestar ni poner en adopción felinos con estas características durante estos meses, extremando precauciones incluso en publicaciones de redes sociales donde solicitantes desconocidos muestran repentino interés por adoptar.

Para muchos creyentes estos animales ayudan a la realización de rituales. (Difusión)

¿Dónde denunciar el maltrato animal en Ciudad Juárez y en todo México?

Proteger a los animales es una responsabilidad compartida entre la ciudadanía y los distintos órdenes de gobierno. Ante cualquier sospecha de privación de la libertad, privación de cuidados, venta ilegal o actos de crueldad en contra de mascotas, las autoridades ponen a disposición diversas vías de atención directa:

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En Ciudad Juárez, Chihuahua:

Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) / RAMM: Denuncias sobre maltrato, abandono o reportes directos mediante mensaje de WhatsApp al número (656) 554-3391 o al teléfono (656) 137-4100 .

Secretaría de Seguridad Pública Municipal / Emergencias: Reportes de maltrato en flagrancia o situaciones donde la vida del animal corra peligro inminente a través de la línea de emergencia 911 .

Fiscalía General del Estado (FGE) - Zona Norte: Denuncia anónima sobre delitos de crueldad animal al número 089.

En el resto de la República Mexicana:

Línea Nacional de Emergencias: Dial 911 para reportar flagrancia de violencia o maltrato grave en cualquier entidad del país.

Denuncia Anónima Nacional: Dial 089 para reportar criaderos clandestinos, uso de animales en rituales o inmuebles donde se ejerza maltrato sistemático.

PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente): Para casos relacionados con fauna silvestre o tráfico de especies al 800-PROFEPA (7763372) .

Ciudad de México: Reportes ante la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) al 55 5208 9898 o ante la PAOT al 55 5265 0780.

La prevención y la denuncia oportuna son las herramientas más eficaces para frenar la crueldad. Las autoridades reiteran el llamado a mantener a las mascotas dentro del hogar, colocarles placa de identificación y sumar esfuerzos para que ningún animal sea víctima de supersticiones o tradiciones distorsionadas.