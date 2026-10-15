México

Caso Axe Ceremonia: juez decide vincular a proceso a la encargada de Protección Civil del festival por la muerte de dos fotoperiodistas

María “N” enfrentará juicio por delito de homicidio imprudencial tras el fallecimiento de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles

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Así lucía la estructura que acabó con la vida de los dos fotoperiodistas. (Especial)
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María “N”, encargada del área de Protección Civil durante el festival Axe Ceremonia 2025, fue vinculada a proceso por un juez de control de la Ciudad de México por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo. La decisión está relacionada con la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles.

La resolución llegó un año y medio después de la tragedia ocurrida en el Parque Bicentenario, donde el colapso de una estructura decorativa acabó con la vida de ambos profesionales mientras cubrían el evento musical.

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Vinculación a proceso tras audiencia maratónica

El juez José Luis Palacios Fernández dictó el auto de vinculación a proceso contra María “N” tras una audiencia que se prolongó por más de 20 horas. La imputada fue la única de las once personas señaladas en esta etapa del proceso que pidió resolver su situación jurídica desde la primera comparecencia.

Miguel Rojas
CIUDAD DE MÉXICO, 05ABRIL2026.- A un año del fallecimiento de los fotógrafos Bere y Miguel tras la caída de una estructura metálica decorativa en el en Festival Axe Ceremonia, el colectivo "Hoy Somos Todo Por Miguel", integrado por familiares y amigos de Miguel Hernández, leyeron un manifiesto para exigir justicia durante un Anticoncierto realizado afuera del Parque Bicentenario. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El juez determinó que existen elementos suficientes para procesar a la encargada de Protección Civil por homicidio culposo, luego de que una estructura colapsara sobre dos fotoperiodistas en abril de 2025. El resto de los imputados, siete personas y tres empresas, todavía esperan que se defina su situación legal.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había imputado el delito de homicidio culposo tanto a María “N” como a otras siete personas físicas y tres personas morales, en calidad de socios, accionistas u operadores vinculados a las compañías organizadoras del festival.

El colapso que costó dos vidas

Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles murieron el 5 de abril de 2025 durante el festival realizado en el Parque Bicentenario. La causa directa fue el colapso de una estructura que cayó sobre ambos fotoperiodistas mientras cubrían el evento.

Las autoridades informaron que el evento fue suspendido tras el colapso de una estructura que dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas. Foto: (Cortesía)
Las autoridades informaron que el evento fue suspendido tras el colapso de una estructura que dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas. Foto: (Cortesía)

Como encargada de Protección Civil, María “N” tenía bajo su responsabilidad la supervisión y el cumplimiento de los planes de seguridad del recinto. El fallecimiento de ambos comunicadores se produjo a causa de contusiones severas provocadas por la caída de la estructura.

Empresas y el resto de los imputados

Además de María “N”, la Fiscalía señaló a tres personas morales: Operadora Eclectic, encargada de elaborar el Programa Especial de Protección Civil del festival; Obra Negra, responsable de la colocación de la decoración del evento, incluida la estructura que colapsó; y La Agencia de los Socios, también conocida como Grupo Eco o Eco Live, organizadora del Axe Ceremonia.

A estas tres empresas se les impuso una garantía de 500 mil pesos tras la audiencia inicial. Sin embargo, a diferencia de María “N”, tanto las compañías como los otros siete imputados físicos solicitaron la duplicidad del término constitucional.

Esto significa que pidieron al juez resolver su situación jurídica en un plazo de 144 horas, en lugar del plazo ordinario de 72. Por esa razón, la audiencia se reanudará el domingo 18 de octubre a las 10:00 horas, cuando el juzgador determinará si existen elementos para vincularlos también a proceso.

Medidas cautelares y maniobras legales

Debido a que el homicidio culposo no amerita prisión preventiva oficiosa, el juez impuso a María “N” medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Esto implica que enfrentará el proceso penal en libertad.

Alumnos de la FES Aragón realizaron un mural en memoria de sus compañeros que fallecieron durante el festival Axe Ceremonia en 2025 (Infobae México)
Alumnos de la FES Aragón realizaron un mural en memoria de sus compañeros que fallecieron durante el festival Axe Ceremonia en 2025 (Infobae México)

Durante el trámite, los abogados Fabián Victoria Rangel y Gerardo Guzmán Jiménez interpusieron recursos legales en representación de Operadora Eclectic. Las gestiones buscaron no solo retrasar la audiencia, sino también que se le retire la calidad de imputada a la empresa encargada del plan de Protección Civil.

Esta situación resulta particular porque los mismos abogados representan a la familia Giles como víctimas dentro del proceso.

Investigaciones pendientes y voz de las víctimas

La asesora jurídica de la familia de Miguel Ángel Rojas, la penalista Tábata Salas, confirmó que los retrasos procesales quedaron atrás para dar paso formal al juicio.

Paralelamente, continúan en integración las investigaciones sobre las firmas OCESA y Seguridad Lobo, aunque no se precisó en qué fase se encuentran dichas pesquisas ni si derivarán en imputaciones adicionales dentro de esta causa.

Lo que ocurrió el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario

El festival Axe Ceremonia 2025 reunía ese sábado a cerca de 100 mil personas en el Parque Bicentenario, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Alrededor de las 17:00 horas, mientras el músico Meme del Real, integrante de Café Tacvba, terminaba su presentación en el escenario principal, un fuerte viento provocó la caída de una estructura metálica decorativa de aproximadamente 250 kilos, sostenida por una grúa.

La estructura cayó sobre Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, quienes cubrían el evento como fotoperiodistas para el medio independiente Mr. Indie, y se encontraban cerca de la zona de prensa en el momento del colapso.

Uno de los organizadores del festival ofreció una primera versión minimizando el hecho: “Se cayó una estructura de decoración. Dos personas salieron heridas, se les atendió rápidamente y están siendo atendidas en el hospital”.

Reportan dos lesionados tras caída de estructura de metal en AXE Ceremonia Crédito: X / @CarlosLaraM81

Paramédicos de una empresa contratada por los organizadores atendieron a ambos fotoperiodistas por traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas, y les practicaron reanimación cardiopulmonar en el sitio. Fueron trasladados al Hospital General Dr. Rubén Leñero, donde llegaron sin signos vitales.

Pese a la gravedad del accidente, el festival no se detuvo. La organización acordonó la zona e impidió que se tomaran fotografías o videos del lugar, incluso a otros periodistas presentes. Los conciertos continuaron con normalidad esa misma noche, con artistas como Parcels y Natanael Cano en el cartel.

La confirmación oficial de las muertes llegó horas más tarde. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, comunicó el fallecimiento de ambos jóvenes entre tres y cuatro horas después del colapso.

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La programación del domingo 6 de abril, segunda jornada del festival, fue cancelada. Los organizadores informaron la suspensión “siguiendo los lineamientos de las autoridades correspondientes”.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México señaló en un comunicado que los hechos fueron resultado de “una deficiente supervisión de medidas preventivas por parte de los organizadores y las áreas operativas de la Alcaldía Miguel Hidalgo”. La estructura que colapsó no había sido reportada ni incluida en el Programa Especial de Protección Civil presentado para autorizar el festival.

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