México

Quiénes son los nominados de la sexta semana en La Granja VIP 2026

Un participante llegó a la nominación por el poder del legado, mientras que otros tres se incorporaron tras la votación de sus compañeros

Adal Ramones, La Granja VIP -México- 11 agosto
La sexta semana de La Granja VIP dejó a cuatro participantes en riesgo de eliminación, aunque la lista podría cambiar antes de la gala del domingo. (Instagram)
Guardar

La sexta semana de La Granja VIP abrió una nueva etapa de riesgo para varios participantes, luego de que la dinámica de nominaciones dejara a cuatro concursantes expuestos a la eliminación del próximo domingo 18 de octubre. La lista aún puede modificarse durante los días siguientes, de acuerdo con las reglas del reality.

El público tendrá la decisión final sobre la continuidad de los granjeros que permanezcan en la tabla al cierre de la semana.

PUBLICIDAD

Los nominados de la sexta semana son Kevyn “Bicolor” Contreras, Azalia Ojeda, Mario “Mono” Osuna y Julio Camejo. Los cuatro quedaron bajo amenaza de salida tras las decisiones tomadas durante la Asamblea del miércoles 14 de octubre.

Kevyn “Bicolor” Contreras llegó a la tabla por el poder del legado

La presencia de Kevyn “Bicolor” Contreras en la lista no surgió de la Asamblea. El participante quedó nominado desde el inicio de la semana debido al poder del legado que recibió Pascal Nadaud después de abandonar el programa.

La Granja VIP
Un participante llegó a la nominación por el poder del legado, mientras que otros tres se incorporaron tras la votación de sus compañeros. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Nadaud fue eliminado durante la quinta semana luego de no reunir los votos necesarios para continuar en competencia. Su salida le otorgó la posibilidad de definir el destino de otro integrante de la casa durante la jornada siguiente.

PUBLICIDAD

El exconcursante eligió enviar de forma directa a Kevyn Contreras a la tabla de nominados. Esa decisión dejó al participante en una posición de vulnerabilidad antes de que el resto de los granjeros emitiera sus votos.

La Asamblea amplió después el número de personas en peligro. Azalia Ojeda, Mario “Mono” Osuna y Julio Camejo se sumaron a la lista que definirá quién deberá abandonar el reality el domingo, siempre que no haya cambios previos en las dinámicas.

La nominación de cuatro participantes concentra la atención de una semana marcada por los enfrentamientos directos entre los integrantes de la competencia. El programa anticipó un cara a cara con posturas firmes entre quienes debieron tomar decisiones.

La tabla todavía puede cambiar antes de la eliminación

La lista confirmada de este miércoles no representa necesariamente el resultado definitivo de la semana. Los participantes nominados aún podrían salir de la tabla o mantener su lugar, según las pruebas y mecanismos que se apliquen antes de la gala de eliminación.

Ese escenario obliga a los concursantes a mantenerse atentos a las actividades previstas dentro de La Granja VIP. Cada jornada puede modificar el panorama de quienes hoy están en riesgo y de quienes buscan evitar una futura nominación.

Nominados:

  • Kevyn “Bicolor” Contreras
  • Azalia Ojeda
  • Mario “Mono” Osuna
  • Julio Camejo
La Granja VIP
La Asamblea del miércoles 14 de octubre amplió la tabla de nominados y dejó un escenario abierto para los próximos días dentro del reality. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Durante esta sexta semana, Kevyn “Bicolor” Contreras comparte la condición de Peón con Fernando Lozada, Manelyk y Natalia Alcocer. Ese grupo debe dormir en el granero, renunciar a varias comodidades y asumir las tareas más pesadas del espacio.

