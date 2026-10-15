Quiénes son los nominados de la sexta semana en La Granja VIP 2026

La sexta semana de La Granja VIP dejó a cuatro participantes en riesgo de eliminación, aunque la lista podría cambiar antes de la gala del domingo. (Instagram)

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La sexta semana de La Granja VIP abrió una nueva etapa de riesgo para varios participantes, luego de que la dinámica de nominaciones dejara a cuatro concursantes expuestos a la eliminación del próximo domingo 18 de octubre. La lista aún puede modificarse durante los días siguientes, de acuerdo con las reglas del reality.

El público tendrá la decisión final sobre la continuidad de los granjeros que permanezcan en la tabla al cierre de la semana.

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Los nominados de la sexta semana son Kevyn “Bicolor” Contreras, Azalia Ojeda, Mario “Mono” Osuna y Julio Camejo. Los cuatro quedaron bajo amenaza de salida tras las decisiones tomadas durante la Asamblea del miércoles 14 de octubre.

Kevyn “Bicolor” Contreras llegó a la tabla por el poder del legado

La presencia de Kevyn “Bicolor” Contreras en la lista no surgió de la Asamblea. El participante quedó nominado desde el inicio de la semana debido al poder del legado que recibió Pascal Nadaud después de abandonar el programa.

Un participante llegó a la nominación por el poder del legado, mientras que otros tres se incorporaron tras la votación de sus compañeros. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Nadaud fue eliminado durante la quinta semana luego de no reunir los votos necesarios para continuar en competencia. Su salida le otorgó la posibilidad de definir el destino de otro integrante de la casa durante la jornada siguiente.

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El exconcursante eligió enviar de forma directa a Kevyn Contreras a la tabla de nominados. Esa decisión dejó al participante en una posición de vulnerabilidad antes de que el resto de los granjeros emitiera sus votos.

La Asamblea amplió después el número de personas en peligro. Azalia Ojeda, Mario “Mono” Osuna y Julio Camejo se sumaron a la lista que definirá quién deberá abandonar el reality el domingo, siempre que no haya cambios previos en las dinámicas.

La nominación de cuatro participantes concentra la atención de una semana marcada por los enfrentamientos directos entre los integrantes de la competencia. El programa anticipó un cara a cara con posturas firmes entre quienes debieron tomar decisiones.

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La tabla todavía puede cambiar antes de la eliminación

La lista confirmada de este miércoles no representa necesariamente el resultado definitivo de la semana. Los participantes nominados aún podrían salir de la tabla o mantener su lugar, según las pruebas y mecanismos que se apliquen antes de la gala de eliminación.

Ese escenario obliga a los concursantes a mantenerse atentos a las actividades previstas dentro de La Granja VIP. Cada jornada puede modificar el panorama de quienes hoy están en riesgo y de quienes buscan evitar una futura nominación.

Nominados:

Kevyn “Bicolor” Contreras

Azalia Ojeda

Mario “Mono” Osuna

Julio Camejo

La Asamblea del miércoles 14 de octubre amplió la tabla de nominados y dejó un escenario abierto para los próximos días dentro del reality. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Durante esta sexta semana, Kevyn “Bicolor” Contreras comparte la condición de Peón con Fernando Lozada, Manelyk y Natalia Alcocer. Ese grupo debe dormir en el granero, renunciar a varias comodidades y asumir las tareas más pesadas del espacio.

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La condición de Peón forma parte de los elementos que inciden en la convivencia y en las decisiones estratégicas dentro del reality. Nadie busca permanecer en ese lugar, debido a la comida, las condiciones precarias de los dormitorios y las obligaciones adicionales que implica frente a otros integrantes de la casa.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness Kunno — Creador de contenido y tiktoker Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora Rafael Mercadante — Conductor y actor Mónica Escobedo — Comediante de stand up Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Natalia Alcocer — Actriz y conductora Pimpinela Escarlata — Luchador de Lucha Libre AAA Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Azalia Ojeda “La Negra” — Personalidad histórica de la telerrealidad Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante Pablo Montero — Cantante