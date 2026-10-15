México

Conagua analiza proyectos de Lemus para atender crisis de agua en Jalisco: Sheinbaum hablará con gobernador hasta tener claridad

La presidenta indicó que le pidió a la Comisión realizar una “revisión mayor” a los dos proyectos que propuso el gobernador de Jalisco

Sheinbaum indicó que la CONAGUA realizará una revisión mayor a ambos proyectos. | Presidencia
Sheinbaum indicó que la CONAGUA realizará una revisión mayor a ambos proyectos. | Presidencia
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ya analiza los proyectos que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, presentó el 8 de octubre pasado para solucionar la crisis de contaminación y desabasto de agua en dicha entidad.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria detalló que ayer sostuvo una reunión con personal de la CONAGUA para conocer ambos proyectos; sin embargo, instruyó que la dependencia realice una revisión mayor.

PUBLICIDAD

Esto último, con el objetivo de tener claridad sobre qué se propone realizar y cuáles serían las aportaciones del gobierno federal, previo a la reunión que tiene prevista con el gobernador de Jalisco.

No obstante, estimó que el análisis concluya esta semana y pronto se puedan dar a conocer ambos proyectos a la ciudadanía de ese estado.

“En lo relacionado con lo técnico, ayer tuve una reunión con la Comisión Nacional del Agua. Hay dos proyectos que se están analizando y me los presentaron ayer. Todavía les pedí que pudieran hacer una revisión mayor, para que una vez que tengamos claro el proyecto, ya podamos hablar con el gobernador.

PUBLICIDAD

“El me lo planteó, como les dije, en una ocasión que estuve, eh, pues de manera muy rápida en Jalisco, pero pues sí, tengo que conocer técnicamente todo el planteamiento que se está haciendo, qué recursos, eh, podríamos aportar. Yo espero que esta semana ya tengamos todo el análisis y que ya podamos dar información a los habitantes de Jalisco”, dijo en Palacio Nacional.

Sobre las denuncias de represión en la marcha del 11 de octubre, que dejó un saldo un de al menos 39 detenidos y decenas de lesionados, Sheinbaum Pardo recalcó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya investiga los actos de violencia cometidos por policías estatales en contra de los manifestantes.

“En el caso de abusos policiales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo pedí ayer, ya está haciendo sus investigaciones y abriendo a través de sus propios esquemas, pues toda la investigación relacionada con estos casos.

“Desde el uso del agua y los gases en la marcha hasta la detención de algunos jóvenes que fueron, pues, principalmente golpeados. Entonces, CNDH está haciendo ya su trabajo en Jalisco y Secretaría de Gobernación, pues acompaña en lo que sea necesario en el marco de sus atribuciones”, puntualizó.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

CONGUAClaudia SheinbaumaguaJaliscomexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Muchos lo ponen en la ofrenda, pero pocos saben su origen: el verdadero significado del copal y el incienso en Día de Muertos

Según la tradición mexica esta resina llamada “dios blanco” guiaba a las almas de los difuntos y se quemaba dos veces al día en Tenochtitlan

Muchos lo ponen en la ofrenda, pero pocos saben su origen: el verdadero significado del copal y el incienso en Día de Muertos

Bautizan como ‘Lord Influencias’ a automovilista que golpeó a un agente de tránsito en Naucalpan

El comportamiento del conductor y la decisión de permitirle retirarse alimentaron las sospechas de algunos internautas

Bautizan como ‘Lord Influencias’ a automovilista que golpeó a un agente de tránsito en Naucalpan

Adolescente de secundaria se escondió bajo un autobús y viajó entre las llantas al menos por 70 km en Querétaro l VIDEO

Un automovilista lo descubrió y pensó que se trataba de un cadáver, pero al ver el movimiento y que el joven traía el uniforme escolar alertó al conductor del autobús para que detuviera su marcha

Adolescente de secundaria se escondió bajo un autobús y viajó entre las llantas al menos por 70 km en Querétaro l VIDEO

Con drones de visión nocturna, cámaras térmicas y un nuevo helicóptero: el plan de Puebla para combatir a grupos criminales

Con estas herramientas el gobierno estatal prevé atender zonas difícil acceso y vigilar carreteras

Con drones de visión nocturna, cámaras térmicas y un nuevo helicóptero: el plan de Puebla para combatir a grupos criminales

Sheinbaum fija limite a peticiones de trabajadores del IMSS tras fallida negociación: “Nadie está obligado a lo imposible”

Zoé Robledo tiene hasta mañana para presentar alternativas de beneficio, mientras el sindicato puede pedir una prórroga para reiniciar las negociaciones tras su rechazo

Sheinbaum fija limite a peticiones de trabajadores del IMSS tras fallida negociación: “Nadie está obligado a lo imposible”
MÁS NOTICIAS

NARCO

“En memoria de ellos”: familiares de 13 policías asesinados en Aguililla por el CJNG marchan en Morelia

“En memoria de ellos”: familiares de 13 policías asesinados en Aguililla por el CJNG marchan en Morelia

Gobierno de Morelos presentará plan de seguridad a Sheinbaum para combatir al narco tras el caso del “Güero Gym”

Con drones de visión nocturna, cámaras térmicas y un nuevo helicóptero: el plan de Puebla para combatir a grupos criminales

Defensa debe responder a la petición judicial sobre desapariciones de la guerra sucia, pide Sheinbaum

Quién era “Pancho Salcido”, el exlíder ganadero acribillado frente al negocio familiar en Escuinapa

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo no asistió a la exclusiva fiesta anual que ofrece Emilio Azcárraga para Televisa

Galilea Montijo no asistió a la exclusiva fiesta anual que ofrece Emilio Azcárraga para Televisa

FIL Zócalo, Semana Gótica y circo gratis: qué hacer este 15 de octubre en la CDMX

Portazo en concierto de Caifanes de Toluca: más de 120 mil personas desbordaron la Feria Alfeñique 2026

Las calaveras de amaranto regresan a CDMX con un taller para Día de Muertos

La biógrafa Martha Zamora cuestiona uno de los mitos más repetidos sobre Frida Kahlo: “Nunca tuvo poliomielitis”

DEPORTES

César Arturo Ramos vuelve a Liga MX tras su intercambio en Japón y seis jornadas fuera

César Arturo Ramos vuelve a Liga MX tras su intercambio en Japón y seis jornadas fuera

¿Vienes al Gran Premio de México 2026? Estos son cuatro lugares en CDMX que puedes visitar si eres fan del automovilismo

Hasta Francia lo recuerda: Ajaccio prepara un homenaje para Guillermo Ochoa con jersey especial 

Brandon Valenzuela, jugador mexicano de los Toronto Blue Jays, es nominado al Guante de Oro 2026 de la MLB

“Esto no me detiene”: Raúl Jiménez comparte emotivo mensaje tras confirmarse que será operado