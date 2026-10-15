Conagua analiza proyectos de Lemus para atender crisis de agua en Jalisco: Sheinbaum hablará con gobernador hasta tener claridad

Sheinbaum indicó que la CONAGUA realizará una revisión mayor a ambos proyectos. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ya analiza los proyectos que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, presentó el 8 de octubre pasado para solucionar la crisis de contaminación y desabasto de agua en dicha entidad.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria detalló que ayer sostuvo una reunión con personal de la CONAGUA para conocer ambos proyectos; sin embargo, instruyó que la dependencia realice una revisión mayor.

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Esto último, con el objetivo de tener claridad sobre qué se propone realizar y cuáles serían las aportaciones del gobierno federal, previo a la reunión que tiene prevista con el gobernador de Jalisco.

No obstante, estimó que el análisis concluya esta semana y pronto se puedan dar a conocer ambos proyectos a la ciudadanía de ese estado.

“En lo relacionado con lo técnico, ayer tuve una reunión con la Comisión Nacional del Agua. Hay dos proyectos que se están analizando y me los presentaron ayer. Todavía les pedí que pudieran hacer una revisión mayor, para que una vez que tengamos claro el proyecto, ya podamos hablar con el gobernador.

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“El me lo planteó, como les dije, en una ocasión que estuve, eh, pues de manera muy rápida en Jalisco, pero pues sí, tengo que conocer técnicamente todo el planteamiento que se está haciendo, qué recursos, eh, podríamos aportar. Yo espero que esta semana ya tengamos todo el análisis y que ya podamos dar información a los habitantes de Jalisco”, dijo en Palacio Nacional.

Sobre las denuncias de represión en la marcha del 11 de octubre, que dejó un saldo un de al menos 39 detenidos y decenas de lesionados, Sheinbaum Pardo recalcó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya investiga los actos de violencia cometidos por policías estatales en contra de los manifestantes.

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“En el caso de abusos policiales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo pedí ayer, ya está haciendo sus investigaciones y abriendo a través de sus propios esquemas, pues toda la investigación relacionada con estos casos.

“Desde el uso del agua y los gases en la marcha hasta la detención de algunos jóvenes que fueron, pues, principalmente golpeados. Entonces, CNDH está haciendo ya su trabajo en Jalisco y Secretaría de Gobernación, pues acompaña en lo que sea necesario en el marco de sus atribuciones”, puntualizó.

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