La condición de Peón forma parte de los elementos que inciden en la convivencia y en las decisiones estratégicas dentro del reality. Nadie busca permanecer en ese lugar, debido a la comida, las condiciones precarias de los dormitorios y las obligaciones adicionales que implica frente a otros integrantes de la casa.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

  1. Ivonne Montero — Actriz y cantante
  2. Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina
  3. Manelyk González — Influencer y personalidad de realities
  4. Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness
  5. Kunno — Creador de contenido y tiktoker
  6. Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora
  7. Rafael Mercadante — Conductor y actor
  8. Mónica Escobedo — Comediante de stand up
  9. Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante
  10. Natalia Alcocer — Actriz y conductora
  11. Pimpinela Escarlata — Luchador de Lucha Libre AAA
  12. Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX
  13. Azalia Ojeda “La Negra” — Personalidad histórica de la telerrealidad
  14. Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante
  15. Pablo Montero — Cantante

Temas Relacionados

La Granja VIPLa Granja VIP 2026TV AztecaKevyn ContrerasAzalia OjedaJulio CamejoMario Osunamexico-noticiasmexico-entretenimientoÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: detienen a “El Wicho”, operador del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: detienen a “El Wicho”, operador del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

Caso Lydia Cacho: excomandante de la Policía Judicial de Puebla sale libre tras cumplir condena por tortura contra la periodista

Agentes policiales torturaron a la comunicadora en 2005 tras la publicación de “Los demonios del Edén”, investigación que destapó una red de pederastia con empresarios y funcionarios

Caso Lydia Cacho: excomandante de la Policía Judicial de Puebla sale libre tras cumplir condena por tortura contra la periodista

Mariana Ochoa balconea a Aldo Rendón y asegura que le pidió trabajo tras La Casa de los Famosos México

La cantante asegura que el estilista pide una segunda oportunidad tras el reality, aunque reconoce que ciertos comentarios aún le generan molestia

Mariana Ochoa balconea a Aldo Rendón y asegura que le pidió trabajo tras La Casa de los Famosos México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 14 de octubre: tormenta tropical Trudy a 510 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 14 de octubre: tormenta tropical Trudy a 510 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero

Maru Campos culpa al exfiscal de Chihuahua por operativo del caso CIA: “Actuó por la libre”

Las acciones en materia de seguridad llevaron a la ruptura con el Gobierno federal

Maru Campos culpa al exfiscal de Chihuahua por operativo del caso CIA: “Actuó por la libre”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guerreros Buscadores de Jalisco cuestiona avances de FGR en Rancho Izaguirre y revelan hallazgos de restos afuera del predio

Guerreros Buscadores de Jalisco cuestiona avances de FGR en Rancho Izaguirre y revelan hallazgos de restos afuera del predio

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: detienen a “El Wicho”, operador del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

La Familia Michoacana en CDMX: sentencian a dos miembros del cártel por triple homicidio en la colonia Morelos

Capturan en Mazatlán a “El Wicho”: el operador de Los Rugrats y Los Mayos es buscado por EEUU

Vinculan a proceso a ocho personas detenidas con más de 50 kilos de drogas y armas de uso exclusivo del ejército en Tabasco

ENTRETENIMIENTO

Mariana Ochoa balconea a Aldo Rendón y asegura que le pidió trabajo tras La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa balconea a Aldo Rendón y asegura que le pidió trabajo tras La Casa de los Famosos México

La película mexicana donde apareció RJ Mitte de Breaking Bad antes de morir, junto a Luis Gerardo Méndez y Miguel Rodarte

Acusan a Mono Osuna de presunto maltrato animal contra Tlacoyo en La Granja VIP

Media hermana de Luis de Llano sale en defensa del productor por el caso de Sasha Sokol

Festival de Macetas presenta una experiencia para amantes de las plantas con obras de arte, comida y música en vivo en CDMX

DEPORTES

Hijo de Fishman habría sido amedrentado por policías tras lastimar al réferi El Búho en Pachuca

Hijo de Fishman habría sido amedrentado por policías tras lastimar al réferi El Búho en Pachuca

Efraín Juárez desecha mala relación con Antonio Sancho y confiesa su motivo para dejar a Pumas

El Bofo Bautista quiere dirigir a jóvenes como Gilberto Mora desde el banquillo de Chivas: “Es el futuro de la Selección”

Querétaro vuelve a enfrentar el recuerdo de la violencia ante Atlas en su mejor momento en el Apertura 2026

Emanuel Navarrete viajará a Texas con una promesa: derrotar a O’Shaquie Foster y arrebatar el título CMB superpluma