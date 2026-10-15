México

Van 17 policías identificados por abuso contra manifestantes en marcha por agua limpia en Jalisco: los citan a declarar

Los elementos podrían enfrentar sanciones que van desde la amonestación hasta su separación del cargo

Guadalajara manifestación agua represión
GUADALAJARA, JALISCO. 11OCTUBRE2026.- Esta mañana cientos de Jaliscienses se manifestaron por la mala calidad de agua que reciben en sus hogares y se llevo a cabo una mega marcha partiendo de las inmediaciones de la Glorieta Minerva hasta Casa Jalisco, esto para mostrar el descontento del pueblo y donde también hubo enfrentamientos entre la ciudadanía y granaderos que custodiaban el lugar donde habita el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM
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Juan Pablo Hernández González, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) de Jalisco, informó que van 17 policías identificados por actuar fuera de los protocolos y con uso indebido de la fuerza durante la movilización por agua limpia realizada el pasado domingo en Guadalajara, en la que usó gas lacrimógeno, cañones hídricos y bombas aturdidoras contra los manifestantes.

Durante una conferencia de prensa realizada este jueves, el funcionario explicó que fue por órdenes del gobernador, Pablo Lemus Navarro, que llevó a cabo una “investigación exhaustiva” sobre los hechos suscitados durante la marcha, lo que llevó a revisar más de 200 videos.

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Con el análisis de los materiales, así como las comparecencias de policías, la corporación identificó a 17 elementos por presuntamente actuar fuera de los protocolos, por lo que se les llamó para que rindan su declaración ante personal de asuntos internos para explicar su actuar en la movilización.

Policías podrían ser separados de su cargo

Fotografía del 11 de octubre de 2026 que muestra a manifestantes en un enfrentamiento con integrantes de la Policía antidisturbios de México durante una protesta por el agua contaminada en Guadalajara (México). EFE/Francisco Guasco
Fotografía del 11 de octubre de 2026 que muestra a manifestantes en un enfrentamiento con integrantes de la Policía antidisturbios de México durante una protesta por el agua contaminada en Guadalajara (México). EFE/Francisco Guasco

“Esta revisión (...) nos ha permitido al día de hoy tener 17 compañeras y compañeros que presuntamente actuaron fuera de los protocolos, reaccionaron de forma desproporcionada y, al parecer, hicieron uso indebido de la fuerza. Estas acciones no son compatibles con la formación y valores que promovemos en esta Secretaría”, aseguró.

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Al respecto, dijo que han realizado acciones para mejorar las condiciones de sus policías, pero algunos de ellos “actuaron de manera irresponsable” durante la marcha, por lo que se les abrió un expediente para investigar los hechos.

Hernández explicó que los elementos podrían enfrentar amonestaciones, e incluso ser separados del cargo derivado de sus actos en la movilización, la cual dependerá “de su grado de responsabilidad”.

“Ninguna falta o exceso quedará sin respuesta”, aseguró el titular de la SSE

Seguridad Jalisco - Pablo Hernández
Foto: SSE Jalisco

Tras los hechos, Juan Pablo Hernández se dirigió a los jaliscienses para comprometerse a que ninguno de los actos de abuso de autoridad cometidos durante la manifestación quedarán impunes, y que los policías involucrados enfrentarán las sanciones correspondientes.

“Les digo a las y los jaliscienses que ninguna falta o exceso que se haya cometido por parte de las y los compañeros, incluidos los mandos, quedará sin respuesta. Mantendremos nuestra postura de cero tolerancia con aquellos policías que no cumplieron con su deber de salvaguardar a quienes ejercían su derecho a la libre manifestación”, afirmó.

Los agentes estatales emplearon gases lacrimógenos, cañones hídricos y cuatro dispositivos de dispersión luego de que un grupo arrojó objetos contra los antimotines, sin que hubiera saldo oficial de personas heridas

El funcionario dijo asumir las fallas de los policías involucrados en las agresiones contra manifestantes y dirigió un mensaje a los elementos que sí actuaron de forma adecuada en la movilización para expresarles su solidaridad.

Solicitan más videos para la integración de los expedientes

Hernández solicitó a los habitantes el envío de videos al área de asuntos internos para que puedan integrar los expedientes en contra de los policías identificados, con el objetivo de sancionar adecuadamente a los elementos.

Los materiales pueden ser compartidos al teléfono 33-36-68-79-00, extensión 18069, así como al correo: direcciondeasuntosinternos.ssej@jalisco.gob.mx

¿Qué pasó en la manifestación?

Personas se enfrentan con integrantes de la policía antimotines ayer domingo, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco
Personas se enfrentan con integrantes de la policía antimotines ayer domingo, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

La protesta por agua limpia en Guadalajara terminó con el uso de gas lacrimógeno, chorros de agua y bombas aturdidoras frente a Casa Jalisco. La movilización reunió a miles de habitantes que reclamaron el fin del suministro de agua color café y olor a drenaje en colonias de la Zona Metropolitana.

La marcha partió de la glorieta de La Minerva y avanzó durante casi dos horas hacia la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus . El Gobierno de Jalisco reportó 39 personas detenidas, 28 policías lesionados —dos de gravedad— y 31 civiles atendidos médicamente.

Este movimiento inició tras meses de reportes sobre agua turbia y con mal olor en cerca de 100 colonias. Entre las zonas señaladas estuvieron Centro, Atlas, Jardines de la Cruz y La Minerva.

La movilización se desarrolló de forma pacífica durante gran parte del recorrido, pero al llegar a Casa Jalisco, un grupo de asistentes derribó las vallas colocadas frente al inmueble. Después comenzaron los enfrentamientos entre civiles y elementos antimotines.

Guadalajara manifestación agua represión
GUADALAJARA, JALISCO. 11OCTUBRE2026.- Esta mañana cientos de Jaliscienses se manifestaron por la mala calidad de agua que reciben en sus hogares y se llevo a cabo una mega marcha partiendo de las inmediaciones de la Glorieta Minerva hasta Casa Jalisco, esto para mostrar el descontento del pueblo y donde también hubo enfrentamientos entre la ciudadanía y granaderos que custodiaban el lugar donde habita el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

La autoridad estatal sostuvo que unas 400 personas ajenas a la protesta agredieron a policías después de las 12:00 horas. Los organizadores y participantes ofrecieron una versión distinta: denunciaron detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Jalisco por presuntos ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos contra representantes de la autoridad. Más de 30 de los arrestados recuperó su libertad, aunque las carpetas de investigación permanecen abiertas.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió 41 actas de investigación por los hechos y dictó medidas cautelares para asegurar atención médica y respeto a los derechos de las personas detenidas durante la movilización.

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