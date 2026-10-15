Presidenta entrega 900 viviendas nuevas en Veracruz a trabajadores

Guardar

Indheca Grupo Constructor participa en el desarrollo de 7,504 viviendas en Veracruz, donde el Infonavit realizó su mayor entrega de hogares desde el inicio del programa Vivienda para el Bienestar.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el pasado 3 de octubre la entrega de 900 viviendas del desarrollo Infonavit Tejería, en Veracruz, en lo que el gobierno federal reportó como la mayor entrega realizada hasta ahora en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar.

PUBLICIDAD

El conjunto habitacional contempla la construcción de 7,504 casas a cargo de la compañía Indheca Grupo Constructor.

Durante el acto, realizado el 3 de octubre, la mandataria informó que el programa registra un avance nacional de 43% respecto a la meta de construir 1.8 millones de viviendas nuevas durante el sexenio. La iniciativa busca ampliar el acceso a una casa propia para las familias de menores ingresos.

La entrega se realizó en compañía del director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza; la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, entre otras personalidades.

PUBLICIDAD

Romero Oropeza informó además que la meta sexenal del Infonavit en Veracruz pasó de 31,000 a 60,000 viviendas, con una inversión superior a 38,000 millones de pesos.

Tejería incorpora áreas deportivas y recreativas

Además de las viviendas, este desarrollo contempla infraestructura y espacios destinados a la convivencia comunitaria. Entre ellos se encuentran un parque lineal de 1.2 kilómetros, canchas deportivas, gimnasios al aire libre, juegos infantiles y áreas verdes.

El proyecto también incorpora obras de infraestructura hidráulica, como canales pluviales y perforación de pozos, para atender las necesidades del conjunto habitacional.

La ejecución de las obras ha generado también actividad laboral en Veracruz. De acuerdo con cifras de la empresa, los trabajos han representado 686 empleos directos y 3,430 indirectos, para un total de 4,116 puestos de trabajo vinculados con la construcción.

PUBLICIDAD

La entrega de viviendas en Infonavit Tejería se enmarca en la política habitacional federal, que combina la construcción de nuevos desarrollos con programas de mejoramiento, reestructuración de créditos y regularización de escrituras.