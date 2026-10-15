Rafa Márquez visita a Tigres con la mira puesta en Jamaica y los Cuartos de Final de la Nations League

Rafa Márquez continúa visitando a todos los clubes de la Liga Mx para observar jugadores que podría llamar (Cortesía FMF)

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Rafa Márquez continúa visitando a todos los clubes de la Liga Mx para observar jugadores que podría llamar, y este jueves 15 de octubre fue el turno de Tigres, de cara a los Cuartos de Final de la Nations League, donde la Selección Mexicana se enfrentará a Jamaica.

Márquez acudió al Centro de Entrenamiento de Tigres UANL, donde siguió la práctica dirigida por Víctor Manuel Vucetich. El técnico también convivió con dirigentes del club, entre ellos Carlos Emilio González, presidente de la institución.

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La visita formó parte de un recorrido por distintos equipos del futbol mexicano. Márquez busca revisar el momento de los posibles seleccionados y mantener contacto con los cuerpos técnicos antes de definir la lista para los compromisos de noviembre.

Márquez acudió al Centro de Entrenamiento de Tigres UANL (X@TigresOficial)

El entrenador llegó a Nuevo León después de una visita a Rayados, donde estuvo acompañado por Duilio Davino. El seguimiento en los dos clubes regiomontanos ocurre a un mes de la serie que definiría el pase mexicano al Final Four de la Concacaf Nations League.

México tendría la vuelta contra Jamaica en Monterrey

México abrirá la eliminatoria en Kingston el 14 de noviembre. Tres días después recibiría a Jamaica en el Estadio BBVA, casa de Rayados, para definir al equipo que avanzará a la siguiente ronda del torneo de Concacaf.

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La localía del duelo de vuelta colocó a Monterrey como sede de uno de los partidos que marcarán la actividad de la Selección Mexicana en el cierre de 2026. La serie sería la última competencia oficial del Tricolor en el año.

Los ganadores de los Cuartos de Final avanzarán al Final Four, previsto para marzo de 2027. También asegurarán su boleto directo a la fase de grupos de la Copa Oro 2027.

Directivos de la FMF acudieron a las instalaciones de Monterrey (FMF)

Los equipos eliminados tendrán que disputar una ronda preliminar para buscar su clasificación a la Copa Oro. La serie contra Jamaica definirá si México evita esa instancia y mantiene su lugar entre las cuatro selecciones que disputarían la fase final de la Nations League.

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Gira por la Liga Mx

La actividad de Márquez en los clubes ocurre después de las Fecha FIFA de septiembre y octubre. El técnico ha utilizado ese periodo para observar entrenamientos, dialogar con directivos y revisar el presente de los futbolistas que podrían ser llamados.

Tigres fue una de las escalas de ese recorrido. El club cuenta con jugadores que podían entrar en consideración para el equipo nacional, mientras el cuerpo técnico preparaba sus propios compromisos en la Liga MX.

La Selección Mexicana cerrará su mini gira enfrentando a Chile (X@miseleccionmx)

El técnico del Tricolor también busca conocer las condiciones físicas y futbolísticas de los elementos que podrían integrarse a la concentración de noviembre. La lista tendrá que responder a la exigencia de dos partidos en cuatro días y a un primer duelo fuera de México.

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Rafa mantiene la mirada en el presente de la selección, aunque su gira también forma parte del seguimiento rumbo al Mundial de 2030. El proceso entrará a su primera eliminatoria oficial y tendría en Jamaica una prueba inmediata.

Rafa Márquez responde al estilo del Piojo Herrera "toca trabajar" (Captura pantalla)

Márquez cerró la pasada Fecha FIFA sin victorias en sus primeros cuatro partidos amistosos al frente de la Selección Mexicana, todos disputados en Estados Unidos tras empatar ante Colombia y Perú, y perder con Estados Unidos y Chile. El resultado incrementó la presión rumbo a los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League contra Jamaica, serie que representa su siguiente compromiso oficial y la oportunidad de conseguir su primer triunfo como técnico del Tri.

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