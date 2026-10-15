México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 15 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,65 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,34% respecto al precio de cierre anterior de 20,58 pesos. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado una subida de 1,26, mientras que en términos interanuales muestra un descenso del -2,17%.

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El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días. La volatilidad actual se sitúa en 13,72%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 5,99%, lo que sugiere un entorno de inestabilidad en el mercado.

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